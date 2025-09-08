https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/izmirde-polis-merkezine-silahli-saldiri-2-sehit-bir-yarali-1099184249.html

İzmir Balçova’da polis merkezine silahlı saldırı: Emniyet müdürü de dahil şehit polislerin kimliği açıklandı

İzmir’in Balçova ilçesi bugün akşam saatlerinde kanlı bir saldırıya sahne oldu. Salih İşgören Polis Merkezi’ne pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 2 polis memuru şehit oldu.Olayda yaralanan polis memurunun sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve Polis memuru Hasan Akın'ın şehit olduğunu açıkladı. Polis memurları Ömer Amilağ ağır, Murat Dağlı ise hafif yaralandı.Saldırgan 16 yaşındaSaldırıyı gerçekleştiren kişinin 16 yaşında olduğu açıklandı. Bakan Yerlikaya, silahlı saldırının şüphelisi E.B'nin (16) yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Balçova'daki Salih İşgören Polis Merkezi’ne gerçekleştirilen hain saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet; acılı ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan polislerimize ise acil şifalar diliyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını umuyorum. Acımız çok büyük, çok üzgünüz, başımız sağ olsun."İzmir Cumhuriyet Başsavcısı'ndan açıklamaİzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da olay yerine gelerek bilgi aldı.Gazetecilere açıklama yapan Yeldan, "Saldırgan elde. 2 şehidimiz var. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun. Vatandaşlardan, memurlarımızdan yaralılarımız var. 6 civarında yaralı var. Soruşturma devam ediyor. Detaylı açıklama olacak" dedi.

