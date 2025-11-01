https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/kripto-para-borsasi-thodexin-kurucusu-faruk-fatih-ozer-cezaevinde-olu-bulundu-1100665097.html
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu
Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla tutuklanan Faruk Fatih Özer, kaldığı Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde odasında asılı... 01.11.2025
Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki tek kişilik odasında asılı halde ölü bulundu. Sabah saatlerinde yapılan kontrolde, Özer’in banyoda iple asılı şekilde olduğu belirlendi. Cezaevi görevlilerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği tespit edildi.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Özer’in intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.Binlerce kişiyi dolandırmakla suçlanıyorduFaruk Fatih Özer, kurucusu olduğu Thodex adlı kripto para borsası üzerinden binlerce yatırımcıyı dolandırmak suçlamasıyla Türkiye’nin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.2021 yılında sistemin çökmesiyle 2 milyar doların üzerinde yatırımcı parasının kaybolduğu iddia edilmişti.Arnavutluk’ta yakalanmıştıTürkiye’den kaçtıktan sonra Arnavutluk’ta 30 Ağustos 2022 tarihinde yakalanan Özer, uzun süren hukuki sürecin ardından Nisan 2023’te Türkiye’ye iade edilmişti. Özer, çıkarıldığı mahkemece “nitelikli dolandırıcılık”, “örgüt kurma ve yönetme” ile “mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.11 Bin 190 yıl hapis cezası i̇stenmiştiSavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Faruk Fatih Özer hakkında toplamda 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası talep edilmişti.
