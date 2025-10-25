https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/cep-telefonlarinda-otv-oranlari-degisti-indirim-uygulanacak-modeller-hangileri-1100471102.html
Cep telefonlarında ÖTV oranları değişti: İndirim uygulanacak modeller hangileri?
Cep telefonlarında ÖTV oranları değişti: İndirim uygulanacak modeller hangileri?
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı, akıllı telefonlarda uygulanan ÖTV matrahlarını artırdı. Yeni düzenleme ile özellikle orta segment telefonlarda bin liraya kadar fiyat düşüşü bekleniyor.
2025-10-25T13:46+0300
2025-10-25T13:46+0300
2025-10-25T13:46+0300
ekonomi̇
hazine
maliye bakanlığı
samsung
samsung galaxy
tl
indirim
i̇ndirim
telefon
akıllı telefon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1089012458_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f5ac1e8c6d16620684357987558ccd0e.jpg
Hazine ve Maliye Bakanlığı, akıllı telefonlarda uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarını artırdı.Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, orta segment akıllı telefonlarda bin liraya kadar indirim bekleniyor.Karar, özellikle Xiaomi, Samsung ve Oppo gibi markaları doğrudan etkileyecek.Yeni vergi düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandıTeknoloji piyasasında uzun süredir beklenen vergi düzenlemesi yürürlüğe girdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan karar, cep telefonlarında uygulanan ÖTV matrah sınırlarını yukarı çekti.Bu karar, yüksek vergi dilimleri nedeniyle artan telefon fiyatlarına bir rahatlama getiriyor. Özellikle giriş ve orta seviye akıllı telefon modellerinde fiyatların 500 ila 1000 TL arasında düşmesi bekleniyor.Yeni ÖTV vergi dilimleriGüncellenen ÖTV matrah oranları şu şekilde belirlendi:Bu düzenleme, çok sayıda orta segment modelin yüzde 50’lik dilimden yüzde 40’lık dilime düşmesini sağladı.Orta segment telefonlarda fiyat düşüşüYeni matrah güncellemesiyle en fazla etkilenecek modeller, orta segment olarak bilinen popüler cihazlar oldu.Önceden yüksek vergi dilimine giren Xiaomi Redmi, Samsung Galaxy A serisi, Oppo A serisi ve Vivo Y modelleri, artık daha düşük vergi oranından satılacak.Bu durumun, kasım ayından itibaren satış fiyatlarına yansıyacağı tahmin ediliyor.İndirim beklenen popüler modellerYeni düzenleme sonrasında fiyatlarında düşüş beklenen modeller arasında şunlar bulunuyor:Uzmanlara göre, bu cihazların bazı modellerinde 800 ila 1.000 TL arasında indirim gerçekleşebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/motorin-fiyatlari-gece-yarisi-degisti-akaryakita-tarihi-zam-geldi-1100469497.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1089012458_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_bd939dbcef320e36b3edecd0f4dc2ff5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ötv matrah güncellemesi, cep telefonu fiyatları 2025, akıllı telefon vergi oranları, hazine ve maliye bakanlığı kararı, xiaomi redmi fiyat indirimi, samsung galaxy a25 fiyatı, oppo a5 pro indirimi, vivo y04 fiyat düşüşü, cep telefonu vergisi, ekim 2025 resmî gazete kararı, orta segment telefon fiyatları, akıllı telefon ötv düzenlemesi, türkiye cep telefonu pazarı, teknoloji haberleri, mobil cihaz vergisi
ötv matrah güncellemesi, cep telefonu fiyatları 2025, akıllı telefon vergi oranları, hazine ve maliye bakanlığı kararı, xiaomi redmi fiyat indirimi, samsung galaxy a25 fiyatı, oppo a5 pro indirimi, vivo y04 fiyat düşüşü, cep telefonu vergisi, ekim 2025 resmî gazete kararı, orta segment telefon fiyatları, akıllı telefon ötv düzenlemesi, türkiye cep telefonu pazarı, teknoloji haberleri, mobil cihaz vergisi
Cep telefonlarında ÖTV oranları değişti: İndirim uygulanacak modeller hangileri?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, akıllı telefonlardaki ÖTV matrah sınırlarını artırdı. Yeni düzenleme, özellikle orta segment telefon fiyatlarında bin liraya varan indirim sağlayacak. Xiaomi, Samsung, Oppo ve Vivo gibi markalarda fiyat düşüşü bekleniyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, akıllı telefonlarda uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarını artırdı.
Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, orta segment akıllı telefonlarda bin liraya kadar indirim bekleniyor.
Karar, özellikle Xiaomi, Samsung ve Oppo gibi markaları doğrudan etkileyecek.
Yeni vergi düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı
Teknoloji piyasasında uzun süredir beklenen vergi düzenlemesi yürürlüğe girdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan karar
, cep telefonlarında uygulanan ÖTV matrah sınırlarını yukarı çekti.
Bu karar, yüksek vergi dilimleri nedeniyle artan telefon fiyatlarına bir rahatlama
getiriyor. Özellikle giriş ve orta seviye akıllı telefon modellerinde fiyatların 500 ila 1000 TL arasında düşmesi
bekleniyor.
Güncellenen ÖTV matrah oranları şu şekilde belirlendi:
4.500 TL ve altındaki cihazlar
→ yüzde 25 ÖTV
4.500 TL – 9.000 TL arası cihazlar
→ yüzde 40 ÖTV
9.000 TL üzeri cihazlar (üst segment)
→ yüzde 50 ÖTV
Bu düzenleme, çok sayıda orta segment modelin yüzde 50’lik dilimden yüzde 40’lık dilime düşmesini sağladı.
Orta segment telefonlarda fiyat düşüşü
Yeni matrah güncellemesiyle en fazla etkilenecek modeller, orta segment
olarak bilinen popüler cihazlar oldu.
Önceden yüksek vergi dilimine giren Xiaomi Redmi, Samsung Galaxy A serisi, Oppo A serisi ve Vivo Y modelleri
, artık daha düşük vergi oranından satılacak.
Bu durumun, kasım ayından itibaren satış fiyatlarına yansıyacağı tahmin ediliyor.
İndirim beklenen popüler modeller
Yeni düzenleme sonrasında fiyatlarında düşüş beklenen modeller arasında şunlar bulunuyor:
Uzmanlara göre, bu cihazların bazı modellerinde 800 ila 1.000 TL arasında indirim gerçekleşebilir.