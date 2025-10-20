https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/aziz-ihsan-aktas-sorusturmasinda-iddianame-hazirlandi-belediye-baskanlarina-istenen-cezalar-belli-1100336221.html
Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında iddianame hazırlandı: Belediye başkanlarına istenen cezalar belli oldu
Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında iddianame hazırlandı: Belediye başkanlarına istenen cezalar belli oldu
İş insanı Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında iddianame hazırlandı. Beşiktaş, Esenyurt ve Adana'nın da aralarında bulunduğu 7 eski belediye başkanının yer... 20.10.2025
Beşiktaş, Esenyurt ve Adana’nın da aralarında bulunduğu çeşitli belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında önemli bir aşamaya gelindi. Aralarında 7 eski belediye başkanının da bulunduğu 40’ı tutuklu 200 şüpheli hakkında hazırlanan 578 sayfalık iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Soruşturmanın merkezindeki isimlerden Aziz İhsan Aktaş hakkında 'örgüt kurma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'sahtecilik', 'dolandırıcılık', 'rüşvet' ve 'kara para aklama' suçlarından 270 yıldan 704 yıla kadar hapis cezası talep edildi.Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın ise 'suç örgütüne üye olmak', 'ihaleye fesat karıştırmak', 'resmî ve özel belgede sahtecilik', 'rüşvet alma' ve 'malvarlığı değerlerini aklama' gibi suçlardan 415 yıla kadar hapsi istendi.Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ise 'rüşvet alma' suçlamasıyla 12 yıla kadar hapis talep edildi.
