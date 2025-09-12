https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/bilgi-universitesine-kayyum-atandi-1099330445.html

Bilgi Üniversitesi'ne kayyum atandı

Küçükçekmece 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 12 Eylül 2025 tarihli kararı doğrultusunda, Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında TMSF tarafından el konulan...

Bilgi Üniversitesi’ne kayyum atanırken eğitim faaliyetlerine aksamadan devam edileceği açıklandı.Atama kapsamında YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Levent Çetin ve Av. Mehmet Çiçek, Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı’nı yönetmek ve temsil etmek üzere göreve başladı. Üniversite tarafından yapılan açıklamada, akademik ve idari kadro ile çalışanların haklarına herhangi bir zarar gelmeyeceği, eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan devam edeceği bildirildi.Üniversite, hocalar, öğrenciler ve idari personelin hak ve yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik olmadığını da vurguladı.

