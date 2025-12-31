https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/almanak--bir-yilin-hafizasi-2025te-turkiyede-neler-oldu-1101684371.html

ALMANAK | Bir yılın hafızası: 2025'te Türkiye'de neler oldu?

ALMANAK | Bir yılın hafızası: 2025'te Türkiye'de neler oldu?

Sputnik Türkiye

Türkiye’de 2025 yılı boyunca siyaset, yargı ve ekonomi başlıklarında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Belediye soruşturmaları, uyuşturucu operasyonları, yasa... 31.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-31T11:00+0300

2025-12-31T11:00+0300

2025-12-31T11:00+0300

muhittin böcek

halit yukay

beyoğlu belediye başkanı i̇nan güney

i̇zmir

eskişehir

chp

tbmm

milli savunma bakanlığı (msb)

eurofighter typhoon

silivri cezaevi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/18/1102150575_0:33:751:455_1920x0_80_0_0_8c4edf3c4d3d95b8efdb747ea03064dc.jpg

2025 yılı Türkiye’de; belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları, çok sayıda belediye başkanının tutuklanması, uyuşturucu ve yasa dışı bahis operasyonlarının ünlü isimlere kadar uzanması, orman yangınları, depremler ve zehirlenme vakaları ile hafızalara kazındı.Ekrem İmamoğlu’na yönelik davalar, Aziz İhsan Aktaş soruşturması, 78 kişinin yaşamını yitirdiği Kartalkaya faciası, PKK’nın silah bırakma süreci ve Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanması yıl boyunca kamuoyunun en çok konuştuğu başlıklar arasında yer aldı. İşte 2025'in yankı uyandıran olayları...1 Ocak2025'in ilk bebekleri dünyaya geldi2025'in ilk bebekleri Türkiye'nin farklı şehirlerinde dünyaya geldi. Adana, Van ve Kocaeli'de doğan yeni yıl bebekleri, aynı zamanda 'Beta Kuşağı'nın ilk bebekleri olarak değerlendirildi.2 OcakATM'den para çekme limitleri güncellendi1 Ocak 2025 itibarıyla ATM para çekme limitleri değişti. Bazı bankalar 20 bin TL'ye kadar limit artırırken, diğerleri 15 bin TL'ye yükseltti.DEM Parti heyeti Kurtulmuş ve Bahçeli ile bir araya geldiSırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Ardından MHP lideri Bahçeli ile TBMM'de görüştü. Görüşme 40 dakika sürdü. Bahçeli ilk çıkışını 22 Ekim 2024'de yapmıştı. Sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybettiAntalya'da bir süredir tedavi gören sanatçı Ferdi Tayfur 79 yaşında vefat etti. 4 Ocak’ta cenaze töreni sonrası son yolculuğuna uğurlandıEski Emniyet İstihbarat Müdürü Sabri Uzun gözaltına alındıEski Emniyet Müdürü Sabri Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret iddiasıyla gözaltına alındı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Uzun, 3 Ocak'ta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Madame Tussauds Balmumu Müzesi kapandıBirleşik Krallık merkezli Merlin Entertainments şirketi, İstanbul'da bulunan üç eğlence merkezini kalıcı olarak kapattı. İstiklal Caddesi'nde bulunan Madame Tussauds Balmumu Müzesi, Sea Life Akvaryumu ve Legoland Discovery Centre 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren kalıcı olarak kapandı.3 Ocak'Canan Karatay Mağdurları Platformu' kurulduHayatını kaybeden eski bir hastasının meslekten men' talebiyle hakim karşısına çıkacak olan Canan Karatay hakkında 'Karatay mağdurları platformu' kuruldu.4 OcakSosyal medya fenomeni Murat Övüç gözaltına alındıFenomen Murat Övüç'ün sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeni ile dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına alındığı dile getirildi.6 OcakÖnder Bali hayatını kaybettiTürk müziğinin efsane isimlerinden, caz tutkunu ve "Önder Bali Orkestrası"nın kurucusu Önder Bali, 86 yaşında hayata veda etti.7 OcakSağlık Bakanlığından 'estetik' düzenlemesiSağlık Bakanlğı, sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilen estetik işlemlerinin uygulanmasına yönelik kapsamda değişikliğe gitti. Sadece alanında uzman hekimlerce uygulanması gereken estetik işlemleri, artık farklı branşlardaki hekimler tarafından da yapılabilecek hale geldi.Ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen, bir yıl aradan sonra setlere döndüKızılcık Şerbeti dizisinde oynarken geçirdiği beyin kanaması nedeniyle uzun süre tedavi gören ve diziden ayrılan Settar Tanrıöğen, çok sevdiği mesleğine geri döndü. Tanrıöğen, 'Kızıl Goncalar' dizisinde yeni bir karaktere hayat verdi.Ünlü keman sanatçısı Ayla Erduran yaşamını yitirdiDünyaca ünlü keman sanatçısı Ayla Erduran, 90 yaşında yaşamını yitirdi.Sadettin Saran'a yurtdışına çıkış yasağı içeren adli kontrol tedbiri geldiYasa dışı bahis soruşturması kapsamında ifade veren Sadettin Saran hakkında 'yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.8 OcakKerimcan Durmaz hakkında tutuklama talebiYasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 24 Ocak’ta Durmaz hakkında savcılık, 5 yıl 3 aya kadar hapsini talep etti.Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti, 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası aldıPolis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Geçti, diğer suçlardan da 26 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.Emre Belözoğlu trafik kazası geçirdiTürk futbolunun efsane isimlerinden Emre Belözoğlu, İstanbul'da trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından 44 yaşındaki futbol adamı, ayağından küçük bir operasyon geçirdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.9 OcakEski milletvekili Ahmet İyimaya hayatını kaybettiEski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya 75 yaşında hayatını kaybetti. Yusuf Dikeç yabancı dizide rol aldıDikeç, dünyaca ünlü 'The Day of the Jackal' dizisinde suikastçi rolüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yayınlanan fragmanda başrol oyuncusunun Yusuf Dikeç kılığında kurbanına yaklaşması en çok tıklananlar arasına girdi.10 OcakDepremde 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge sitesi davasında tahliyeKahramanmaraş merkezli ve 11 ilde gerçekleşen 6 Şubat 2023 depremlerinde Osmaniye'de yıkılmasıyla 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi davasında 21 yıl hapis cezasına çarptırılan eski belediye başkanı tahliye edildi.Flash Haber satıldıHalk Tv'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na satışı iptal edilen Flash Haber, Bank Pozitif’in sahibi Erhan Kork’a geçti.Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatıldıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerin menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyada gündeme gelen iddialar üzerine soruşturma başlattı. 13 Ocak’ta Barım’a yurtdışına çıkış yasağı getirildi. 24 Ocak’ta Barım gözaltına alındı. Oyuncu Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu, 'gezi' soruşturması kapsamında polis eşliğinde ifadeye getirildi. 27 Ocak’ta Barım tutuklandı. Ogün Samast'a zaman aşımı kararı verildiHrant Dink'i öldüren Ogün Samast'ın, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek"ten 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, zaman aşımı nedeniyle davanın düşmesine karar verdi.Usta yazar ve senarist Selim İleri hayatını kaybettiTürk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri İstanbul'da hayatını kaybetti. 75 yaşındaki usta yazar için son yolculuğuna uğurlandı.13 OcakYenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşma görüldüHaksız kazanç sağlamak için bebeklerin ölümüne neden olmakla suçlanan Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşma görüldü. 1 Şubat’ta Yenidoğan çetesi davası sanığı doktor İlker Gönen cezaevinde intihar etti.Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındıBeşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Balıkesir'de gözaltına alındı. Akpolat’ın yanı sıra belediye başkanları ve yöneticiler dahil toplam 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 16 Ocak’ta tututlanma talebi ile hakimliğe sevkedildi. Reyhanlı saldırısı faili yakalandıMilli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2013'te Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı'yı Suriye'de yakaladı.14 OcakÜnlü oyuncu Metin Akpınar'a 'kızından' 10 milyonluk dava açıldıÜnlü oyuncu Metin Akpınar'ın evlilik dışı dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu'nun açtığı 10 milyon liralık tazminat davasında ünlü gazeteci Uğur Dündar tanık olarak dinlendi.Hahambaşı İsak Haleva hayatını kaybettiTürkiye Hahambaşı Rav İsak Haleva hayatını kaybetti.Ünlü oyuncu Merve Dizdar 'şövalye' ilan edildiÜnlü oyuncu Merve Dizdar, Cannes Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne layık görülmüştü. Ünlü oyuncu, Fransa’nın önemli nişanlarından biri olan “Edebiyat ve Sanat Şövalyesi” ilan edildi.Usta oyuncu Bedia Ener Öztep hayatını kaybettiYaprak Dökümü ile hafızalara kazınan usta sanatçı Bedia Ener Öztep, 69 yaşında hayata veda etti.17 OcakBeşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandıİstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında yer aldığı 14 kişi tutuklandı.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hastaneye kaldırıldıGalatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bağırsak daralması teşhisiyle bir operasyon geçirdi. Divan Kurulu toplantısına sağlık sorunları nedeniyle katılamayan Özbek, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördü.Ahmet Özer tutuklamaya sevk edildi"Terör" suçlaması nedeniyle tutuklanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla yeniden tutuklamaya sevk edildi. SEGBİS yöntemiyle ifadesi alınan Özer, terör soruşturmasında şüpheli olarak yargılanıyordu. 11 Kasım 2025'te tahliye edildi.Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ gözaltına alındıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Zafer Partisi lideri Özdağ gözaltına alındı. 21 Ocak’ta tutuklandı. 17 Haziran'da tahliye edildi.Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bomba ihbarı paniğiİstanbul Sabiha Gökçen-Bahreyn seferini yapmaya hazırlanan bir uçağa bomba ihbarı yapıldı. Polis ekipleri ve bomba imha uzmanlarının detaylı araması sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Yolcular farklı bir uçakla Bahreyn'e gönderilirken uçuş gecikmeli olarak gerçekleştirildi.21 OcakBolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de yangın çıktıBolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak Salı günü çıkan yangın, 79 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan büyük bir trajediye dönüştü. Gece saat 03.30 sıralarında başlayan yangın binayı kullanılmaz hale getirirken söndürme çalışmaları sonrası otel hakkında yıkım kararı alındı. 23 Ocak’ta 3 sigorta şirketinin reddettiği ortaya çıktı. Otel müşterilere 'memnuniyet anketi' gönderdi. Yürütülen soruşturmada 24 Ocak’ta Otel sahibi Halit Ergül tutuklandı. 26 Ocak’ta Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ile itfaiye personeli İrfan Acar tutuklanmasının ardından Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir de tutuklandı.22 OcakSinan Ateş cinayetinde takipsizlik kararı çıktıEski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in, Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin yürütülen davada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 22 kişi hakkında delil yetersizliği nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.23 OcakBanu Alkan hastaneye kaldırıldıTürk sinemasının "Afrodit" lakaplı yıldızı Banu Alkan, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.24 OcakMilli atıcı Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan altın madalya kazandıAlmanya'da düzenlenen H&N Kupası'na katılan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım altın madalya kazandı. Milli atıcılar, Münih şehrinde 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Olena Kostevych-Oleh Omelchuk çiftini 17-9 mağlup etmeyi başardı.25 Ocakİstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi avukat Fırat Epözdemir tutuklandıTerör örgütü soruşturmasında gözaltına alınan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi avukat Fırat Epözdemir tutuklandı.Usta gazeteci Deniz Arman son yolculuğuna uğurlandıİstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında vefat eden usta gezeteci ve televizyoncu Deniz Arman'ın cenazesi toprağa verildi. Arman'ın cenaze töreni, Beşiktaş'taki Vişnezade Camisi'nde düzenlendi.26 Ocak22 yaşındaki Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik, AK Parti’ye katıldıTürkiye’nin en genç Belediye Başkanı olan Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik, AK Parti’ye katıldı. Çelik, Çanakkale 8. Olağan İl Kongresi’nde partiye katıldığını duyurdu. Rozetini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin taktı.27 Ocakİkbal ve Ayşenur cinayeti davası sonuçlandıİstanbul’da 4 Ekim’de gerçekleşen ve tüm Türkiye’yi derinden sarsan cinayetlerle ilgili dava süreci tamamlandı. İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil isimli iki genç kadını katleden Semih Çelik hakkındaki dosya, soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlanmasının ardından kapandı. Çelik, Edirnekapı surlarından atlayarak yaşamına son vermişti.31 OcakFETÖ'nün para kasası Erdal Babadağ tutuklandıBank Asya Grubu hissedarlarından Erdal Babadağ’ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında tutuklama, 6 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Savcılık sevk yazısında, Babadağ’ın firari FETÖ mensuplarıyla irtibat halinde olduğu ve Zoom üzerinden örgüt sohbetleri düzenlediği belirtildi.Alperen Şengün, NBA'de All-Star 2025'e seçildiNBA’de Houston Rockets forması giyen milli yıldız Alperen Şengün, Batı Konferansı All-Star kadrosuna seçildi.1 ŞubatAtatürk'ün imzasını stilize eden kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan hayatını kaybettiTürk sanat dünyasının önemli isimlerinden kaligrafi sanatçısı ve ressam Etem Çalışkan, 97 yaşında hayatını kaybetti. Çalışkan, Atatürk’ün imzasını stilize eden sanatıyla tanınmıştı.Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Dereli hayatını kaybettiFenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli, uzun süredir devam eden sağlık sorunlarının ardından hayatını kaybetti. 3 ŞubatHulusi Akar, Özgür Özel'e açtığı tazminat davasını kaybettiEski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP lideri Özgür Özel'in sarf ettiği sözler nedeniyle açtığı tazminat davasını kaybetti. Çiftlik Bank davasında karar çıktı "Çiftlik Bank" davasında karar açıklandı. Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklu yargılanan Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'a verilen ceza belli oldu. Mehmet Aydın ve kardeşi ayrı ayrı 45 bin 376 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.5 ŞubatTurabi Çamkıran hakkında yakalama kararı çıkarıldıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlattı. Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği, Çamkıran hakkında yakalama kararı çıkardı.6 ŞubatAsrın felaketinde hayatını kaybedenler anıldı6 Şubat 2023’te meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremin 2. yılı dolayısıyla 11 kentte anma töreni gerçekleştirildi.Necla Nazır hastaneye kaldırıldıÜnlü sanatçı Necla Nazır böbrek yetmezliğinden hastaneye kaldırıldı.7 ŞubatSıla bebek davasında karar belli oldu8 Eylül 2024'te Tekirdağ'da darbedilen ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüyle ilgili davada karar açıklandı. Anne Bakiye Yeniçeri'ye 3 ayrı suçtan toplam 27 yıl 9 ay hapis cezası verildi.8 ŞubatTürkiye'nin en kalabalık ilçeleri açıklandıİstanbul Esenyurt Türkiye'nin en yüksek nüfusa sahip ilçesi unvanını korudu. İlçe 988 bin 269 kişiyle Türkiye'nin aralarında Eskişehir, Mardin, Trabzon, Malatya ve Erzurum da bulunduğu 57 ili geride bıraktı. En yüksek nüfusa sahip ikinci ilçe ise Gaziantep'in Şahinbey ilçesi oldu. Üçüncü sırada ise Ankara'nın Çankaya ilçesi yer aldı.Mattia Ahmet Minguzzi hayatını kaybettiKadıköy'de 24 Ocak Cuma günü bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından grup dağılırken Minguzzi, alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Ancak burada, tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklandı. 8 Şubat'ta hayatını kaybetti. 21 Nisan’da Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti organize suç örgütü kapsamına alındı.Astrolog Hilal Saraç tutuklandıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu belirtilen Hilal Saraç tutuklandı.9 ŞubatYargıtay'ın bozma kararı verdiği Hrant Dink cinayeti davasında karar açıklandıYargıtay'ın bozma kararı verdiği Hrant Dink cinayeti davasında mahkeme, 9 sanığın müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ve ayrıca 3 sanığın ise hükmen tutuklanmasına karar verdi.11 ŞubatVan Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a hapis cezasıDiyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’ı “terör örgütüne yardım etmek” ve “basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak” suçlamalarıyla 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye'den ilk bine 11 üniversite girdiODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesindeki University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından açıklanan 'Dünyanın En İyi 3 Bin Üniversitesi' sıralamasında, Türkiye'den 11 üniversite ilk 1000'de yer aldı. Türkiye'den en iyi performansı gösteren üniversite, 573'üncü sırada yer alan Hacettepe Üniversitesi oldu. 15 ŞubatDemirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören tutuklandıİstanbul Havalimanı'na yolcu karşılamaya geldiği sırada gözaltına alınan Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören'in tutuklandığı açıklandı.20 ŞubatÜnlü tarihçi Feroz Ahmad hayatını kaybettiOsmanlı ve modern Türkiye tarihinin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Feroz Ahmad yaşamını yitirdi. Feroz Ahmad’a Türkiye Cumhurbaşkanlığı liyakat nişanı verilmişti.21 ŞubatMaydonoz Döner'e kayyum atandıAntalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ’ye finans sağladığı tespit edilen Maydonoz Döner’e operasyon düzenlendi. 31 ilde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında 10 kamu görevlisinin de bulunduğu 353 kişi gözaltına alındı. Ayrıca döner zincirine kayyum atandı.AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki'ye hapis cezasıAKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki, YSK Başkanı Ahmet Yener'in elektronik oylama açıklamasına yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle yargılandığı davada "Halkı yanıltı bilgiyi alenen yayma" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hapis cezası için hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Mahruki ifadeleri nedeniyle 20 Kasım'da tutuklanmış 5 Aralık’ta da tahliye edilmişti.Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi mahkeme kararıyla yayından kaldırıldıMahkeme, 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinin yayınlanmasını ve yeni bölüm çekimlerini durdurma kararı aldı. 22 ŞubatGelecek Parti kurucularından Serap Yazıcı Özbudun partisinden istifa ettiGelecek Partisi'nin kurucularından Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun, 'Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi'nden istifa ediyorum' diyerek istifa ettiğini açıkladı.27 ŞubatDEM Parti İmralı heyeti Öcalan'ın mektubunu okudu: 'PKK kendini feshetmelidir'İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la üçüncü kez görüşen DEM Parti heyeti İstanbul'da bir otelde açıklama yaptı. Öcalan'la birlikte çekilen fotoğrafın da yayımlandığı toplantıda, PKK elebaşının "Örgüt kendini feshetmelidir" açıklaması yer aldı. 1 Mart’ta Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası PKK’dan ateşkes ilanı geldi ve PKK silah bıraktı.2 MartSanatçı Edip Akbayram hayatını kaybettiOcaktan bu yana yoğun bakımda tedavi altında olan 75 yaşındaki sanatçı Edip Akbayram, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.4 MartBeykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldıİçişleri Bakanlığı, dün ihaleye fesat karıştırma suçundan tutuklanan Beykoz İlçe Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in, görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.12 MartMilli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Avrupa şampiyonu olduMilli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Hırvatistan’da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası’nda 3 altın ve 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.13 MartOyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybettiOyuncu Şinasi Yurtsever, mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.14 MartEski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç tutuklandıİstanbul’da, DHKP/C silahlı terör örgütüne finans sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç tutuklandı. 17 MartTanyeli hayatını kaybettiPankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, 54 yaşında hayatını kaybetti. Tanyeli, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakımda entübe edilmişti.Türk bilardo sporcusu Semih Saygıner, Dünya Şampiyonu olduBilardo sporcusu Semih Saygıner, Kore'de düzenlenen PBA Dünya Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza attı. Finalde Lütfi Çenet'i 4-1 mağlup eden Saygıner, şampiyonluğu kazanarak büyük bir zafer elde etti.19 MartİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandıİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100'ün üzerinde kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, Tiktok ve Facebook'a erişim sorunu yaşandı. 23 Mart’ta İmamoğlu "suç örgütü kurmak ve yönetmek, rüşvet almak, irtikap, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandı.20 MartİBB Başkanı vekaleti görevine Meclis Üyesi Nuri Aslan getirildiİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı vekaleti görevine CHP'li İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan getirildi. Aslan'ın 'vekalet' yazısını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi el yazısıyla hazırlamıştı.21 Martİstanbul Barosu yönetimi görevden alındıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan dava sonucu 22 Aralık'ta İbrahim Özden Kabaoğlu yönetim kurulu hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'halkı yanıltıcı bilgi yaymak' suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın gerekçesi olarak etkisiz hale getirilen PKK'lı Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'le ilgili yapılan açıklama gösterildi. Başsavcılık, 14 Ocak'ta Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yeni bir yönetim seçilmesi için dava açmıştı. Ayrıca, Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında üç yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle fezleke hazırlandığı bildirildi.25 Martİlker Canikligil gözaltına alındıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yönetmen İlker Canikligil hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle re'sen soruşturma başlattı. Canikligil'in bir videosunda ve paylaşımlarında kullandığı ifadelerin yasalara aykırı olduğu iddiası üzerine savcılık talimatıyla gözaltına alındı. 7 Mayıs'ta serbest bırakıldı.31 MartPKK elebaşı Öcalan, ailesiyle İmralı'da görüştüPKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, İmralı'da kardeşi Mehmet Öcalan ve aynı zamanda DEM Parti milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan ile görüştüğü belirtildi.Sanatçı Volkan Konak hayatını kaybettiKıbrıs'ta verdiği bir konser sırasında fenalaşan Volkan Konak hastaneye kaldırılmasının ardından yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.2 NisanCHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu protestoları destekleyenler geçen gün için "boykot" çağrısında bulunduCHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu protestoları destekleyenler geçen gün için "boykot" çağrısında bulunmuştu. Bunun üzerinde TRT'de Teşkilat dizinde oynayan Aybüke Pusat, sosyal medya üzerinden yaptığı boykot çağrısı sonrası kadrodan çıkarıldı. Ayrıca boykot çağrıları üzerine soruşturma başlatılmış oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da gözaltına alınmıştı. 6 NisanOyuncu Ahmet Levendoğlu hayatını kaybettiBinbir Gece, Küçük Kadınlar, Kara Ekmek gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan usta oyuncu Ahmet Levendoğlu 80 yaşında hayatını kaybetti.9 NisanAvukat Fırat Epözdemir için 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandıİstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir hakkındaki soruşturma tamamlandı. Epözdemir hakkında, 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'terör örgütüne üye olmak' suçlamalarıyla 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. 29 Mayıs'ta serbest bırakıldı. 10 NisanTürkiye - Kuzey Kıbrıs arasında ilk hava taksi seferleri başladıAntalya-Gazipaşa Havalimanı’ndan Kuzey Kıbrıs Ercan Havalimanı’na ilk hava taksi helikopter seferi başarıyla gerçekleştirildi. VIP hizmet sunan bu yeni ulaşım modeliyle Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasındaki seferin ilki su takıyla karşılandı. Yetkililer, ilerleyen dönemde Girne ve Bafra’ya da doğrudan helikopter inişlerinin planlandığını duyurdu.15 NisanSırrı Süreyya Önder aort damarı yırtılması sebebiyle ameliyata alındıDEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder aort damarı yırtılması sebebiyle ameliyata alındı. 18 gün yoğun bakımda kalan Önder 3 Mayıs'ta hayatını kaybetti. 16 NisanMilli halterci Yusuf Fehmi Genç Avrupa Şampiyonu olduAvrupa Halter Şampiyonası’nda 73 kiloda yarışan milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, toplamda 348 kilo kaldırarak Avrupa rekorunu egale etti ve altın madalya kazandı.17 NisanRasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma başlatıldıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rasim Ozan Kütahyalı hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı. Gözaltına alındı daha sonra serbest bırakıldı.Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu son yolculuğuna uğurlandıÜnlü şarkıcı Tarkan'ın vefat eden annesi Neşe Tevetoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Tarkan cenaze töreninde annesinin tabutuna sarıldı ve gözyaşlarına hakim olamadı.23 Nisanİstanbul'da 6.2 büyüklüğünde depremİstanbul'da saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir'de yoğun şekilde hissedildiği ifade edildi.28 NisanYüzücü Aysu Türkoğlu Kaiwi Kanalı'nı geçen en genç Türk sporcu oldu23 yaşındaki açık deniz yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Ka’iwi Kanalı’nı 21 saatte geçerek bu kanalı geçen en genç Türk yüzücü oldu.4 MayısOyuncu Naşit Özcan hayatını kaybettiOyuncu Necip Naşit Özcan 68 yaşında hayatını kaybetti. Özcan, 27 Şubat'ta geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.Özgür Özel’e AKM önünde tokatlı saldırı gerçekleştiSırrı Süreyya Önder'e veda törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM çıkışında saldırıya uğradı.6 MayısUçan Adam Sabri Yıldız hayatını kaybetti"Havada durdum, şahitlerim var" sözüyle hafızalara kazınan Sabri Yıldız hayatını kaybetti. Uçan Adam lakabıyla tanınan Yıldız’ın vefat haberi sosyal medyada duyuruldu.Ünlü rapçı Lvbel C5 'uyuşturucuya özendirme' suçundan tutuklandıRap dünyasının tanınan isimleri arasında yer alan ve Lvbel C5 mahlasını kullanan ünlü rapçi Süleyman Burak Bodur, şarkılarında uyuşturucu kullanımını teşvik etmek iddiasıyla tutuklandı. Lvbel C5'in hit olan "Havhavhav" şarkısı ise 3 ayda 65 milyona yakın görüntüleme almıştı.Ekrem İmamoğlu, diplomasının iptaline ilişkin karara karşı dava açtıİBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı, İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin karara karşı dava açtıklarını duyurdu.İş insanı Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybettiGenç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi'nin kurucu başkanı Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti.8 MayısEkrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabına erişim engeli geldiEkrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabına erişim engellendi.9 MayısNazan Öncel hastaneye kaldırıldıÜnlü sanatçı Nazan Öncel, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu 'yalan tanıklık' suçundan ilk kez hakim karşısına çıktıMenajer Ayşe Barım ile ilgili 'Gezi Parkı' soruşturmasında 'tanık' olarak ifade veren oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun 'yalan tanıklık' iddiasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davanın duruşması bugün İstanbul Adliyesi 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.12 MayısGazeteci Yılmaz Özdil hakkında soruşturma başlatıldıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yılmaz Özdil hakkında soruştuma başlattı. Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımında “Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu an itibarıyla devlet olma özelliğini yitirmiş durumda” ifadelerini kullanması sebebiyle Özdil hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.17 MayısProf. Dr. Celal Şengör hakkında iddianame hazırlandı, İki yıla kadar hapsi istendiProf. Dr. Celal Şengör hakkında sosyal medyada bir videoda söylediği, "Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım” sözleriyle ilgili soruşturma başlatıldı. Şengör hakkında Türk Milletini alenen aşağıladığı iddiasıyla yürütülen soruşturma sonrasında hazırlanan iddianamede bilim insanının 2 yıla kadar hapsi istendi.21 MayısOğuz Murat Aci'nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çektiİstanbul Kemerburgaz'da 1 Mart 2024 tarihinde Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle sonuçlanan kazanın davasında, Aci'nin eşi ve yaralı 4 müştekinin Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok hakkındaki şikayetlerini 'maddi ve manevi zarar giderildi' diyerek geri çekti.26 MayısSivas'ta kömür ocağı patladıSivas’ın Zara ilçesine bağlı Kardere köyü Yanık Mezrası’ndaki açık kömür ocağında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Jennifer Lopez'in İstanbul konseri biletleri 7 dakikada bitti"Up All Night: Live in 2025" turnesi kapsamınd İstanbul'da hayranlarıyla buluşan olan ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in biletleri satışa çıktı. En düşük 1500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkarılan biletler 7 dakikada tükendi.Usta sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybettiAkciğer kanseriyle mücadele eden usta sanatçı İlhan Şeşen, 76 yaşında hayatını kaybetti.27 MayısPapara'ya kayyum atandıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Papara Elektronik Para A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandığını duyurdu. Kararın, MASAK ve ilgili kurumların raporları doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında mahkeme kararıyla alındığı belirtildi.30 MayısÜnlü şarkıcı Şimal hayatını kaybettiŞarkıcı Şimal, 2021 yılında meme kanseri teşhisi ile tedaviye başlamış, uzun bir sürecin ardından hastalığı yendiğini duyurmuştu. 2024 yılında rutin kontrol için hastaneye giden Şimal'in beyninde tümör tespit edildi ve ünlü şarkıcı 8 saat süren operasyonun ardından hayata tutundu. 4 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Şimal, yoğun bakımda tedavi altına alındı. 30 Mayıs'ta hayatını kaybetti.6 HaziranManisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti6 Haziran'da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, önceki gece evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. 9 Haziran tarihinde ise hayatını kaybetti. 10 HaziranHalk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldıHalk TV Sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yakalama kararı çıktı.11 HaziranGaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçtiGaziosmanpaşa Belediye Meclisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin görevden uzaklaştırılması sonrası Gaziosmanpaşa Belediyesi oylama sonucunda AK Parti'ye geçti. AK Parti'nin adayı Eray Karadeniz başkanvekili seçildi.13 HaziranÜnlü sanatçı Ozan Güven'e hapis cezası verildiÜnlü oyuncu Ozan Güven'in, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada karar çıktı. Güven'in 'cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından beraatine, 'kasten yaralama' suçundan ise 1 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.17 HaziranÜnlü spor spikeri Sabri Ugan kanser olduğunu açıkladıÜnlü spor spikeri Sabri Ugan kanser olduğunu açıkladı. 29 Haziran’da ise hayatını kaybetti.FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in kuzeni tutuklandıFETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in kuzeni Kemalettin Gülen, sosyal medyada Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.22 HaziranFatih Altaylı tutuklandıGazeteci Fatih Altaylı, 'Cumhurbaşkanı’na tehdit' suçlamasıyla dün akşam gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Altaylı tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne gönderildi.24 HaziranMuharrem İnce yeniden CHP'ye katıldıMemleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, CHP'nin grup toplantısına katıldı. Özgür Özel, İnce'ye kürsüyü bıraktı. Özel, Muharrem İnce'ye rozet takmayacağını belirterek "Normalde benim İnce'ye rozet takmam gerekir ama onun rozeti alnında takılı zaten" dedi.2 TemmuzLeman Dergisi soruşturmasında 4 tutuklamaLeman Dergisi'nde Hazreti Muhammed'in karikatürde resmedildiği gerekçesiyle "dini değerleri aşağılama" iddiasıyla gözaltına alınan çizimi yapan Doğan Pehlevan, grafiker Cebrail Okcu, yazı işleri müdürü Zafer Aknar ve müessese müdürü Ali Yavuz tutuklandı.3 TemmuzSaraçhane protestolarında gözaltına alınan 13 kişi tutuklandıCHP’nin 1 Temmuz’da Saraçhane’de düzenlediği mitingde gözaltına alınan 34 kişiden 13’ü tutuklandı.Ödemiş'teki yangında can kaybı: Dozer operatörü hayatını kaybettiİzmir’in Ödemiş ilçesindeki orman yangınına müdahale eden ekipte yer alan dozer operatörü İbrahim Demir, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Ödemiş'te de orman yangınlarında alevlerin sıçradığı evde bir kişinin cansız bedeni bulundu.İzmir'de 25 Haziran ile 4 Temmuz arasında çıkan orman yangını, 12 ilçe ve 37 mahallede etkili oldu.4 TemmuzEski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tutuklandıİzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 60 kişi tutuklandı.Gazeteci yazar Nihat Genç hayatını kaybettiBir süredir hastanede tedavi gören yazar Nihat Genç yaşamını yitirdi. Akciğer kanseri tedavisi gören Genç, bir süredir Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi görüyordu.Ekrem İmamoğlu'nun 8 yıl 9 ay hapsi istendiTutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu hakkında sahte diploma nedeniyle “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İmamoğlu için 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis ve siyasi yasak talep edildi.Akaryakıta ÖTV zammıAkaryakıt fiyatlarına otomatik ÖTV zammı geldi. Benzin litre fiyatına 2.26 TL, motorine 2.12 TL, otogaza ise 97 kuruş zam yapıldı.5 TemmuzAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandıAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hakkında yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklandı.CHP'li 3 büyükşehir belediye başkanı gözaltında alındıCHP'li belediyelere yönelik 5 Temmuz Cumartesi günü düzenlenen operasyonlarda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin gözaltına alındı.6 TemmuzGazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' iddiasıyla gözaltına alınan Gazeteci Timur Soykan yurtdışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.7 TemmuzAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek görevinden uzaklaştırıldıİçişleri Bakanlığı, tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.MSB: Şehit sayısı 12'ye yükseldiMilli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında 19 askerin metan gazına maruz kaldığını, tüm müdahalelere rağmen 12 askerin şehit olduğunu bildirdi.Ayşe Barım'ın tutukluğuna devam kararıGezi Parkı soruşturmasında yargılanan menajer Ayşe Barım, mahkemede savunma yaptı. Suçlamaları reddeden Barım, "Gezi’ye kimseyi yönlendirmedim, sadece bir gün gittim" dedi. Mahkeme tutukluluğun devamına karar verdi. Ünlü oyuncuların da aralarında olduğu 12 kişi için zorla getirme kararı alındı. 8 TemmuzBüyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yerine başkan vekili olarak seçilen Ahmet Şahin de tutuklandıBüyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin, İBB'ye yönelik operasyon kapsamında tutuklandı.Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandıAdana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Karalar, hakkında yürütülen yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma iddiaları nedeniyle gözaltına alınmıştı.Baklava kutusundan para çıkmıştı: Başkan Yardımcısı Tüter tutuklandıManavgat Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter tutuklandı. Tüter, ifadesinde baklava kutusundan 110 bin euro aldığını kabul ederken, bunun belediye adına değil, iki iş insanı arasında bir komisyon olduğunu öne sürdü.Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklandıManavgat Belediyesi'ne yönelik düzenlenen "Rüşvet" soruşturması kapsamında hakim karşısına çıkan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklandı.CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e soruşturmaCHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında "seçime hile karıştırıldığı" iddiaları üzerine soruşturma açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Çelik’in de aralarında bulunduğu kişiler hakkında ifadelerinin alınmasına yönelik emniyete talimat verildiği belirtildi.9 TemmuzZeydan Karalar görevinden uzaklaştırıldı"Yolsuzluk" soruşturmasında tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.Dilan Polat ve Engin Polat’ın şirketlerindeki kayyum kararı kalktıKara para aklama iddiasıyla yargılanan Engin ve Dilan Polat çifti, 28 sanıklı davada tekrar hâkim karşısına çıktı. Mahkeme, şirketler üzerindeki kayyum uygulamasını kaldırarak denetime dönüştürdü.Bakan Uraloğlu'ndan Grok açıklaması: 'Erişim engeli kararı yok ama gerekirse de yasaklarız'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya platformu X’in yapay zeka uygulaması Grok hakkında bir engelleme kararı bulunmadığını ama gerekirse yasaklama işleminin gerçekleştirilebileceğini söyledi.10 TemmuzMSB açıkladı: Bedelli askerlik ücreti 280 bin TL olduMilli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik tutarı 2025 yılının ikinci altı ayı için 280 bin 850 lira 64 kuruş olmuştur" denildi.Şile Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındıŞile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.En düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL' ye yükseltildiEn düşük emekli aylığının 16 bin 881 liraya yükseltilmesine dair düzenlemeyi içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi. En düşük emekli maaşı temmuz ayı ödeme döneminden itibaren 16 bin 881 liraya yükseltildi.11 TemmuzPKK'lı grup silahlarını bırakıp yaktıPKK'nın aldığı fesih kararı sonrası ilk grubun silah bırakma işlemi tamamlandı. "Terörsüz Türkiye" sürecinin en kritik aşamalarından biri gerçekleşti. Irak kuzeyindeki Süleymaniye kentinde bir grup PKK'lı silah bıraktı. Paylaşılan silah bırakma görüntülerinde silahların yakıldığı görüldü.Devlet Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon"Terörsüz Türkiye" sürecinde tarihi gün yaşandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partili Pervin Buldan'ı telefonla aradı. Bahçeli, “Bu süreçte DEM Parti olarak emeğiniz çok fazla deyip” teşekkür etti, hayırlı olsun temennisinde bulundu.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybettiCumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut hayatını kaybetti. Bulut'un bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtiliyordu.12 TemmuzLeman Dergisi yazı işleri müdürü Aslan Özdemir tutuklandıLeman Dergisi'nde yer alan karikatüre yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan derginin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan sevk edildiği İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.Kredi kartı ve ihtiyaç kredilerine yeniden yapılandırmada kapsam genişlediBDDK, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmalarında kapsamı genişleterek borçların 48 aya kadar yapılandırılmasına olanak tanıdı.14 Temmuz9 aydır tutukluydu: Ahmet Özer için tahliye kararıYaklaşık 9 ay önce tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi. Özer, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü dosyası kapsamında hâlâ tutuklu bulunuyor.Çanakkale ve Tekirdağ'da orman yangınıÇanakkale Ayvacık ve Tekirdağ Şarköy'e ormanlık alanlarda yangın çıktı. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı.16 TemmuzAyşe Tokyaz cinayeti: Cemil Koç ve 6 kişi tutuklandıİstanbul'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ı öldürüp valize koyarak cesedini ormanlık alana attığı belirlenen eski polis memuru Cemil Koç'la birlikte hareket ettiği tespit edilen 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Boykot soruşturmasında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ve 20 kişiye 7 yıl 6 aya kadar hapis talebiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda “boykot çağrısı” olarak bilinen paylaşımlar nedeniyle, aralarında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ile sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 21 kişi hakkında dava açtı. Sanıklar hakkında, “nefret ve ayrımcılık” içeren eylemler nedeniyle 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.17 TemmuzFaladdin ve Binnaz isimli fal uygulamalarının sahibi tutuklandıFal bakmak amacıyla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan "Faladdin" ve "Binnaz" isimli uygulamaların sahibi Sertaç Taşdelen tutuklandı.Kartalkaya davasında mahkeme ara kararını açıkladıBolu Grant Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili davada ara karar açıklandı. İtfaiye personeli İrfan Acar'ın tutuklanmasına karar verildi, aşçı Faysal Yaver ise tahliye edildi.Fatih Altaylı hakkında iddianame düzenlendi: İstenen ceza belli olduTutuklu bulunan Gazeteci Fatih Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanına tehdit" suçundan iddianame düzenlendi. 5 yıldan az olmamak şartıyla hapsi istendi.18 TemmuzKartalkaya davasında bakanlık 3 bürokrat için soruşturma izni verdiBolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 bürokrat için soruşturma izni verdi. Dönemin Kontrolörler Kurulu Başkanvekili Levent Kırcan, Denetim kontrolörleri Barış Başayvaz ve Abdülkadir Eren hakkında işlem başlatılabilecek.Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma yönetmeliği yürürlüğe girdiMemurlara, çocukları ilköğretime başlayana kadar yarım zamanlı çalışma hakkı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeye göre, haftalık çalışma süresi 3 günden az olmayacak; günlük çalışma ise 3 saatten az ve 8 saatten fazla olamayacak.20 TemmuzSünnet düğününde dağıtılan tavuklu pilavdan 100 kişi zehirlendiYalova'nın Çınarcık ilçesi Teşvikiye beldesindeki bir sünnet düğününde tavuklu pilav yiyen yaklaşık 100 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.21 TemmuzUzaya gidecek üçüncü Türk açıklandıTürkiye’nin Milli Uzay Programı kapsamında uzaya gönderilen Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever’in ardından, Gökhan Erdem isimli iş insanının tamamen bireysel girişimiyle uzaya çıkan üçüncü Türk olacağı açıklandı.Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikizi Adil Kılıçdaroğlu hayatını kaybettiCHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikizi Adil Kılıçdaroğlu, Burhaniye’de yaşadığı sitede çıkan aidat tartışmasının ardından kalp krizi geçirerek 76 yaşında yaşamını yitirdi.22 TemmuzMemur emeklisinin zam farkı tarihi belli olduSosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emeklilerin temmuz ayı zam farklarının 25 Temmuz Cuma günü itibarıyla hesaplara yatırılacağını duyurdu.23 TemmuzEskişehir'de orman yangınında 10 orman işçisi hayatını kaybettiEskişehir'de meydana gelen orman yangınında 10 orman işçisinin yaşamını yitirdiği açıklandı.MSB açıkladı: Eurofighter Typhoon alımı için anlaşma imzalandıMilli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve İngiltere arasında Eurofighter Typhoon alımı için ön mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu. Açıklamada, "İki ülke, Eurofighter Typhoon ihracatı konusunda kayda değer ilerleme sağlamaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.24 TemmuzÇeşme'de su krizi: Turizmin gözde merkezinde zorunlu su kesintisiİzmir’in en çok tercih edilen tatil beldelerinden Çeşme, su kriziyle karşı karşıya. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 5'in altına düştü. İZSU, 25 Temmuz'dan itibaren her gece 23.00-06.00 saatleri arasında zorunlu su kesintisi uygulamasına başladı.Elektrikli araçların ÖTV oranı yüzde 25 olduResmi Gazete'de yayımlanan karar ile araçlarda ÖTV oranları yeniden belirlendi. İçten yanmalı araçlarda vergi oranı yüzde 220’ye kadar çıkarken, elektrikli otomobillerde daha önce yüzde 10 seviyesinde olan ÖTV oranı, yüzde 25’e çıkarıldı.25 TemmuzBakan Yumaklı: Şehitler verdiğimiz Eskişehir yangınını an itibarıyla durdurdukTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir, Antalya, Adana ve Denizli'deki yangınların kontrol altına alındığını, Karabük'teki yangının ise devam ettiğini açıkladı.Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi cezası kaldırıldıAdıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi kaldırıldı, yurt dışı çıkış yasağının ise süreceği belirtildi.Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polis ve bir özel güvenlik amiri daha tutuklandıİstanbul'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetinde 4 polis memuru ve 2 site görevlisi gözaltında alındı. Delil karartma şüphesiyle adliyeye sevk edilen 4 polis ve bir özel güvenlikçi tutuklandı.Bilecik ve İzmir afet bölgesi ilan edildiİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bilecik ve İzmir'de meydana gelen orman yangınları sonrası "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini bildirdi.Ekrem İmamoğlu hastaneye götürüldüSilivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, bel ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü.26 TemmuzMHRS'de randevu almadan önce bu adım zorunlu olduSağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden uzman hekim randevusu almak isteyenler için “Aile Hekimine Yönlendirme” uygulamasını zorunlu hale getirdi. Yeni düzenlemeyle, öncelikle aile hekiminden onay alınacak, ardından uzman randevusu kolaylaşacak.27 Temmuzİbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, Bodrum’da gözaltına alındıŞarkıcı Dilan Çıtak, Bodrum’da polisin 'dur' ihtarına uymadığı ve aracını görevli memurun üzerine sürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.28 TemmuzDaltonlar suç örgütü üyesi Ahmet Aydın Türkiye'ye iade edildiDaltonlar adlı suç örgütü üyesi Ahmet Aydın'ın Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildiği bildirildi.Bursa'da yangını çıkardığı iddia edilen Ufuk Aytekin tutuklandıBursa'nın Harmancık ilçesinde orman yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan ve FETÖ'den ihraç edilen eski Hava Kuvvetleri personeli Ufuk Aytekin, "kasten orman yakma" suçundan tutuklandı.ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer tutuklandıICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, uyuşturucu temin etmek ve kastla öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklandı. İçer'le beraberinde uyuşturucu kullanan avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti.Ekrem İmamoğlu’nun yüksek lisans diploması İstanbul Üniversitesi tarafından i̇ptal edildiİstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yüksek lisans diplomasını geçersiz saydı. Gerekçe olarak lisans mezuniyetinin usule uygun olmaması ve kayıt şartlarında eksiklik gösterildi.İzmir Bornova'da orman yangını: Alevler Buca sınırını geçtiİzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınında alevler, rüzgarın da etkisiyle Buca ilçesi sınırlarına geçti. İzmir-Aydın Otoyolu'nun Gökdere yönü otoyol çıkışı geçici olarak trafiğe kapatıldı.31 TemmuzÇeşme'de su kesintisi süresi 7 saatten 10 saate çıkarıldıİzmir’in önemli turizm merkezlerinden Çeşme’de, su kaynaklarındaki ciddi azalma nedeniyle uygulanan gece su kesintilerinin süresi uzatıldı. İZSU, daha önce 7 saat olarak planlanan kesinti süresinin 10 saate çıkarıldığını duyurdu.Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandıAntalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı.Kumpirden zehirlenerek ölen kadının davası görüldüİzmir’in Buca ilçesinde geçen yıl bir işletmede yediği kumpir sonrası gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden kadının ölümüne ilişkin başlatılan davada, tutuklu sanık işletme sahibi N.D.’nin yargılanmasına başlandı.Eski tip sürücü belgelerini yenileme tarihi uzatıldıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim 2025 olarak son kez uzatıldığını açıkladı.CHP'den 'Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılacak üyelerin isimlerini belli olduTBMM'de kurulan Terörsüz Türkiye komisyonuna katılacak olan CHP'li isimler belli oldu. Komisyonda görev yapacak vekiller şöyle sıralandı: "Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekilleri Türkan Elçi, Turan Taşkın Özer, Oğuz Salıcı, İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Gökçe Gökçen ve Mehmet Salih Uzun"Adrese teslim e-imzalı sahte diploma soruşturmasıSahte e-imza ve diploma soruşturması tamamlandı. 65 kişi için hazırlanan iddianamede 50 yıla kadar hapis cezaları istenirken, sahte diploma alanlar arasında Osmanlı Hanedanı üyesi de var.Justin Timberlake konserinde terör saldırısı önlendiİstanbul’da 11 yıl sonra konser veren Justin Timberlake'in sahne aldığı geceye olası bir terör saldırısı gölgesi düştü. İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu sayesinde büyük bir facia önlendi.1 AğustosCezve isimli kediyi döverek öldüren şüpheli gözaltına alındıBaşakşehir'de bir kediyi apartmana sokup vahşice katleden kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hayvanlara yönelik şiddet asla cezasız kalmayacaktır" açıklamasını yaptı.2 AğustosKamu işçilerinin zam görüşmesi sonuçlandıYaklaşık 600 bin kamu işçisinin 2025-2026 dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü imzalandı. Aylık brüt ücreti 42 bin liranın altında olan işçilerin ücretleri 42 bin liraya çıkarıldı. Brüt ücreti 42 bin lira ve üzerinde olanlara 1.200 lira seyyanen zam yapıldı. Ardından ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci 6 ay için 1.500 lira seyyanen zam ve yüzde 11 artış uygulandı. İkinci yılın ilk 6 ayında yüzde 10, ikinci 6 ayında ise yüzde 6 zam kararlaştırıldı.3 AğustosTıbbi kenevir ilaç formuyla eczanelerde satılacakSağlık Bakanı Memişoğlu, tıbbi kenevirin ilaç formuyla eczanelerde olacağını duyurdu. Memişoğlu, tıbbi kenevirin şizofreniden romatizmaya, kronik ağrıdan kalp hastalıklarına farklı hastalıkların tedavisinde kullanılacağını ifade etti.4 AğustosBakan Yerlikaya açıkladı: Sahte diploma verileri ortaya çıktıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte diploma ve ehliyet düzenleyen suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarla ilgili konuştu. Yerlikaya, yapılan aramalarda 57 sahte diploma, 108 sahte sürücü belgesi ve 4 sahte lise mezuniyet belgesinin ele geçirildiğini duyurdu.Kartalkaya’daki otel yangınıyla ilgili başmüfettişe soruşturma izni verildiBolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin yürütülen soruşturmada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, eski Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı İş Başmüfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verdi.MASAK duyurdu: Para transferlerinde açıklama zorunluluğu gündemdeMASAK, 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde açıklama zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor. Taslak olarak hazırlanan düzenlemenin yeni yılda yürürlüğe girmesi planlanıyor.5 Ağustosİş insanı Halit Yukay'ın teknesi ikiye bölünmüş halde bulunduYalova'dan Mikonos Adası’na gitmek üzere denize açılan Halit Yukay'dan haber alamayan yakınları güvenlik güçlerine başvurdu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler denizde arama çalışması başlattı.'Terörsüz Türkiye' komisyonunun ilk toplantısı tamamlandıTBMM çatısı altında oluşturulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 5 Ağustos 2025 tarihinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında ilk toplantısını yaptı.Sahte diploma soruşturmasında 199 kişi hakkında kamu davası açıldıAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahte diploma soruşturmasında 220 kişi hakkında adli işlem yapıldığını,199 kişi hakkında ise kamu davası açıldığını belirtti. Gözaltına alınanlar arasından 37 kişinin tutuklandı.Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildiİçişleri Bakanlığı, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin görevine iade edildiğini duyurdu.Genelkurmay Başkanlığı'na Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandıGenelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Genelkurmay Başkanlığı'na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı.Usta sanatçı Selçuk Alagöz doğum gününde hayatını kaybettiMuğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Selçuk Alagöz'ün kızı Banu Alagöz babasının hayatını kaybettiğini duyurdu. Alagöz, "Malabadi Köprüsü" adlı şarkısıyle tanınıyordu.Sahte diploma skandalında yeni detaylar ortaya çıktıTürkiye'yi sarsan sahte diploma skandalında yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Şebeke, BTK, YÖK ve MEB’in daire başkanlarına ait e-imzaları kopyalayarak devlet sistemlerine sızdı. 20 kamu yöneticisi adına sahte belgeler üretildi. Aralarında baraj projelerinde çalışan sahte mühendisler, memurlar ve üniversite yöneticilerin olduğu ortaya çıktı.6 AğustosTürk Tabipleri Birliği'nden Ayşe Barım açıklaması: 'Ani ölüm riski var'Gezi Parkı eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın sağlık durumu hakkında Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) açıklama yapıldı. Açıklamada Barım'ın "ani ölüm riski" taşıdığı belirtilerek şok cihazı takılmasının önerildiği ifade edildi.7 AğustosFatih Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeliGazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca erişim engeli getirildiği bildirildi.FETÖ'nün 'mahrem imamı' Hakan Kahraman yakalandıFETÖ'nün mahrem yapılanmasında üst düzey pozisyonlarda yer alan 'mahrem imam' Hakan Kahraman yurt dışına kaçma hazırlığındayken Manisa'da yakalandı.8 AğustosATM'lerden yapılan kartlı ve kartsız para yatırma işlemlerinde limitler düşürüldüATM’lerden kartlı ve kartsız yapılan para yatırma işlemlerinde limitler düşürüldü. Belirlenen limitlerin üzerinde para yatırmak isteyenler, şubeden beyan üzerine işlem yapabilecek.TBMM’de terörsüz Türkiye i̇çin kapalı oturumMillî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 8 Ağustos 2025 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında ikinci kez toplandı.9 AğustosMinguzzi cinayeti sanıklarının yeni görüntüleri ortaya çıktıMattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada yargılanan sanıkların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sanıkların olay öncesinde bir parkta ateş yaktıkları, metro turnikesinden de kaçak geçiş yaptıkları görülüyor.10 AğustosBalıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem: Bir kişi hayatını kaybettiBalıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53’te 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Balıkesir merkez ve İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Kütahya, İstanbul, Eskişehir, Sakarya, Yalova ve Tekirdağ'da da hissedildi. Sındırgı ilçesinde yıkılan binada bir kişi hayatını kaybetti.Halit Yukay’ın teknesine çarptığı iddia edilen kuru yük gemisinin kaptanı tutuklandıMarmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan Halit Yukay'ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı.11 AğustosÇanakkale'de orman yangını: Mahsur kalan 348 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldıİçişleri Bakanı Yerlikaya, Çanakkale'deki orman yangını sebebiyle mahsur kalan 348 kişinin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldığını bildirdi.Kezzap etkisi yaratan krem 4 kişiyi hastanelik ettiVan’da internetten ve aktarlardan alınan, “cildi beyazlatıyor” ve “sivilce izlerini yok ediyor” şeklinde reklamı yapılan bir krem, 2 hafta içinde 4 kişiyi hastanelik etti.12 AğustosSındırgı'daki depremde yıkılan binanın sahibi ve müteahhidi hakkında kararSındırgı'daki 6.1 büyüklüğündeki depremde yıkılan 4 katlı binanın sahibi tutuklandı, müteahhidi ise konutu terk etmeme tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.Çanakkale'de orman yangınları kontrol altına alındıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale’de meydana gelen orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, yangınların kontrol altına alındığını belirtti.Ünlü şair Nazım Hikmet'in imzasını taşıyan resim ve şiirin gizliliği kaldırıldıMilli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bir belgenin daha gizliliğini kaldırdı. Gizliliği kaldırılan arşiv belgesinde, ünlü şair Nazım Hikmet'in imzası ile birlikte bir çizim ve ünlü şairin 'Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşcesine bu hasret bizim' diyerek kaleme aldığı Davet şiiri yer alıyor.Yeni okul kıyafetlerine dair ayrıntılar belli olduBu yıl okullarda tek tip kıyafet uygulamasına geri dönüldü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, uygulamanın ayrıntılarını açıkladı. Belirlenen okul kıyafeti görseli okulun internet sayfasında yayımlanacak. Kıyafetler 4 eğitim öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek.Memur ve memur emeklisi için hükümetin ilk zam teklifi belli olduMilyonlarca memur ve memur emeklisinin 2026-2027 yıllarını kapsayan mali ve sosyal haklarını belirleyecek 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos’ta başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yürütülen müzakerelerde hükümet, ilk zam teklifi bugün açıklandı. Hükümet tarafının zam teklifi, 2026 yılının ilk 6 ay için yüzde 10 oldu.13 AğustosTÜİK açıkladı: Türkiye'nin nüfusu belli olduTÜİK verilerine göre, 2024 sonunda 85 milyon 664 bin 944 olan Türkiye’nin nüfusu, yılın ilk 6 ayında 159 bin 910 kişi artarak 85 milyon 824 bin 854 kişiye ulaştı. Erkek nüfus oranı yüzde 50.01, kadın nüfus oranı ise yüzde 49.99 olarak kaydedildi.14 AğustosCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 1 milyon TL'lik tazminat davasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 1 milyonluk manevi tazminat davası açtı. Ayrıca, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan suç duyurusunda bulunuldu.15 AğustosAydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildimCHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu bir televizyon yayınında ilk kez açıklamalarda bulundu. Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzak bir belediye başkanı olmadığını belirtirken, rozetin takıldığı törende herkesin kendisine sıcak davrandığını söyledi.Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındıİBB'ye yönelik yeni operasyonda toplamda 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 40 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.17 AğustosJrokez lakaplı Oğuzhan Dalgakıran hayatını kaybettiKick platformunu yayıncısı Jrokez lakaplı Oğuzhan Dalgakıran'ın balkondan düşerek hayatını kaybettiği bildirildi. Dalgakıran’a ulaşılamaması üzerine birçok yayıncı yayınlarını sonlandırmıştı.Mücahit Birinci, AK Parti'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiAK Parti İstanbul İl Başkanlığı, parti üyesi Mücahit Birinci’yi, İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklu iş insanı Murat Kapki’den menfaat temin etmeyi teklif ettiği ve sosyal medyada hakaret paylaşımları yaptığı iddiasıyla disipline sevk etti.18 AğustosBakan Tunç duyurdu: 18 yaş altı faillerle ilgili ceza indirim oranları yeniden gözden geçirilecekAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, 18 yaş altı faillerle ilgili olarak yeni düzenlemeler ihtiyacı doğduğunu belirtti. Bakan Tunç, "15-18 yaş grubu çocuklar için, TCK’nın 31. maddesinde öngörülen ceza indirim oranlarının gözden geçirilmesi, aile yükümlülüklerinin ihlaline dair suçların yaptırımlarının güçlendirilmesinin" gündemde olduğunu söyledi.Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandıBeyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güney tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ünlü şarkıcı Banu Kırbağ hayatını kaybettiÜnlü şarkıcı Banu Kırbağ 74 yaşında hayatını kaybetti. Sevilen birçok şarkıyı seslendiren Kırbağ, aynı zamanda ilk Türk kadın aranjördü.Yargıtay son kararı verdi: 'Lekeli' sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecekYargıtay 3. Hukuk Dairesi, kaportasında leke bulunan sıfır kilometre otomobili “gizli ayıplı” sayarak aracın yenisiyle değiştirilmesine hükmetti.Duayen tarihçi, siyaset bilimci Prof. Dr. Mete Tunçay hayatını kaybettiTürkiye'nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. Mete Tunçay, 89 yaşında hayatını kaybetti.İZBAN seferleri yeniden başladıİZBAN 18 Ağustos Pazartesi tüm gün boyunca seferlerin yapılmayacağını açıkladı. İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi'nde (İZBAN), memurların eylemi nedeniyle iptal edilen seferlerin yeniden başladığı bildirildi.19 AğustosFenerbahçe duyurdu: Dorgeles Nene transferi tamamlandıFenerbahçe Kulübü, Malili futbolcu Dorgeles Nene'nin transferi için Avusturya'nın Salzburg Kulübü'yle anlaşmaya vardığını açıkladı.Adalet Bakanlığı, Avukat Mücahit Birinci hakkında soruşturma izni verdiAdalet Bakanlığı, İBB Borsası iddialarına adı karışan avukat Mücahit Birinci hakkında soruşturma yapılmasına izin verdi.Hastanelere QR kod geliyorSağlık Bakanlığı, hastanelerde hijyenin artırılması için 'QR Kod Temizlik Uygulaması'nı ülke genelinde hayata geçiriyor. Hastalar, tuvalet ve asansör gibi ortak alanlardaki temizlik ihtiyaçlarını cep telefonlarıyla QR kod okutarak bildirebilecek.Usta oyuncu Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldıSanatçı Müjdat Gezen hakkında bir programda söylediği sözlerden dolayı soruşturma başlatıldı. Gezen, İstanbul Emniyeti'ne avukatıyla birlikte gelerek ifade verdi.Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındıTutuklanan Muhittin Böcek'in aynı soruşturma kapsamında hakkında gözaltına kararı bulunan oğlu Gökhan Böcek havalimanında gözaltına alındı.Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldıİçişleri Bakanlığı, hakkındaki soruşturma kapsamında tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.Komisyon toplantısı öncesi TBMM önünde 'beyaz Toros' yakıldıTBMM Çankaya kapısı yakınında, beyaz Toros marka bir araçta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Olay sonrası araç sürücüsü gözaltına alındı. 20 AğustosSuriye sınırından pasaportla giriş çıkış yapılabilecekİçişleri Bakanlığı, Türk vatandaşları ile 3. Ülke vatandaşlığını kazanmış Suriye vatandaşlarının Suriye'ye pasaportla giriş çıkış yapabileceklerini açıkladı.Memur- Sen, zam teklifini Kamu Hakem Heyetine götürme kararı aldıMemur-Sen hükümetin sunduğu zam teklifiyle ilgili karar verdi. Hükümetle uzlaşmazlık tutanağı imzalayan sendika, Kamu Hakem Heyeti'ne götüreceğini duyurdu.Yüksek takipçi sayısına sahip 30 fenomenin hesabına erişim engeli geldiTicaret Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 30 yüksek takipçi sayısına sahip sosyal medya hesabının erişime engellendiğini duyurdu. Hesapların kime ait olduğu açıklanmadı.İnan Kıraç'la evliliği iptal edilen Emine Alangoya hakkında iddianame hazırlandıİş insanı İnan Kıraç'la olan evliliği iptal edilen eş Emine Alangoya ve bazı çalışanları hakkında iddianamede hazırlandı. İddianamede Kıraç'ın demans hastası olmasına rağmen gerekli bakımı alamadığı vurgusu yapıldı.21 AğustosOyuncu Ufuk Bayraktar 'adli kontrolle' serbest bırakıldıEzel dizisinde canlandırdığı "Ramiz Dayı" karakteriyle tanınan ve haraç istediği iddiasıyla gözaltına alınan oyuncu Ufuk Bayraktar, serbest bırakıldı.Borsa İstanbul'dan tarihi rekorBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,33 değer kazanarak 11.282,99 puana çıktı.Öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran mezarı başında anıldıDiyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan Narin Güran, mezarı başında anıldı.Erzurum İspir’de heyelan: 70 ev boşaltıldıErzurum’un İspir ilçesinde Yukarı Mahallesi’nde heyelan meydana geldi. Yolda derin çatlakların oluştuğu bölgede bulunan 7 apartmandaki 70 daire tahliye edildi.İstanbul'un 127 yıllık hastanenin kapısına kilit vurulduÖzel Balat Or-Arayim Musevi Hastanesi, yönetim kurulu kararıyla kapatıldı. 127 yıllık hastanenin yönetimi aldığı kararla, sağlık hizmetlerinin “sürekli ve kalıcı olarak sona erdirileceğini” duyurdu.İstanbul Valiliği'nden karar: Sesli SMA stantlarına yasak geldiİstanbul Valiliği, SMA ve DMD hastaları için metro, köprü, durak ve istasyonlarda kurulan sesli yardım stantlarının kaldırılacağını bildirdi.İstanbul Valiliği'nden acil talimat: Sokak köpekleri için toplama kararı verildiİstanbul Valiliği, okulların açılmasına kısa süre kala sokak hayvanlarına yönelik yeni bir adım attı. Özellikle okul çevreleri başta olmak üzere, kişilerin yoğun bulunduğu alanlarda sokak köpeklerinin toplanması için yerel yönetimlere talimat verildi.22 AğustosMahkeme son kararı açıkladı: Zeytinli Rock Festivali iptal edildiSarıyer Kaymakamlığı’nın Zeytinli Rock Festivali için aldığı yasak kararına karşı verilen yürütmeyi durdurma kararı, mahkeme tarafından iptal edildi. Böylece, Zeytinli Rock Festivali'yle ilgili son karar çıktı, festival iptal edildi.Beyoğlu Belediyesi Başkanvekili belli oldu: CHP'li Sefer Karaahmetoğlu seçildiBeyoğlu Belediyesi Başkanvekili seçimleri tamamlandı. Başkanvekili olarak CHP'li Sefer Karaahmetoğlu seçildi.Ünlü rapçi Çakal, silahlı saldırıya uğradıÜnlü rapçi Çakal, Tekirdağ'da konser çıkışında silahlı saldırıya uğradı. Rapçi yaralanırken, saldırgan tutuklandı.İBB soruşturmasında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldıSuç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanıp etkin pişmanlıktan yararlanarak ev hapsi şartıyla serbest bırakılan Aziz İhsan Aktaş’ın ev hapsi kararı kaldırıldı.23 AğustosHalit Yukay'ın cansız bedeni 68 metre derinlikte tespit edildiBalıkesir Valiliği, Halit Yukay'a ait olduğu düşünülen bir cansız bedenin bulunduğunu duyurdu.Minguzzi davasını Sedat Peker’in Avukatı Ersan Barkın üstlendi15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin Kadıköy’de bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davada, önceki avukat Rezan Epözdemir’in tutuklanmasının ardından dosyayı Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın üstlendi.Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona erdiKur Korumalı Mevduat (KKM) uygulaması sona erdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 23 Ağustos itibarıyla yeni KKM hesapları açılamayacak ve mevcut KKM hesapları da yenilenemeyecek.24 AğustosMilli yüzücü Kuzey Tunçelli, ikinci kez Dünya Gençler şampiyonu olduMilli yüzücü Kuzey Tunçelli, Romanya’da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda erkekler 1500 metre serbest finalini kazanarak ikinci kez dünya gençler şampiyonu ünvanını elde etti.25 Ağustosİstanbul'da 3 katlı bina tahliye edildiİstanbul Sultanbeyli’deki 3 katlı bir bina, artçı depremler sonrası yaşanan sarsıntılar ve duvarlardan gelen sesler nedeniyle çökme riski taşıdığı gerekçesiyle boşaltıldı.İstanbul Boğazı’nda düzenlenen yüzme yarışına katılan Rus yüzücü kaybolduRus üzücü Nikolay Sveçnikov'un ailesi, sporcunun İstanbul Boğazı’nda düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda kaybolduğunu doğruladı.Ferdi Zeyrek'in kızı mimarlık fakültesini kazandıHayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, mimarlık fakültesini kazandı.Bakan Uraloğlu'na hız cezası: 'Kendimi ihbar etmiş oldum'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Niğde Otoyolu’nda hız sınırını aştı. Bakan Uraloğlu'na paylaşımının ardından otoyol jandarması tarafından 9 bin 267 liralık hız cezası kesildi. Bakan, “İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum” dedi.26 AğustosMemur maaş zammı için teklif onaylandı: Hakem Kurulu kararını verdiKamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin zam oranını 4'üncü toplantıda belirledi. 2026 yılı için yüzde 11 + 7, 2027 için bir puan artırılarak yüzde 5 + 4 teklif edildi.Avukat Mücahit Birinci için adli kontrol talebiSavcılık, Avukat Mücahit Birinci'yi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep ederek hakimliğe sevk etti.Taciz iddiaları gündemdeydi: Ünlü komedyen Mesut Süre'den ilk açıklamaÇeşitli kadınların, üniversite yıllarında Mesut Süre tarafından tacize uğradığı gündeme getirildi. Süre’nin sunuculuğunu yaptığı İlişki Testi programının yapımcı şirketi, ünlü komedyenle yollarını ayırdı. Süre, “Dün geceden beri yaşadığım durumun şokundayım" dedi.Ekrem İmamoğlu ve eşinin avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındıİBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan ve görevden alınan Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, Trabzon'da gözaltına alındı.27 AğustosEski MKE Başkanı İsmet Sayhan tutuklandıEski Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan, "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri amacı dışında kullanma, hile ile alma” suçundan tutuklandı.Yenidoğan Çetesi davasında Adli Tıp Raporu: 10 bebek bakımsızlıktan öldüYenidoğan Çetesi davasında dosyaya giren Adli Tıp raporu, bebeklerin göz göre göre ölüme terk edildiğini ortaya koydu. Rapora göre bebekler beslenme yetersizliği ve hatalı tedavi sonucu hayatını kaybetti.29 AğustosMEB duyurdu: 15 bin öğretmen ataması yapıldıMilli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasının gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Yusuf Tekin, öğretmen alımı kapsamında yapılan sınavın sonuçlarının açıklandığını belirtti.TBMM Gazze gündemi için olağanüstü toplandıİsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve insani yardım konusu için TBMM 29 Ağustos’ta olağanüstü toplandı. Muhalefetin çağrısıyla gerçekleşen oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Genel Kurul’a son gelişmeler hakkında bilgi verdi.CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde hile karıştırıldığı iddiasına hapis istemiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da bulunduğu 10 kişi hakkında, “oylamaya hile karıştırılması” suçundan 1 ila 3 yıl hapis istemiyle iddianame hazırladı.Fenerbahçe ile Jose Mourinho'nun yolları ayrıldıFenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Sarı lacivertlilerin başında 62 maça çıkan Mourinho, 2.02 puan ortalaması yakalamıştı.31 AğustosÜnlü yayıncı Hakkı Alkan çalışanına saksı fırlattıÜnlü sosyal medya yayıncısı Hakkı Alkan, çalışanına saksı fırlattığı görüntülerle gündeme geldi. Videoda Alkan’ın çalışanına bağırdığı ve önünde bulunan küçük bir saksıyı fırlattığı görüldü.1 Eylülİstanbul'da 30 yaşın üstündeki öğrenciler indirimli ulaşımdan faydalanabilecekAK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'in açıklamasına göre, İstanbul'da 30 yaşın üstündeki öğrenciler de indirimli ulaşımdan faydalanabilecek.Filenin Sultanları, Slovenya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldiA Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Slovenya’yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda gruplarda 4’te 4 yaptı2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu, 4. maçında Türkiye, Estonya'yı 84-64 mağlup ederek 4'te 4 yaptı.Ünlü oyuncu Anta Toros hayatını kaybettiTürk dizilerinin usta oyuncusu Anta Toros, 77 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü ismin cenaze töreninin ayrıntıları da belli oldu.Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladıKahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde hasar gören Hatay Havalimanı'nda birinci etap çalışmaları tamamlandı. İlk sefer, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştirildi.Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayette yeni detaylar ortaya çıktıBoğaziçi Üniversitesi’nde erkek arkadaşı tarafından silahla öldürülen 15 yaşındaki Hilal Özdemir son yolculuğuna uğurlandı. 24 suç kaydı bulunan Ayberk Kurtuluş’un Hilal’i takıntı haline getirdiği, bu nedenle okul değiştirdiği ortaya çıktı.Boş kalan tarım arazileri kiraya verilecek2 yıl üst üste ekilmeyen tarım arazileri devlet tarafından sezonluk kiraya verilecek. Arazi sahipleri, 1 Eylül 2025’ten itibaren 45 gün içinde başvuru yapmazsa tarlaları otomatik olarak kiralama kapsamına alınacak.2 EylülCHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi: Yönetim görevden alındıCHP'nin İstanbul Kongresi için iptal kararı geldi. Mahkeme, Özgür Çelik ve yönetim kurulunun görevden alınmasına karar verdi. İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin; yönetime ise Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap heyeti getirildi.CHP lideri Özgür Özel: Gürsel Tekin'i partiden ihraç ettikCHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'i partiden ihraç ettiklerini de açıkladı.3 EylülA Milli Basketbol Takımı grubu lider tamamladıA Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda grubunu namağlup lider tamamlayarak son 16'ya kaldı.Çekmeköy’de Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan bıçaklı saldırıda hayatını kaybettiİstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, Çekmeköy’de husumetlisi olduğu belirtilen 19 yaşındaki Mustafa Can G. tarafından boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetti.Cemil Topuzlu ve çevresinde tüm etkinlikler yasaklandıİstanbul Valiliği, sosyal medyada yapılan protesto çağrılarını gerekçe göstererek 5 Eylül’de Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu ve çevresinde konser, gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması dahil tüm etkinlikleri yasakladı.Dumanı Ankara ve Çankırı'ya da ulaştı: Kastamonu-Karabük yangını sebebiyle 9 köy tahliye edildiTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük ve Kastamonu'daki 3 orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Duman altındaki bölgeden Ankara ve Çankırı'ya da is ve duman ulaştı.4 EylülKocaeli’de 999 kişi tavuk dönerden zehirlendi: Mahkeme kararını açıkladıKocaeli’nin Körfez ilçesinde 999 kişinin tavuk döner yedikten sonra zehirlenmesiyle ilgili davada tutuklu yargılanan işletme sahibi ve döner ustası tahliye edildi.Filenin Sultanları'nın büyük başarısı: ABD'yi yenerek ilk kez yarı finale yükseldiA Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.5 EylülCHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan heyetten Müjdat Gürbüz çekildiCHP İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme tarafından atanan heyette yer alan Müjdat Gürbüz, görevden çekildiğini açıkladı.YSK, CHP'nin itirazını kabul ettiYSK Başkanı Ahmet Yener, CHP'nin İstanbul'da 5 ilçedeki kongrelerinin durdurulması kararının kaldırıldığını açıkladı. YSK Başkanı, il yönetiminin görevden uzaklaştırılması itirazının ise reddedildiğini açıkladı.İstanbul’da karavanlara yeni düzenleme: Rastgele park yasaklandıİstanbul Valiliği, artan karavan turizmi ve izinsiz parklara karşı yeni bir adım attı. Yayınlanan genelgede, belediyelerin karavan park alanlarını belirlemesi istendi.6 EylülBeykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındıGörevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, yargılandığı davada tahliye edilmesinin ardından savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.Resmi Gazete’de yayımlandı: Silah taşıma ve bulundurma harçlarına zamSilah taşıma ve bulundurma ruhsatı harçları artırıldı. Buna göre taşıma ruhsatı 31 bin 600 TL, bulundurma ruhsatı 50 bin 565 TL, yivsiz tüfek ruhsatı ise 1.225 TL oldu.8 EylülGürsel Tekin, polis eşliğinde CHP İstanbul İl Başkanlığı'na girdiİstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ara kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Geçici Kurul üyesi Gürsel Tekin, yaptığı açıklamanın ardından il binasına girdi. inaya giriş sırasında içeridekiler ile polis arasında arbede yaşandı.CHP, İstanbul İl Başkanlığı’nı kapatma kararı aldıCHP, Gürsel Tekin’in bulunduğu İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı. Yeni il başkanlığı adresi, İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a bildirildi.İzmir Balçova’da polis merkezine silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu, yayın yasağı getirildiİzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis memuru şehit oldu, 3 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırganın 16 yaşında olduğunu açıkladı. Olayla ilgili yayın yasağı getirildi.9 EylülFenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco İstanbul'a gittiFenerbahçe'nin teknik direktörlük için anlaşma sağladığı Domenico Tedesco İstanbul'a gitti. Tedesco yaptığı ilk açıklamada "Her şeyden önce aile olmaya ihtiyacımız var" dedi.TRT'nin duayen spikeriydi: Gülden Özel hayatını kaybettiTRT'nin duayen spikerlerinden Gülden Özel, 58 yaşında hayatını kaybetti.Yurt dışına çıkış harcı yükseltildi: 1000 TL olduResmi Gazete'de yayımlanan karar ile 710 TL olan yurt dışına çıkış harcı, 1000 TL'ye yükseltildi.11 EylülCHP İstanbul İl Kongresi davasında dosyalar birleştirildiCHP 38. İstanbul İl Kongresi’nin ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin hazırlanan davaname, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davayla birleştirildi.12 Eylülİzmir’de polis karakoluna saldırı: 7 kişi tutuklandıİzmir’de Balçova Polis Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırıda 2 polisin öldürülmesinde ilişkin 16 yaşındaki E.B., babası N.B. ve 5 şüpheli tutuklandı.İstanbul'da yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam geldiİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 42.60 ila 55.55 oranında zam yapılmasını oy birliğiyle kabul etti.Bilgi Üniversitesi'ne kayyum atandıCan Holding’e yönelik soruşturma kapsamında TMSF tarafından el konulan Bilgi Üniversitesi’ne kayyum atanırken, mevcut mütevelli heyetinin görevine son verildi.Beykoz Belediye Meclis üyesi Nevzat Cebeci AK Parti’ye katıldıCHP’den istifa eden Beykoz Belediye Meclis üyesi Nevzat Cebeci, AK Parti’ye katıldı. AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan, “Nevzat Cebeci’nin AK Partimize katılımının mutluluğunu yaşıyoruz” diyerek Cebeci’ye “hoş geldin” mesajı verdi.Ekrem İmamoğlu, diploma davasında ilk kez hakim karşısına çıktıEkrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tahsil durumu sorulan İmamoğlu, "Yüksek lisans" yanıtını verdi.13 EylülEkrem İmamoğlu’nun duruşma salonundaki görüntülerine ilişkin soruşturma başlatıldıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte diploma iddiasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu’nun duruşma salonundaki görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine 'ses ve görüntülerin kayda alınması' suçundan resen soruşturma açtı.CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Gürzel Vural AK Parti’ye katıldıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Gürzel Vural ile birlikte bazı belediye başkanlarının AK Parti’ye katıldığını duyurdu.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybettiCumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç, bir süredir devam eden rahatsızlıkları nedeniyle Ankara’da yaşamını yitirdi.14 EylülKızılcık Şerbeti dizisi hakkında soruşturma başlatıldıRTÜK, Show TV’deki 'Kızılcık Şerbeti' dizisi hakkında soruşturma başlattı. Eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, dizinin aile kurumuna ve milli manevi değerlere zarar verebilecek içeriklere karşı gerekli işlemlerin ivedilikle yapılacağını duyurdu.15 EylülKızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem gözaltına alındıKızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı. Göntem’in 4 yıl önce katıldığı bir röportajında kullandığı ifadeler gerekçe olarak gösterildi.Can Holding’e yönelik soruşturmada Kenan Tekdağ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıKüçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Can Holding’e yönelik soruşturma kapsamında Kenan Tekdağ adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 5 şüpheli tutuklandı.16 EylülBayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun ardından 6 kişi daha tutuklandıBayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun aralarında 20 şüpheli hakkında verilen tutuklama kararının ardından 6 şüpheli daha tutuklandı.Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu'nu linç eden ekibin hiçbirisi CHP'li değilCHP İstanbul Çağrı Heyeti Başkanı Gürsel Tekin, katıldığı bir canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüğünü belirterek, onu linç eden ekibin hiçbirinin CHP'li olmadığını söyledi.Kocaeli'nde kendini uyaran babaya tokat atan saldırgan tutuklandıKocaeli'nde aşırı hız yapan sürücüyü dikkatli olması konusunda uyaran babaya çocuklarının yanında saldıran kişi tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Çocuklarımızın ruhsal gelişimine zarar veren her türlü şiddet olayı hukuk önünde asla cezasız kalamaz" dedi.17 EylülEmekli Albay Orkun Özeller tutuklandıEmekli Albay Orkun Özeller 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklandı. Özeller’in avukatı Doğukan Kozan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Onun için önemli olan Türk milletinin vicdanından yansıyan hükümdür” ifadelerini kullandı.18 Eylülİçişleri Bakanlığı Mabel Matiz hakkında suç duyurusunda bulunduAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısı hakkında erişim engeli talebinde bulunmasının ardından İçişleri Bakanlığı da şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.KYK kız yurdundaki görüntülere soruşturma açıldıİstanbul’daki KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu’nda yaz tatilinden dönen öğrenciler, eşyalarının karıştırıldığı ve çalındığı, odalara alkol şişeleri ile cinsel içerikli materyaller konulduğu iddialarıyla karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Mourinho, Ali Koç hakkında ilk kez konuştuFenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Benfica ile anlaşmaya hazırlanan Jose Mourinho, Portekiz basınına konuştu. Ali Koç’u eleştiren Mourinho, “Ali Koç’un davranış şekli farklı, ayrıldığımdan beri defalarca konuştu” dedi.19 Eylülİmamoğlu’na verilen hapis ve siyasi yasak cezası onandıİstinaf Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu’nun 'ahmak' davasında aldığı 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezasını onadı.20 EylülKartalkaya'daki otel yangınına ait yeni görüntüler ortaya çıktıBolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, dumanların yayılması üzerine insanların binadan çıkmak için kullandıkları yollar ve otelden kaçış anları yer alıyor.21 EylülKöyceğiz'de 19 Eylül’de başlayan orman yangını kontrol altına alındıMuğla'nın Köyceğiz ilçesinde 19 Eylül’de başlayan orman yangını 60 saati aşan bir sürenin ardından kontrol altına alındı. Yangında Akköprü, Sazak, Çayhisar ve Pınar mahallelerindeki yeşil alanlar zarar gördü.22 EylülTele1 Genel Yayın Yönetmeni, Sorumlu Müdürü ve program moderatörü hakkında soruşturma açıldıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tele1 televizyonunda yayımlanan 'Türkiye’nin Yönü' programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kıyaslanmasına ilişkin alt yazı nedeniyle soruşturma başlattı.23 EylülYahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur görevden uzaklaştırıldıYahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Sungur, hakkında yürütülen soruşturmada "irtikap" suçu nedeniyle tutuklanmıştı.CHP kurultay davası: İki dosya birleştirildiCHP'nin Olağanüstü Kurultay’ın iptaline ilişkin açılan davanın dosyası, İstanbul İl Kongresi için açılan dava dosyasıyla birleştirildi.Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne konser soruşturması: Mansur Yavaş'tan ilk açıklamaAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, ABB’nin 2021-2024 konser harcamalarına ilişkin soruşturmasında 13 kişi gözaltına alındı. Mansur Yavaş, “Kendimiz teftiş yaptık, anormal bir şey bulamadık” dedi.İletişim Başkanlığı duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesi neden kesildi?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu marjındaki konferansta konuşmasının kesildiği iddialarına İletişim Başkanlığı yanıt verdi. Açıklamada, konuşmanın süre kısıtlaması nedeniyle 5. dakikanın sonunda mikrofonun otomatik kapandığı belirtildi.24 EylülCHP İstanbul İl Başkanlığı'na yeniden Özgür Çelik seçildiSüleyman Seba Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi’nde, tek aday olarak seçime giren Özgür Çelik yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi.25 EylülCan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındıKara para aklama soruşturması kapsamında Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı.Sosyal medya fenomenleri Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti tahliye oldu3 milyon lira topladıktan sonra yurt dışına kaçtıkları ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla tutuklanan fenomen çift Beril ve Kıvanç Talu tahliye edildi.Milli Sporcu Defne Kurt’tan tarihi başarı: 4 günde 3 kez Dünya Şampiyonu olduDünya Para Yüzme Şampiyonası’nda milli yüzücü Defne Kurt, 4 gün içinde 3 altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. 100 metre kelebek S10 kategorisinde dünya şampiyonu olan Kurt, aynı zamanda Avrupa rekorunu da kırdı.26 EylülAnkara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 5 kişi tutuklandıAnkara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına ilişkin yürütülen usulsüzlük soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheliden 5’i tutuklandı.Kartalkaya yangınıyla ilgili 9 Turizm Bakanlığı yetkilisi hakkında soruşturma izni verildiBolu Kartalkaya’daki otel yangınında 78 kişinin ölümüne ilişkin, Danıştay 1. Dairesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 9 personel için soruşturma izni verdi.Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş CHP'den ihraç edildiCHP İstanbul İl Başkanlığı krizinde mahkeme, Özgür Çelik’in görevden alınmasına yönelik itirazları reddetti. Aynı gün CHP yönetimi, Gürsel Tekin ve bazı isimleri partiden ihraç etti.Bahçeli’den TRÇ ittifakı mesajıMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TRÇ İttifakı önerisini detaylandırarak, Türkiye, Rusya ve Çin arasında kurulacak eşit paydaşlık esaslı bir işbirliğinin Avrasya’da yeni bir düzenin temelini oluşturabileceğini söyledi.Ünlü şarkıcı Güllü evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiArabesk müziğin sevilen sanatçısı Güllü, Çınarcık’taki 6. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu Tuğberk Gülter duyururken, intihar iddialarını yalanladı. Yalova Valiliği, sanatçının kızı ve arkadaşının yanında olduğu sırada camdan düştüğünü açıkladı.27 EylülŞarkıcı Güllü’nün düşmeden önceki görüntüleri yayınlandı: Son sözleri ortaya çıktıYalova’nın Çınarcık ilçesinde ünlü sanatçı Güllü (Gül Tut), 5. kattaki evinin kapalı terasından düşerek hayatını kaybetti. Ev içi kameraya yansıyan görüntülerde Güllü’nün terasa geçtiği, ardından düşme anının seslerle anlaşıldığı, kızı ve arkadaşının panikle dışarı çıktığı görüldü.28 EylülCan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklandıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklandı.30 EylülFutbolcu Caner Erkin'e 6 maç men cezası: Takım arkadaşına tokat atmıştıSakaryasporlu futbolcu Caner Erkin, Pendikspor maçı sırasında takım arkadaşına yönelik şiddetli hareketi ve müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6 maç men cezası aldı.Komedyen Egemen Şimşek tutuklandıStand-up gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında re’sen soruşturma başlatılan komedyen Egemen Şimşek, “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama” suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.2 EkimAziz İhsan Aktaş’a ait tüm şirketlere kayyum atandıCHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında kilit isim olarak gösterilen Aziz İhsan Aktaş’ın tüm şirketlerine kayyum atandı ve mal varlığına el konuldu.İstanbul'da hissedilen 5 büyüklüğünde depremAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 14.55'te gerçekleşen depremin derinliği 6.71 kilometre olarak duyuruldu. İstanbul Valisi, depremde 17 kişinin yaralandığını duyurdu.Savcılıktan Ayşe Barım’ın tahliyesine itirazGezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan menajer Ayşe Barım, ikinci duruşmada adli kontrolle tahliye edildi. Mahkeme ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tahliyeye itiraz etti.3 EkimFatih Altaylı'nın yargılandığı davada ara karar açıklandıGazeteci Fatih Altaylı "Cumhurbaşkanı'nı tehdit" suçlamasıyla yargılandığı davada bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Altaylı'nın tutukluluğunun devamına karar verildi.Mossad ajanı Serkan Çiçek İstanbul'da yakalandı: 4 bin dolar değerinde kripto para aldıMilli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla İsrail gizli servisi Mossad'a çalıştığı tespit edilen Serkan Çiçek gözaltına alındı.Menajer Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verildiİstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nce adli kontrolle tahliye edilen Ayşe Barım hakkında, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklama kararı verildi.Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan'ın büyük başarısı: Şampiyon oldularMilli atıcılar Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde altın madalya kazanarak şampiyon oldu.4 EkimSGK’dan emeklilere tebligat: 3 gün süre verildi, maaşlar faiziyle geri i̇steniyorSGK, usulsüz emeklilik şüphesi bulunanlara tebligat göndermeye başladı. Yapay zekâ destekli incelemelerde sahte sigortalılık ve sahte boşanma tespit edildi. Tebligat alanların 3 gün içinde başvurması gerekiyor; usulsüzlük halinde maaşlar faiziyle geri alınacak.5 Ekim12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor mu? Bakan Tekin'den açıklamaMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 4+4+4 zorunlu eğitim sistemine ilişkin bir rapor hazırlandığını ve Kabine Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı onayına sunulacağını açıkladı. Tekin, değişikliğin bu yıl içinde netleşebileceğini söyledi.Trafikte yol kesene ve silahla ateş edenlere hapis cezası11. Yargı Paketi tamamlanmak üzere. Düzenlemeyle meskun mahalde silahla ateş etmenin cezası artırılacak, trafikte yol kesme ise müstakil suç sayılacak. Teklifin yakında TBMM’ye sunulması bekleniyor.6 EkimTicaret Bakanlığı'ndan 'emekliye kiralık değildir' ilanına para cezasıBir ilan sitesinde gündem olan 'emekliye kiralık değildir' ev ilanıyla ilgili başlatılan inceleme sonucunda Ticaret Bakanlığı ilanı veren emlakçıya para cezası uygulandığını açıkladı.Avukat Serdar Öktem silahlı saldırıda hayatını kaybettiSinan Ateş cinayeti dosyası kapsamında bir süre tutuklu kalan Avukat Serdar Öktem, aracında bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Öktem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Kedi Cezve’yi acımasızca öldüren katile indirimsiz 3 yıl 8 ay hapis cezasıBaşakşehir’de “Cezve” adlı kediyi işkenceyle öldüren inşaat işçisi Burak Alan, Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.8 EkimEski CHP Genel Başkanı hastaneye kaldırıldıCHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin’in rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 19 isim serbest bırakıldıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 ünlü isim, Adli Tıp’ta yapılan kan testlerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlar arasında İrem Derici, Hadise, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç ve Dilan Polat gibi tanınmış isimler yer aldı.Milletvekili Nurten Yontar, meme kanserini yendiğini duyurduGeçen yıl TBMM kürsüsünde meme kanseri olduğunu açıklayan CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, bu kez aynı kürsüden hastalığı yendiğini duyurdu.4 ayrı partiden 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ayrı partiden AK Parti'ye katılan isimlere rozetlerini taktı. AK Parti'ye CHP, DEVA, Demokrat Parti ve Yeniden Refah Partisi'nden katılımlar oldu.Yabancı plakalı araçlara kesilen ceza ödenmeden yurt dışı çıkışı yapılamayacakYabancı plakalı taşıtlara ait idari para cezalarının tahsili gerçekleşmeden aracın yurt dışına çıkışına gümrük idaresince izin verilmeyecek.9 Ekimİstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.’ye yönelik operasyonda 20 kişi tutuklandıİstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlı şirketlere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 20’si tutuklandı.THY'den Boeing açıklaması: Anlaşamazsak Airbus'a dönebilirizTHY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Boeing'le görüşmelerin sürdüğünü ama anlaşmaya varılamaması durumunda Airbus'a dönülebileceğini açıkladı.Ankara Büyükşehir Belediyesi Melek Mosso konseri ihalesini iptal ettiAnkara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Melek Mosso'nun Atatürk Çocukları Parkı'nda konser vermesi için 17 Ekim'de yapacağı ihaleyi iptal etti.10 EkimAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mansur Yavaş için soruşturma izni istediAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı konser ve etkinliklere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebinde bulundu.Avukat Serdar Öktem cinayetinde 9 kişi tutuklandıAvukat Serdar Öktem cinayeti soruşturmasında adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 9’u tutuklandı, tutuklananlar arasında 18 yaşından küçük 2 kişi de bulunuyor. 4 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.12 EkimAdli Tıp Kurumu duyurdu: Rojin Kabaiş’in ölüm raporu tamamlandıRojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Raporda, Kabaiş’in cinsel saldırıya uğradığına, travma sonucu öldüğüne veya zehirlendiğine dair tıbbi bulgu bulunmadığı belirtildi.14 EkimOtobüs seferlerinde yeni dönemŞehirlerarası otobüs taşımacılığında İstanbul–Ankara hattında ekspres seferler başlıyor. Geçen yıl İstanbul–İzmir hattında uygulanan sistem, kasım ayından itibaren İstanbul–Ankara seferlerinde de hayata geçirilecek.15 EkimŞarkıcı Fatih Ürek kalp krizi geçirdi: 20 dakika boyunca kalbi durduŞarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alındı. Kalbinin durduğu, 20 dakika kalp masajıyla yeniden çalıştırıldığı açıklandı. Ürek’in 24 saat uyutulacağı bildirildi.16 Ekim6 kişinin hayatını kaybettiği bungalov davasında kararKırklareli İğneada’daki 2023 sel felaketi davasında karar çıktı. 6 kişinin öldüğü olayda kamp işletmecisi Bülent B. 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı; iki sanığa 7 yıl 6 ay, bir sanığa ise beraat kararı verildi.TMSF kayyum olarak atandı: Paramount Otel'e el konulduFirari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ve 6 kişi hakkında yürütülen soruşturmada; Korkmaz ve ekibinin, borçlarını ödeyemeyen bir firmanın Bodrum’daki otellerine çöktüğü iddia edilirken, Paramount Otel’e el konuldu.Narin Güran cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar'ın avukatı çekildiNarin Güran cinayeti davası sanıklarından Nevzat Bahtiyar’ın avukatı, “artık taşıyamayacağım vicdani bir sorumluluk” gerekçesiyle dosyadan çekildiğini açıkladı.Elektrik kesintilerinde oluşan tazminat faturadan düşecekEPDK, elektrik kesintilerinden doğan tazminatların artık doğrudan tüketici faturalarından düşürülmesini öngören yeni bir düzenleme hayata geçirdi. Bu adımla tüketici haklarının korunması amaçlanıyor.Sezgin Baran Korkmaz dahil 7 kişi hakkında gözaltı kararıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kara para aklama, tefecilik ve örgüt kurma soruşturmasında aralarında Sezgin Baran Korkmaz’ın da bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verdi; 5 şüpheli yakalandı.Sigaraya yeni zam geldiSigara fiyatlarına zam geldi. 16 Ekim 2025 itibarıyla Philip Morris grubuna 5 TL zam yapıldı. En ucuz sigara 95 TL, en pahalı sigara 105 TL oldu.17 EkimÜnlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: Bazı isimlerin testleri pozitif çıktıİstanbul’daki uyuşturucu operasyonunda ifadeye çağrılan ünlülerden Dilan Polat, Berrak Tüzünataç, Kubilay Aka ve Kaan Yıldırım’ın kan ve saç örneklerinde uyuşturucu madde tespit edildi. Hadise, Demet Evgar ve Özge Özpirinçci’nin testleri ise temiz çıktı.Avukat Rezan Epözdemir için iddianame kabul edildiAvukat Rezan Epözdemir hakkında, "rüşvete aracılık etmek" suçundan düzenlenen iddianame kabul edilerek, ilk duruşmasının 19 Aralık'ta yapılmasına karar verildi.3 yıldır evden çıkmadı: Uğraşlar sonucu ikna edilerek dışarı çıkarıldıHatay’da psikolojik sorunları nedeniyle 3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay, uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek dışarı çıkarıldı; hamama ve kuaföre götürülerek temel bakımı yapıldı.Merkez Bankası kart soruşturmasında 7 kişi tutuklandıMerkez Bankası’nın suç duyurusu sonrası kart alımı ve yazılım ihalelerindeki usulsüzlük iddiaları kapsamında 7 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında BKM Genel Müdürü Baran Aytaş ve eski TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener de bulunuyor.EGM duyurdu: Gazeteci Hakan Tosun'a saldırıya görevlendirmeİstanbul Esenyurt’ta darp edilerek öldürülen Gazeteci Hakan Tosun olayıyla ilgili iki polis müfettişi görevlendirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü açıkladı.18 EkimEkrem İmamoğlu hakkında savcılara hakaret ettiği iddiasıyla açılan dava düştüTutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında, “Cumhuriyet savcılarına hakaret ettiği” iddiasıyla açılan dava ön ödeme nedeniyle düştü.20 EkimAziz İhsan Aktaş soruşturmasında iddianame hazırlandıAralarında 7 eski belediye başkanının da bulunduğu 40’ı tutuklu 200 şüpheli hakkında 578 sayfalık iddianame mahkemeye gönderildi. Aktaş için 270–704 yıl, bazı belediye başkanları için ise 9 ila 415 yıl arasında hapis cezaları talep edildi.Divan Otelleri'nin Genel Müdürü Murat Tomruk ifadeye çağrıldıDivan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.Özel sağlık sigortasında yeni dönemResmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle özel sağlık sigortasında bekleme süreleri yeniden düzenlendi, 60 yaş altı herkes için ömür boyu yenileme garantili poliçe zorunlu hale getirildi.22 EkimDoktorluktan men edildiği halde ameliyata girdi: 7 şüpheli hakkında fezlekeİstanbul’da mide küçültme ameliyatı sonrası ölen Semanur Aydın olayıyla ilgili soruşturmada, doktorluktan men edildiği halde ameliyat yaptığı iddia edilen Erol Vural ve 6 şüpheli hakkında 33’er yıla kadar hapis istemiyle fezleke hazırlandı.23 EkimSağanak yağışın hayatı felç ettiği Foça'daki selde bir kişi kayıpİzmir Foça'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İzmir Valiliği bir kişinin kayıp olduğunu duyurdu.Ünlü oyuncu Neşe Aksoy hayatını kaybettiTürk sinemasının ünlü isimlerinden Neşe Aksoy, akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.24 EkimMenajer Ayşe Barım hakkında tutuklama kararı kaldırıldıGezi Parkı davası kapsamında yargılanan Ayşe Barım hakkında çıkarılan yakalama kararı kaldırıldı. Mahkeme, sağlık durumu nedeniyle adli kontrolün yeterli olacağına hükmetti.TELE1 kanalına kayyum atandıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TELE1 televizyon kanalına kayyum atandığını duyurdu.Eski RTÜK Başkanı Şahin, Türk Telekom Genel Müdürü olduRadyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndaki (RTÜK) görev süresini tamamlayan Ebubekir Şahin, Türk Telekom’un yeni genel müdürü olarak atandı.İstanbul Valiliği açıkladı: Saat 16.00'dan itibaren okullar tatil edildiMeteoroloji'den peş peşe gelen kuvvetli sağanak duyuruları üzerine İstanbul Valiliği okulları 16'dan itibaren tatil ilan ettiMerdan Yanardağ gözaltına alındıTELE 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan’a yönelik “casusluk” soruşturması kapsamında gözaltına alındı.25 EkimCep telefonlarında ÖTV oranları değiştiHazine ve Maliye Bakanlığı, akıllı telefonlardaki ÖTV matrah sınırlarını artırdı. Yeni düzenleme, özellikle orta segment telefon fiyatlarında bin liraya varan indirim sağlayacak.Spor basınının duayen gazetecisi Faik Çetiner hayatını kaybettiTürk spor basınının unutulmaz isimlerinden duayen Gazeteci Faik Çetiner, 69 yaşında yaşamını yitirdi.26 EkimBayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği'ne AK Partili İbrahim Akın seçildiBayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği'ne, Cumhur İttifakı adayı AK Partili İbrahim Akın dördüncü turda seçildi.Karadeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem: İstanbul'da da hissedildiAFAD, İstanbul’da hissedilen depremin büyüklüğünü 3.7, merkez üssününse Karadeniz olduğunu duyurdu.27 EkimSındırgı'da 6.1 büyüklüğünde depremBalıkesir Sındırgı’daki 6.1 büyüklüğündeki deprem, Balıkesir’in yanı sıra İzmir, İstanbul, Aydın, Bursa ve Çanakkale dâhil birçok ilde hissedildi. Vali Ustaoğlu, 22 kişinin hastanelere başvurduğunu açıkladı.Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında tutuklama kararı'Casusluk soruşturması' kapsamında Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan hakkında tutuklama kararı verildi.28 EkimKaradağ, Türk vatandaşlarına vize zorunluluğu getirdiKaradağ, Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahati geçici olarak askıya aldı. Buna göre 30 Ekim 2025’ten itibaren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vizeyle giriş yapabilecek.500 bin sosyal konutun illere göre dağılımı açıklandı“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında yapılacak 500 bin konutun il bazlı dağılımı açıklandı. En fazla konut İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya’da inşa edilecek. Başvurular 10 Kasım–19 Aralık arasında alınacak.30 Ekimİstanbul’da 2025’te organize suç örgütlerine büyük darbe: 700 şüpheli tutuklandı1 Ocak 2025’ten bu yana İstanbul’da organize suç soruşturmalarında 906 şüpheli yakalandı, 700’ü tutuklandı.Erdoğan ve DEM Parti İmralı Heyeti'nin görüşmesi tamamlandıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ı kabul etti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.31 EkimİBB'nin 'İstanbul Senin' soruşturmasında 4 tutuklamaİstanbul Senin uygulamasına ilişkin kişisel veri sızıntısı soruşturmasında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Yaklaşık 3 bin 700 lisanslı sporcu bahis oynadıTFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, “152 hakem bahis oynadı” iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, tablonun daha geniş olduğunu belirterek “Yaklaşık 3 bin 700 lisanslı sporcu bahis oynadı” dedi.Eski tip ehliyetlerde yenileme süresi sona erdi: Yeni ücret 7 bin 438 TLEski tip ehliyetlerin yenileme süresi sona erdi. Yenileme yapmak isteyenler 7 bin 438 TL ücret ödeyecek.Kartalkaya davasında karar açıklandıKartalkaya Grand Kartal Otel yangını davasında otel sahibi Halit Ergül, eşi ve 2 kızı dâhil 11 sanık, 34 çocuk için 34’er kez müebbet, 44 kişi için de 44’er kez 24 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.1 KasımYeni sistem 60 ilde devreye girecek: Afet durumunda kesintisiz iletişim sağlanacakAfet durumunda kurumlar arasında kesintisiz iletişim sağlamak amacıyla kurulan Sayısal Telsiz Sistemi bu yıl sonunda 60 ilde devreye girecek.Yeşilçam’ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybettiYeşilçam’ın unutulmaz aktörü Engin Çağlar, motosiklet çarpması sonucu 85 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu, “Kadın Değil Baş Belası”, “Kınalı Yapıncak”, “Feride”, “Makber” ve “Rüyalar Gerçek Olsa” gibi filmlerle hafızalara kazındı.Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulunduKripto para borsası Thodex üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla tutuklanan Faruk Fatih Özer, kaldığı Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde odasında asılı halde ölü bulundu.3 KasımAhmet Özer için istenen ceza belli olduGörevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yargılandığı davada savcı mütaalasını açıkladı. Savcılık Özer için 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.4 KasımEkrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında adli kontrol kararıİBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldığı belirtilen Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu hakkında adli kontrol kararı verildi.Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'nin sözlerine teşekkürSelahattin Demirtaş, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin "Tahliyesi hayırlara vesile olacaktır" sözlerine "Kendisini yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum" ifadeleriyle yanıt verdi.Trafikte yeni kural yürürlüğe girdiBisiklet, motosiklet, traktör, elektrikli bisiklet kullanıcılarına eldiven ve gözlük gibi koruyucu ekipman zorunluluğu getirildi.Güllü'nün ölümünde evin parkelerinde kayganlaştırıcı madde olup olmadığı belirlendi'Güllü' adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili olayın yaşandığı odadan alınan numunelerde parke kayganlaştıracak madde kalıntısına rastlanılmadı.5 KasımAziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi: Aralarında belediye başkanları da varKamuoyunca Aziz İhsan Aktaş iddianamesi olarak bilinen ve çok sayıda belediye başkanının şüpheli olarak bulunduğu iddianame kabul edildi.Bakan Uraloğlu yanıtladı: Gebze'deki bina 'metro' yüzünden mi çöktü?Gebze'de 7 katlı bir binanın çökmesine 'metro'nun neden olduğu iddialarına yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Metro inşaatı biteli iki yıl oldu. Şu anda metroda hiçbir deformasyon yok" dedi. Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetmişti.8 KasımKocaeli'de parfüm deposunda yangın faciası: 6 kişi hayatını kaybettiKocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan bir parfüm imalathanesinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.9 KasımKadıköy'de bir kadını kolonya dökerek ateşe veren kadın tutuklandıİstanbul Kadıköy'de 1 Kasım'da bir kadını yüzüne kolonya dökerek yakan bir kadın 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.Erdoğan: F-35 konusunda Trump’la güzel adımlar attıkCumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Trump’la yaptığımız son görüşmelerde güzel adımlar attık. Temenni ediyorum ki verilen sözler yerine getirilsin ve F-35’lerle inşallah güçlü bir imkana sahip olalım" dedi.11 KasımDiyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çökmesi nedeniyle 4 işçi hayatını kaybettiAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çökmesi sonucu 4 işçinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için tahliye kararı verildiAziz İhsan Suç Örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında mahkeme tahliye kararı verildi.Türk askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü: Uçakta uçuş ekibiyle birlikte 20 personel vardıMSB, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönen C-130 tipi askeri nakliye uçağının Gürcistan’da düştüğünü açıkladı. Uçakta uçuş ekibiyle birlikte 20 personelin bulunduğu açıklandı.Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunduKastamonu'nun Bozkurt ilçesinde evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kadın ile 5 yaşındaki oğlunun cansız bedenleri bulundu.Kapalıçarşı'da 335 milyon liralık kara para operasyonu: 76 kişi gözaltındaKapalıçarşı'daki döviz istasyonları üzerinden para aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 4. operasyon da gerçekleştirildi. 335 milyon lira değerindeki araç ve taşınmaza el konuldu, 76 kişi gözaltına alındı.Furkan Bölükbaşı tutuklandıSosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tanınan Furkan Bölükbaşı, "Cumhurbaşkanına Suikast ve Fiili Saldırı Suçu" suçlamasıyla tutuklandı.Ekrem İmamoğlu'na 2 bin 352 yıl hapis talebiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Ekrem İmamoğlu'nun 849 yıl 6 aydan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.12 KasımKademeli emeklilik sevinci kısa sürdü: Meğer tutanak hatalıymışPlan ve Bütçe Komisyonu’nda Çalışma Bakanlığı bütçesi görüşülürken verilen kademeli emeklilik önergesi reddedildi. Tutanaklara yanlışlıkla “kabul edildi” yazılınca beklenti oluştu; hata daha sonra düzeltilerek tutanaklar güncellendi.RTÜK'ün yeni üyeleri belli olduTBMM Genel Kurulu'nda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine Orhan Özdemir ve Fatma Çeliker seçildi.Ercan Saatçi'nin 38 yıla kadar hapsi istendiİBB'ye yönelik hazırlanan iddianamede sanatçı Ercan Saatçi hakkında üç suçtan 38 yıla kadar hapis cezası istendi.20 askerin şehit olduğu kargo uçağının kara kutusu bulunduMSB, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında 20 askerin şehit olduğunu açıkladı. Gürcistan medyası, uçağın kara kutusuna ulaşıldığını duyurdu.13 Kasımİstanbul'da 84 yolun hız limitleri değiştiUKOME, İstanbul genelinde 84 yolun hız sınırını yeniden düzenledi. Avrupa Yakası’nda 57, Anadolu Yakası’nda 27 güzergahta hız limitleri artırılırken, 14 bin 655 tabela değişti.Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame kabul edildiManisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin 2'si tutuklu 10 sanık, 5 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.MSB: C130 uçuşları tedbiren durdurulduMillî Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının ardından "Uçaklarımızın uçuşları 12 Kasım 2025 itibarıyla tedbiren durdurulmuştur" açıklamasını yaptı.14 KasımOrtaköy’de midye faciasında 4 gözaltı: Anne de hayatını kaybetti, aileden 3 kişi öldüFatih’te gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan aynı aileden iki çocuğun ardından anne Çiğdem de hayatını kaybetti. Olayla ilgili midyeci, kokoreççi, lokumcu ve bir kişi daha gözaltına alındı. 2 kardeşin otopsisinde ilk bulgular dizlerde ekimoz ve mide mukozasında hiperemi olduğunu gösterdi.15 KasımBöcek ailesinin ardından 2 yeni vakaBöcek ailesinin konakladığı otelden iki turist daha zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öte yandan otelin birkaç gün önce ilaçlandığı belirtildi.16 KasımŞanlıurfa'da 15 yaşındaki çocuğa işkence olayında bir kişi tutuklandıŞanlıurfa’nın Bozova ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuğa işkence yaptığı iddia edilen kalfa tutuklandı. Aynı atölyede çalışan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.Böcek ailesinin ölümünde 4 kişi tutuklandı: Baba Servet Böcek de hayatını kaybettiBöcek ailesinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan midyeci Y.D., lokumcu F.T., kokoreççi E.E. ve kafe işletmecisi F.M.O. tutuklandı. Anne ve 2 çocuktan sonra yoğun bakımda olan baba Servet Böcek de hayatını kaybetti.Başsavcılık duyurdu: Bahis soruşturması genişleyebilirİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakemlerin bahis sitelerine üyeliği soruşturmasının, elde edilecek yeni delillerle sistemli şekilde genişleyebileceğini açıkladı.18 KasımYasadışı bahis soruşturması: 4'ü hakem 40 şüpheli yakalandıMersin merkezli olarak 9 ilde gerçekleştirilen büyük bir operasyonda, yasa dışı bahisle elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik 4’ü hakem 40 kişi gözaltına alındı.Terörsüz Türkiye Komisyonu sona erdi: İmralı ziyareti oylaması ertelendiTBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda İmralı ziyareti oylaması ertelendi.Kahvesini deterjanla yaptılar: Genç kadın zehirlendiBeyoğlu'nda bir kafede kahve içen 26 yaşındaki bir kadın zehirlendi. Genç kadının kanında yüksek miktarda kimyasal madde tespit edilirken, kahvenin 'endüstriyel bulaşık deterjanı' ile yapıldığı tespit edildi.19 KasımTanker gemisindeki zehirlenme olayında bir kişi hayatını kaybettiİstanbul Valiliği, Panama bayraklı tanker gemisinde meydana gelen zehirlenme vakasında 1 mürettebatın hayatını kaybettiğini, 2 mürettebatın gözetim altına alındığını açıkladı.İstanbul’da gıda güvenliği için yeni dönemİstanbul’da Böcek ailesinin yaşamını yitirdiği zehirlenme faciasının ardından kent genelinde gıda güvenliği için kapsamlı önlemler alındı. Tüm işletmelere 24 saat kesintisiz ses ve görüntü kaydı zorunluluğu getirildi.Bakan Yerlikaya açıkladı: Polislerin zorunlu 2. şark görevi kaldırıldıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da düzenlenen değerlendirme toplantısında polisler için yıllardır uygulanan zorunlu 2. şark görevinin kaldırıldığını açıkladı.Kompresörlü işkence ölümle bitti: 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiÇalıştığı marangoz atölyesinde makat bölgesine kompresörle yüksek basınçlı hava verilmesi sonucu ağır yaralanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Zirai ilaçlar reçete ile alınacakTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son dönemde yaşanan zehirlenme vakalarının önüne geçilecek yeni yol haritasını açıkladı. Bakan Yumaklı, zirai ilaçların artık reçete ile alınacağını duyurdu.20 KasımYasa dışı bahis operasyonu: 4'ü hakem 32 kişi tutuklandıMersin merkezli 9 ilde yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması soruşturmasında gözaltına alınan 40 şüpheliden, aralarında hakemlerin de bulunduğu 32 kişi tutuklandı.AK Parti'nin İmralı'ya göndereceği isim belirlendiAK Parti'nin komisyonda alınan kararla İmralı adasına göndereceği isim parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman olduğu bildirildi.22 KasımBöcek ai̇lesi̇ni̇ öldüren i̇laçlama şi̇rketi̇ daha önce de bir çocuğun ölümüne neden olmuşBöcek ailesinin zehirlenerek ölümüyle gündeme gelen firmanın, Nisan 2024’te Şişli’de yaptığı ilaçlama sonrası 3 yaşındaki Karan Yazıcı’nın da öldüğü ortaya çıktı. Adli Tıp raporu, ölüm nedeninin ilaçlama olduğunu kesinleştirdi.23 KasımCezaevinde yemekten zehirlenen hükümlü sayısı 266'ya yükseldiSakarya Ferizli Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda akşam yemeğinin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye sevk edilen hükümlü sayısının 266’ya yükseldiği açıklandı.24 KasımKomisyon heyeti İmralı'ya gittiTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis komisyonunun 24 Kasım 2025 tarihinde İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na giderek Abdullah Öcalan'la görüştüğünü açıkladı.İş insanı Cihan Ekşioğlu hakkında tahliye kararıKara para aklama soruşturmasında tutuklu bulunan iş insanı Cihan Ekşioğlu, çıkarıldığı tahliye edildi.Çocuk parkında elektrik akımına kapıldılar: 5 çocuk hastaneye kaldırıldıİstanbul'da bir parkta elektrikli oyuncaklara binen 5 çocuk elektrik akımına kapıldı. Çocuklar hastaneye kaldırıldı.İstanbul’da sokak hayvanlarına yönelik yeni genelge: 'Kontrolsüz beslemeye yasak'İstanbul Valiliği, sahipsiz köpeklerin kontrolsüz beslenmesini yasaklayan yeni bir genelge yayımladı. Buna göre sağlık kurumları, okullar, ibadethaneler, havalimanları, parklar, bahçeler ve oyun alanlarında kontrolsüz besleme yapılamayacak.25 KasımŞans oyunu sitesi Tuttur hakkında soruşturma: Bilgisayarlar inceleniyorSaran Holding bünyesinde bulunan fakat lisans iptali nedeniyle faaliyet göstermeyen Tuttur şans oyunu sitesindeki kullanıcı bilgilerine müdahale edildiği iddiaları üzerine re’sen soruşturma başlatıldı.Bahçeli: 'Terörsüz Türkiye' hedefinin en ciddi muhataplarından biri İmralı'dırMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında "Terörsüz Türkiye hedefinin en ciddi muhataplarından biri İmralı'dır" ifadelerini kullandı.26 KasımMuğla'da zehirlenme şüphesi: 3 kardeşten 1'i hayatını kaybettiMuğla'nın Seydikemer ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan üç kardeşten biri hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Fatih Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası“Cumhurbaşkanını hedef alan tehdit içerikli sözler” sarf ettiği iddiasıyla yargılanan Gazeteci Fatih Altaylı, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Altaylı’nın tahliyesine karar verilmedi.Gümüşhane Üniversitesi’nde rehine kriziGümüşhane Üniversitesi'nde çalışan bir personel, silahla başka bir personeli rehin aldı. Üniversite tarafından yapılan açıklamada, olayın kontrol altına alındığı belirtildi.27 KasımBakan Tunç'tan yargı paketi açıklaması: 'Af söz konusu değil'Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11'nci Yargı Paketi'yle ilgili konuştu. Bakan Tunç, "Koronavirüs düzenlemesi çok tartışıldı. Burada bir af söz konusu değil" dedi.Yeni yılda vergi ve harçlar yeniden değerleme oranının altında belirlenecekHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni yılda vergi ve harçları, yüzde 25.49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı yerine, enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük artırmak için çalıştıklarını belirtti.28 KasımPapa 14. Leo İznik'te: 1700 yıl sonra ayin yaptıVatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdiği Türkiye programının ikinci gününde İstanbul’dan İznik’e geçti. Hristiyanlık tarihinde büyük önem taşıyan İznik Konsili’nin yapıldığı yerde Papa 14. Leo, 1700 yıl sonra ilk ayini gerçekleştirdi.29 KasımMHP’den Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretine ilişkin açıklamaMHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretinin bir tür şova dönüştüğünün görüldüğünü dile getirdi.30 KasımDilovası'nda 7 kişinin yaşamını yitirdiği kozmetik fabrikasının sahibi hayatını kaybettiKocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan kozmetik fabrikası yangını sonrası tutuklanan fabrika sahibi tutuklu bulunduğu cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.Papa 14. Leo, Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi ile görüştüVatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi ile görüştü. Papa Leo, Aya Yorgi'deki ayine de katıldıktan sonra saat 15.10 civarında Türkiye'den ayrıldı.1 AralıkSeçil Erzan davasında karar çıktı: 102 yıl hapis cezası verildiSeçil Erzan'a, 27 müştekiye karşı 'nitelikli dolandırıcılık', 'özel belgede sahtecilik' ile 'güveni kötüye kullanma' suçlarından toplam 753 bin 880 lira para cezası ile 102 yıl 4 ay hapis cezası verildi.2 AralıkBüyükçekmece Adliyesi’nden 25 kilo altın ve 55 kilo gümüş çalındıBüyükçekmece Adliyesi’nde adli emanet kasasında bulunan 25 kilogram altın ve 55 kilogram gümüşün çalındı. Olay kapsamında bir memur gözaltına alınırken, adliyede görevli bir hizmetlinin Londra’ya kaçtığı tespit edildi.Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındıAvrupa Yatırım Holding A.Ş. hisselerine yönelik manipülasyon iddiasında eski futbolcu Gökhan Gönül ve Aref Ghafouri dahil 12 kişi gözaltına alındı.AYM’den kritik ehliyet kararı: Aday sürücülerin belgesi iptal edilemeyecekAnayasa Mahkemesi, aday sürücülerin ehliyetlerinin idari kararlarla iptal edilmesine imkân tanıyan yasa hükmünü Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.3 AralıkEski futbolcu Gökhan Gönül'e ev hapsiBorsada manipülasyon soruşturmasında gözaltına alınan eski futbolcu Gökhan Gönül hakkında ev hapsi kararı verildi.MHP teklifi Meclis'e sundu: Üniversite öğrencileri için ÖTV ve KDV muafiyetiMHP, yükseköğretim öğrencilerinin akıllı telefon, bilgisayar ve tablet alımlarında ÖTV ve KDV muafiyeti getirilmesini öngören kanun teklifini Meclis’e sundu.Ankara Valiliği duyurdu: Ani kalp durmalarına karşı 25 noktaya şok cihazı yerleştirildiAnkara Valiliği, ani kalp durmalarında hızlı müdahale için yerli üretim Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazlarının kentte belirlenen 25 noktaya yerleştirildiğini duyurdu.Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli olduKasım enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emeklilerin 5 aylık zam farkı netleşti. Kasım ayında enflasyon aylık yüzde 0.87 oldu. Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı yüzde 11.20, memur ve emekli memurların 5 aylık enflasyon farkı ise yüzde 5.90 olarak hesaplandı. Bu verilerle memur ve emekli memurlar için oluşan yıllık zam oranı yüzde 17.55 oldu.4 AralıkEmlak vergisinde üst sınır belli olduMeclis'te alınan kararla 2026 yılında uygulanacak emlak vergisi tutarları, 2025 yılı vergi değerlerinin iki katını geçemeyecek.Adalar Adliyesi'nin emanet deposunda 12 silah kaybolduAdalar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paylaşılan bilgiye göre, emanet deposundaki denetimde 12 adet silahın yerinde olmadığı tespit edildi ve bu tespitin ardından soruşturmaya başlandı.5 AralıkFerdi Zeyrek davasında 2 tutuklu sanık tahliye edildiElektrik çarpması sonucunda hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili sürdürülen davada iki tutuklu sanık tahliye edildi.Ünlü spikerlere uyuşturucu operasyonuİstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında ünlü sunucular Ela Rümeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu'nun da olduğu isimler gözaltına alındı.Ahmet Çakar, Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş gözaltına alındıFutbolda bahis soruşturmasında gözaltına alınan isimler arasında futbol yorumcusu Ahmet Çakar ve futbolcular Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş yer aldı.8 AralıkAhmet Çakar'ın gözaltı kararı kaldırıldı"Futbolda bahis" soruşturmasında gözaltına alınan ve rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı.Tüm kadın çalışanlara 24 haftalık doğum izni geliyorAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadın çalışanların doğum izni süresini 16 haftadan 24 haftaya çıkarmaya hazırlanıyor. Tüm kadın çalışanları kapsayacak düzenleme; babalık iznini 10 güne çıkaracak. Düzenlemenin, yeni yılda hayata geçmesi öngörülüyor.9 AralıkŞarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter gözaltına alındıGüllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındığı bildirildi.Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındıHabertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Habertürk, Mehmet Akif Ersoy'un görevine son verildiğini duyurdu.10 Aralık'TBMM'de stajyer öğrenciye istismar' iddiasıyla ilgili Genel Sekreterlik'ten açıklama'Stajyer öğrenciye istismar" iddiasının gündeme gelmesinin ardından TBMM Genel Sekreterliği açıklama yaparak, olaya karışan kamu görevlisi aşçının 4 Aralık'ta görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.11 AralıkİSPARK ücretlerine yüzde 62.5'e varan oranlarda zamİstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 62.5'e varan oranlarda zam yapıldı. Yeni ücret tarifesi 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanma gerekçesi ortaya çıktıGazeteci Mehmet Akif Ersoy’un da tutuklandığı İstanbul merkezli 'uyuşturucu' soruşturmasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ersoy, 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' gerekçesiyle tutuklandı.Eski Habertürk spikeri Nur Köşker, tacize maruz kaldığını açıkladıEski Habertürk spikeri Nur Köşker, tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'la ilgili açıklama yaparak kendisini taciz ettiğini ifade etti. Köşker, "Sabahın 5’inde 'endamını masanın arkasına saklanmışlar yönetmene söyle LED'in önüne geç' diye spikere mesaj atan bir genel yayın yönetmeni olabilir mi?" ifadelerini kullandı.13 Aralık'Kasten öldürme' suçundan tutuklanan Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktıGüllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gülter verdiği ifadede, "Annem benden oldukça ağırdır. Benim onu kaldırma gibi bir şansım yoktur" dedi.14 AralıkŞehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybettiBir süredir kanser tedavisi gören Manisa'nın, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay tedavisinin sürdüğü hastanede yaşamını yitirdi.İçişleri Bakanlığı'ndan 'telefonla arayan kişi, 'ben Yeşil' dedi' haberine açıklamaİçişleri Bakanlığı, "Telefonla arayan kişi, 'ben Yeşil' dedi" başlıklı habere ilişkin, aramanın açık cezaevinden "adam öldürme, kasten yaralama ve mala zarar vermekten" suç kaydı bulunan C.A. isimli bir hükümlü tarafından yapıldığını bildirdi.15 AralıkMSB duyurdu: Karadeniz'de bir İHA düşürüldüMillî Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinden hava sahasına yaklaşan bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı.Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu testi açıklandıUyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un test sonucu belli oldu. Ünlü ismin uyuşturucu madde kullandığı belirlendi.16 AralıkGelir İdaresi Başkanlığı açıkladı: Vergi Yüzsüzleri listesi belli olduGelir İdaresi Başkanlığı (GİB), devlete 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu olan mükelleflere ilişkin güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, 56 bin 86 mükellefin toplam 1 trilyon 507 milyar lira tutarında ödenmemiş vergi ve cezası bulunuyor.17 AralıkUyuşturucu testi pozitif çıkan Ela Rümeysa Cebeci tutuklandıUyuşturucu soruşturması kapsamında yapılan testi pozitif çıkan spiker Ela Rumeysa Cebeci tutuklandı. Cebeci'nin 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' suçundan tutuklandığı bildirildi.Adliye soygununa ilişkin gelişme: Erdal Timurtaş ve eşi hakkında kırmızı bülten çıkarıldıİstanbul'da Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosundan 75 kilogram altın ve gümüş çalıp İngiltere'ye kaçan katip Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı.Güllü'nün oğlu Tuğberk'in ifadesi ortaya çıktıGül Tut’un ölümüne ilişkin soruşturmada oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Gülter, kamera kayıtlarındaki “Atacağım camdan, atlayacak mısın camdan” sözlerinin ablası Tuğyan Gülter’e ait olduğunu belirtti.Akaryakıtta çifte indirimMotorinde 2 liranın üzerinde indirim yaşanırken, benzinde de 3 liraya yakın indirim 2 gün içinde gerçekleşti. Yıl boyu akaryakıta yansıyan zam ve indirimlerle İstanbul’da benzin 51.78 TL, motorin 53.18 TL, Ankara’da benzin 52.63 TL, motorin 54.19 TL, İzmir’de benzin 52.99 TL, motorin 54.56 TL, Adana’da ise benzin 53.53 TL, motorin 55.11 TL seviyesinden satışa sunuluyor.18 AralıkGAİN soruşturması kapsamında 3 şüpheli tutuklandıGAİN Medya'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın tutuklandı.Fatma Zehra Kınık hakkında karar açıklandıBeykoz’da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin Fatma Zehra Kınık Demir’in yeniden görülen davasında karar çıktı. Kınık, 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama kararıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında uyuşturucu soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkartıldı. Garipoğlu'nun tüm mal varlığına da el konuldu.19 AralıkFenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldıUyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Kulüp Başkanı Sadettin Saran şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.Gazeteci Levent Gültekin serbest bırakıldıGözaltına alınan Gazeteci - yazar Levent Gültekin, ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı'ndan ilk açıklamaUyuşturucu operasyonunda hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Subaşı, en kısa zamanda ülkeye döneceğini belirtti.21 AralıkTBMM'de 2026 yılı bütçesi kabul edildi: Milletvekilleri arasında arbede çıktıMeclis Genel Kurulu'nda TBMM Başkanlığı'nın 2026 yılı bütçesi yapılan oylama ile kabul edildi. Genel Kurul'da daha sonra AK Partili Varank'ın da söz istemesi üzerine AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında başlayan tartışma arbedeye dönüştü.22 AralıkMersin'de 12 yaşındaki öğrenci okul müdürünü vurduMersin'de okul bahçesinde yaşanan olayda 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi çocuk okul müdürünü tüfekle vurdu.Oyuncu Alina Boz'un eşi Umut Evirgen gözaltına alındıÜnlü isimleri de kapsayan uyuşturucu soruşturması kapsamında, oyuncu Alina Boz’un eşi Umut Evirgen gözaltına alındı. Evirgen’in, tutuklu Mehmet Akif Ersoy’un sık sık gittiği “Kütüphane” adlı mekânın sahibi olduğu belirtildi.Gözaltına alınan Yusuf Güney serbest bırakıldıUyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında oyuncu Melisa Döngel, kan ve saç örneği alındıktan sonra serbest bırakıldı. Güney de gerekli örnekleri vermesinin ardından serbest bırakıldı.23 Aralık Libya askeri heyetinin jeti Ankara'da düştüAnkara'ya resmi ziyaret için gelen Libya Genelkurmay Başkanı ve askeri heyetinin dönüş yolcuğu için havalanan jeti Haymana ilçesinde dağlık araziye düştü. Kazada Libya Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nın da aralarında bulunduğu 5'i asker 8 kişi hayatını kaybetti.2026 yılı asgari ücreti açıklandı1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak net asgari ücret 28 bin 75 lirası olarak belirlendi. Brüt asgari ücret ise 33 bin 30 TL oldu.24 AralıkÜnlü yapımcı Timur Savcı serbest bırakıldıÜnlü dizi ve film yapımcısı Timur Savcı, uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.25 Aralıkİstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, ifade işleminin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.27 AralıkPlastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olduÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2019'da hayata geçirilen uygulamayla 25 kuruştan satışına başlanan plastik poşetin fiyatı, 1 Ocak 2026'dan itibaren 1 lira olarak belirlendi.29 AralıkYalova'da IŞİD operasyonu: 8 polis şehit olduYalova'da düzenlenen IŞİD operasyonu sırasında teröristler, polise ateş açtı ve çatışma çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 polisin şehit olduğunu açıkladı. Saldırıda 8 polis ile bir bekçi de yaralandı.Gözaltına alınan Erden Timur tutuklandı"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

i̇zmir

eskişehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

muhittin böcek, halit yukay , beyoğlu belediye başkanı i̇nan güney, i̇zmir, eskişehir, chp, tbmm, milli savunma bakanlığı (msb), eurofighter typhoon, silivri cezaevi, taşıt tanıma birimi (ttb), ayşe barım