https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/chpli--3-buyuksehir-belediye-baskaninin-gozaltinda-alinmasinin-ardindan-mansur-yavastan-sert-tepki-1097618194.html
CHP'li 3 büyükşehir belediye başkanının gözaltında alınmasının ardından Mansur Yavaş'tan sert tepki: Boyun eğmeyeceğiz
CHP'li 3 büyükşehir belediye başkanının gözaltında alınmasının ardından Mansur Yavaş'tan sert tepki: Boyun eğmeyeceğiz
Sputnik Türkiye
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında CHP’li belediyelere operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında Adana, Adıyaman ve... 05.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-05T09:29+0300
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CHP'li Adana, Antalya ve Adıyaman büyükşehir belediye başkanlarının organize suç soruşturması kapsamında gözaltına alınmasına, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan dikkat çeken bir tepki geldi.Yavaş, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yaşananların hukukun tarafsızlığına gölge düşürdüğünü belirtti. “Hukukun siyasete göre eğilip büküldüğü bir düzende kimse bizden hukuk devletine güvenmemizi beklemesin” diyen Yavaş, açıklamasında adaletin çifte standartla uygulanamayacağını vurguladı. “Haksızlığa, hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz”Mansur Yavaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:“Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere Aziz İhsan Aktaş’ın iftiraları nedeniyle gözaltına alındı. Bu durum, hukukun ne yazık ki kimlere nasıl işlediğini bir kez daha göstermiştir.Madem Aziz İhsan Aktaş herkese para dağıtmış, o zaman bu kirli düzen sadece muhalif başkanları mı hedef alacak? Para verilen AK Partili isimler nerede? Onlar için neden aynı kararlılık gösterilmiyor?Hukuk ya herkes için vardır ya da hiç kimse için yoktur. Haksızlığa, hukuksuzluğa, siyasi operasyonlara boyun eğmeyeceğiz.”Yavaş’tan hukukun üstünlüğüne vurguYavaş’ın açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulurken, pek çok yurttaş ve siyasi isim açıklamaya destek verdi. Yavaş’ın mesajında öne çıkan tema, hukuk devleti ilkesinin siyasi saiklerle aşındırılmaması gerektiği yönündeydi.Uzmanlara göre, yaşanan gelişmeler yargının tarafsızlığı konusunda kamuoyunda ciddi soru işaretleri oluşturuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250705/adana-ve-adiyamanin-ardindan-antalya-buyuksehir-belediye-baskani-muhittin-bocek-de-gozaltina-alindi-1097618063.html
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chp, mansur yavaş, adıyaman, antalya, aziz ihsan aktaş, adana
chp, mansur yavaş, adıyaman, antalya, aziz ihsan aktaş, adana
CHP'li 3 büyükşehir belediye başkanının gözaltında alınmasının ardından Mansur Yavaş'tan sert tepki: Boyun eğmeyeceğiz
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında CHP’li belediyelere operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında Adana, Adıyaman ve Antalya belediye başkanları da bulunuyor.
CHP'li Adana, Antalya ve Adıyaman büyükşehir belediye başkanlarının organize suç soruşturması kapsamında gözaltına alınmasına, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan dikkat çeken bir tepki geldi.
Yavaş, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, yaşananların hukukun tarafsızlığına gölge düşürdüğünü belirtti. “Hukukun siyasete göre eğilip büküldüğü bir düzende kimse bizden hukuk devletine güvenmemizi beklemesin” diyen Yavaş, açıklamasında adaletin çifte standartla uygulanamayacağını vurguladı.
“Haksızlığa, hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz”
Mansur Yavaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere Aziz İhsan Aktaş’ın iftiraları nedeniyle gözaltına alındı. Bu durum, hukukun ne yazık ki kimlere nasıl işlediğini bir kez daha göstermiştir.
Madem Aziz İhsan Aktaş herkese para dağıtmış, o zaman bu kirli düzen sadece muhalif başkanları mı hedef alacak? Para verilen AK Partili isimler nerede? Onlar için neden aynı kararlılık gösterilmiyor?
Hukuk ya herkes için vardır ya da hiç kimse için yoktur. Haksızlığa, hukuksuzluğa, siyasi operasyonlara boyun eğmeyeceğiz.”
Yavaş’tan hukukun üstünlüğüne vurgu
Yavaş’ın açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulurken, pek çok yurttaş ve siyasi isim açıklamaya destek verdi. Yavaş’ın mesajında öne çıkan tema, hukuk devleti ilkesinin siyasi saiklerle aşındırılmaması gerektiği yönündeydi.
Uzmanlara göre, yaşanan gelişmeler yargının tarafsızlığı konusunda kamuoyunda ciddi soru işaretleri oluşturuyor.