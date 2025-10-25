https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/cep-telefonlarinda-otv-oranlari-degisti-indirim-uygulanacak-modeller-hangileri-1100471102.html

Cep telefonlarında ÖTV oranları değişti: İndirim uygulanacak modeller hangileri?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, akıllı telefonlarda uygulanan ÖTV matrahlarını artırdı. Yeni düzenleme ile özellikle orta segment telefonlarda bin liraya kadar fiyat düşüşü bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, akıllı telefonlarda uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarını artırdı.Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, orta segment akıllı telefonlarda bin liraya kadar indirim bekleniyor.Karar, özellikle Xiaomi, Samsung ve Oppo gibi markaları doğrudan etkileyecek.Yeni vergi düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandıTeknoloji piyasasında uzun süredir beklenen vergi düzenlemesi yürürlüğe girdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan karar, cep telefonlarında uygulanan ÖTV matrah sınırlarını yukarı çekti.Bu karar, yüksek vergi dilimleri nedeniyle artan telefon fiyatlarına bir rahatlama getiriyor. Özellikle giriş ve orta seviye akıllı telefon modellerinde fiyatların 500 ila 1000 TL arasında düşmesi bekleniyor.Yeni ÖTV vergi dilimleriGüncellenen ÖTV matrah oranları şu şekilde belirlendi:Bu düzenleme, çok sayıda orta segment modelin yüzde 50’lik dilimden yüzde 40’lık dilime düşmesini sağladı.Orta segment telefonlarda fiyat düşüşüYeni matrah güncellemesiyle en fazla etkilenecek modeller, orta segment olarak bilinen popüler cihazlar oldu.Önceden yüksek vergi dilimine giren Xiaomi Redmi, Samsung Galaxy A serisi, Oppo A serisi ve Vivo Y modelleri, artık daha düşük vergi oranından satılacak.Bu durumun, kasım ayından itibaren satış fiyatlarına yansıyacağı tahmin ediliyor.İndirim beklenen popüler modellerYeni düzenleme sonrasında fiyatlarında düşüş beklenen modeller arasında şunlar bulunuyor:Uzmanlara göre, bu cihazların bazı modellerinde 800 ila 1.000 TL arasında indirim gerçekleşebilir.

