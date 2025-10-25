Türkiye
Cep telefonlarında ÖTV oranları değişti: İndirim uygulanacak modeller hangileri?
Cep telefonlarında ÖTV oranları değişti: İndirim uygulanacak modeller hangileri?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, akıllı telefonlarda uygulanan ÖTV matrahlarını artırdı. Yeni düzenleme ile özellikle orta segment telefonlarda bin liraya kadar fiyat düşüşü bekleniyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, akıllı telefonlarda uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarını artırdı.Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, orta segment akıllı telefonlarda bin liraya kadar indirim bekleniyor.Karar, özellikle Xiaomi, Samsung ve Oppo gibi markaları doğrudan etkileyecek.Yeni vergi düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandıTeknoloji piyasasında uzun süredir beklenen vergi düzenlemesi yürürlüğe girdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan karar, cep telefonlarında uygulanan ÖTV matrah sınırlarını yukarı çekti.Bu karar, yüksek vergi dilimleri nedeniyle artan telefon fiyatlarına bir rahatlama getiriyor. Özellikle giriş ve orta seviye akıllı telefon modellerinde fiyatların 500 ila 1000 TL arasında düşmesi bekleniyor.Yeni ÖTV vergi dilimleriGüncellenen ÖTV matrah oranları şu şekilde belirlendi:Bu düzenleme, çok sayıda orta segment modelin yüzde 50’lik dilimden yüzde 40’lık dilime düşmesini sağladı.Orta segment telefonlarda fiyat düşüşüYeni matrah güncellemesiyle en fazla etkilenecek modeller, orta segment olarak bilinen popüler cihazlar oldu.Önceden yüksek vergi dilimine giren Xiaomi Redmi, Samsung Galaxy A serisi, Oppo A serisi ve Vivo Y modelleri, artık daha düşük vergi oranından satılacak.Bu durumun, kasım ayından itibaren satış fiyatlarına yansıyacağı tahmin ediliyor.İndirim beklenen popüler modellerYeni düzenleme sonrasında fiyatlarında düşüş beklenen modeller arasında şunlar bulunuyor:Uzmanlara göre, bu cihazların bazı modellerinde 800 ila 1.000 TL arasında indirim gerçekleşebilir.
13:46 25.10.2025
Hazine ve Maliye Bakanlığı, akıllı telefonlardaki ÖTV matrah sınırlarını artırdı. Yeni düzenleme, özellikle orta segment telefon fiyatlarında bin liraya varan indirim sağlayacak. Xiaomi, Samsung, Oppo ve Vivo gibi markalarda fiyat düşüşü bekleniyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, akıllı telefonlarda uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarını artırdı.
Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, orta segment akıllı telefonlarda bin liraya kadar indirim bekleniyor.
Karar, özellikle Xiaomi, Samsung ve Oppo gibi markaları doğrudan etkileyecek.

Yeni vergi düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Teknoloji piyasasında uzun süredir beklenen vergi düzenlemesi yürürlüğe girdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan karar, cep telefonlarında uygulanan ÖTV matrah sınırlarını yukarı çekti.
Bu karar, yüksek vergi dilimleri nedeniyle artan telefon fiyatlarına bir rahatlama getiriyor. Özellikle giriş ve orta seviye akıllı telefon modellerinde fiyatların 500 ila 1000 TL arasında düşmesi bekleniyor.

Yeni ÖTV vergi dilimleri

Güncellenen ÖTV matrah oranları şu şekilde belirlendi:
4.500 TL ve altındaki cihazlar → yüzde 25 ÖTV
4.500 TL – 9.000 TL arası cihazlar → yüzde 40 ÖTV
9.000 TL üzeri cihazlar (üst segment) → yüzde 50 ÖTV
Bu düzenleme, çok sayıda orta segment modelin yüzde 50’lik dilimden yüzde 40’lık dilime düşmesini sağladı.

Orta segment telefonlarda fiyat düşüşü

Yeni matrah güncellemesiyle en fazla etkilenecek modeller, orta segment olarak bilinen popüler cihazlar oldu.
Önceden yüksek vergi dilimine giren Xiaomi Redmi, Samsung Galaxy A serisi, Oppo A serisi ve Vivo Y modelleri, artık daha düşük vergi oranından satılacak.
Bu durumun, kasım ayından itibaren satış fiyatlarına yansıyacağı tahmin ediliyor.

İndirim beklenen popüler modeller

Yeni düzenleme sonrasında fiyatlarında düşüş beklenen modeller arasında şunlar bulunuyor:
Xiaomi Redmi Note 13 Pro
Oppo A5 Pro
Samsung Galaxy A25
Reeder S19 Max Pro S
General Mobile Era 30
Casper VIA M40
Realme C61
Vivo Y04
Poco M7 Pro
Tecno Spark GO2
Uzmanlara göre, bu cihazların bazı modellerinde 800 ila 1.000 TL arasında indirim gerçekleşebilir.
