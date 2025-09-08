https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/izmirde-polis-merkezine-silahli-saldiri-2-sehit-bir-yarali-1099184249.html
İzmir Balçova’da polis merkezine silahlı saldırı: Emniyet müdürü de dahil şehit polislerin kimliği açıklandı
İzmir Balçova’da polis merkezine silahlı saldırı: Emniyet müdürü de dahil şehit polislerin kimliği açıklandı
Sputnik Türkiye
İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre, 2 polis memuru şehit oldu, aralarında... 08.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-08T09:55+0300
2025-09-08T09:55+0300
2025-09-08T10:57+0300
türki̇ye
polis
balçova
şehit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099186026_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b1578fac4c87ff9141955d0c538692f3.jpg
İzmir’in Balçova ilçesi bugün akşam saatlerinde kanlı bir saldırıya sahne oldu. Salih İşgören Polis Merkezi’ne pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 2 polis memuru şehit oldu.Olayda yaralanan polis memurunun sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve Polis memuru Hasan Akın'ın şehit olduğunu açıkladı. Polis memurları Ömer Amilağ ağır, Murat Dağlı ise hafif yaralandı.Saldırgan 16 yaşındaSaldırıyı gerçekleştiren kişinin 16 yaşında olduğu açıklandı. Bakan Yerlikaya, silahlı saldırının şüphelisi E.B'nin (16) yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Balçova'daki Salih İşgören Polis Merkezi’ne gerçekleştirilen hain saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet; acılı ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan polislerimize ise acil şifalar diliyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını umuyorum. Acımız çok büyük, çok üzgünüz, başımız sağ olsun."İzmir Cumhuriyet Başsavcısı'ndan açıklamaİzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da olay yerine gelerek bilgi aldı.Gazetecilere açıklama yapan Yeldan, "Saldırgan elde. 2 şehidimiz var. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun. Vatandaşlardan, memurlarımızdan yaralılarımız var. 6 civarında yaralı var. Soruşturma devam ediyor. Detaylı açıklama olacak" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/chp-istanbul-binasinda-gergin-bekleyis-gursel-tekinden-yeni-aciklama-beni-il-binamiza-sokmayacak-1099182869.html
türki̇ye
balçova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/08/1099186026_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bbc46f4b52f640a7fa7c9a9493dc5ede.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
izmir son dakika, son dakika i̇zmir haberi, i̇zmir saldırı, i̇zmir şehit
izmir son dakika, son dakika i̇zmir haberi, i̇zmir saldırı, i̇zmir şehit
İzmir Balçova’da polis merkezine silahlı saldırı: Emniyet müdürü de dahil şehit polislerin kimliği açıklandı
09:55 08.09.2025 (güncellendi: 10:57 08.09.2025)
Ayrıntılar geliyor
İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre, 2 polis memuru şehit oldu, aralarında polislerin de olduğu 6 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırganın 16 yaşında olduğunu açıkladı.
İzmir’in Balçova ilçesi bugün akşam saatlerinde kanlı bir saldırıya sahne oldu. Salih İşgören Polis Merkezi’ne pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 2 polis memuru şehit oldu.
Olayda yaralanan polis memurunun sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve Polis memuru Hasan Akın'ın şehit olduğunu açıkladı. Polis memurları Ömer Amilağ ağır, Murat Dağlı ise hafif yaralandı.
Saldırıyı gerçekleştiren kişinin 16 yaşında olduğu açıklandı. Bakan Yerlikaya, silahlı saldırının şüphelisi E.B'nin (16) yakalandığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:
"Bu menfur saldırı sonrası maalesef 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, Polis Memurumuz Ömer Amilağ ağır olmak üzere Polis Memurumuz Murat Dağlı hafif yaralanmıştır. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın şüphelisi E.B. (16) yakalanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Balçova'daki Salih İşgören Polis Merkezi’ne gerçekleştirilen hain saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet; acılı ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan polislerimize ise acil şifalar diliyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını umuyorum. Acımız çok büyük, çok üzgünüz, başımız sağ olsun."
İzmir Cumhuriyet Başsavcısı'ndan açıklama
İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da olay yerine gelerek bilgi aldı.
Gazetecilere açıklama yapan Yeldan, "Saldırgan elde. 2 şehidimiz var. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun. Vatandaşlardan, memurlarımızdan yaralılarımız var. 6 civarında yaralı var. Soruşturma devam ediyor. Detaylı açıklama olacak" dedi.