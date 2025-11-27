https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/bakan-tunctan-yargi-paketi-aciklamasi-af-soz-konusu-degil-1101338694.html

Bakan Tunç'tan yargı paketi açıklaması: 'Af söz konusu değil'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11'nci Yargı Paketi ve Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Tunç, yargı paketinin 40'a yakın maddeden... 27.11.2025, Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündemdeki başlıklara ilişkin soruları yanıtladı. Koronavirüs düzenlemesinin de yer aldığı 11. Yargı Paketi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulacak. Bakan Tunç, "Burada bir af söz konusu değil. Burada bir eşitsizliğin ortadan kaldırılması için taleplerin değerlendirilmesi söz konusu" dedi.Bakan Tunç'un açıklamalarından başlıklar şöyle:"Bugüne kadar çok sayıda yargı paketi Meclis'e geldi ve önemli kararlar alındı. Önemli hedefler ve amaçlar var. 264 hedef var. Bunları gerçekleştirmek için bir takım idari tedbirleri gerçekleştiriyoruz. Yasal düzenleme gerektiren hususlar Meclis'imizin takdirinde olan hususlar. Cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler hayata geçmişti. 2 yıl altı da olsa hangi cezayı alırsa alsın mutlaka belli bir süre yatılacak.11. Yargı Paketi bugün Meclis Grubu başkanımız Abdullar Güler tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Vatandaşlarımızı mağdur eden, çocukların suçta kullanılması ile ilgili eleştirileri ortadan kaldıracak önemli düzenlemeler de var. Minguzi cinayeti ile gördük, suça sürüklenen çocukların suç işlemesine yönelik kapsamlı hazırlık yapılması gerekiyor. Burada sadece örgüt kapsamında çocukların kullanılmasına yönelik tedbirleri grup başkanımız kamuoyu ile paylaşılacak.Herkesin mutlu olacağı günleri maalesef mateme dönüştürecek fiiller oldu. Bunlara dönük tedbirleri de grup başkanımız açıklayacaktır. Trafikteki suçlara yönelik tedbirler de açıklanacak.Bu paketlerin Terörsüz Türkiye ile ilişkilendirilmesi soruldu. Bu hayati bir konu. Ülkemizin önünde engel olan terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz.'Burada bir af söz konusu değil'Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu sağlam irade, ilerleyen süreç ve terör örgütünün feshi ile gelinen nokta, komisyon ile önemli aşama kaydetti. Toplantıların ikisine katılmış oldum. İlgili bakanlarımız da sunumlarını yaptı. Sürecin hassasiyetle yapılması bakımından değerlendirmelerimizi paylaştık. Komisyonun rapor hazırlama süreci var. Rapor sonrasında vekillerimizin çizeceği yol haritasında gerekli adımlar atılacaktır.Kovid düzenlemesi çok tartışıldı. Burada bir af söz konusu değil. Burada bir eşitsizliğin ortadan kaldırılması için taleplerin değerlendirilmesi söz konusu.Böcek ailesinin ölümüBöcek ailesi hepimizi derinden üzdü. Bu konuda adli soruşturma hızlı şekilde başlatıldı. Soruşturma kapsamında tutuklamalar yapıldı, tahliller yapıldı. Zehirlenme sebebi dün gece açıklandı. Oteldeki ilaçlamadan kaynaklandığı ağırlık kazandı. Sorumlular ile ilgili tutuklama kararı verildi. Midyeci, lokumcu gibi işletmeciler için tahliye kararı verildi.Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesiBununla ilgili açıklama yaptık. Ankara Bölge Mahkemesi'nin önünde olan bir konu bu. İlgililer de başvurusunu yaptı. Değerlendirmeyi bekleyeceğiz."

