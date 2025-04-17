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Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
CHP'ye kayyum iddiaları üzerine hakkında soruşturma başlatılan Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı. 17.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-17T15:53+0300
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kayyum
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Sosyal medya hesabından CHP'ye kayyum atanacağına yönelik açıklamalarda bulunan ve hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu' kapsamında soruşturma başlatılan Rasim Ozan Kütahyalı, Bolu'da gözaltına alındı. Rasim Ozan Kütahyalı'nın sosyal medya hesabından ortaya attığı iddialarla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi gereğince “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu” kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltını duyurduİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltına alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yürütülen halkı yaratıcı bilgiyi alenen yayma konusu soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan istinabe gereğince adı geçen şahıs az önce gözaltına alınmıştır" denildi.İddialarına karşılık soruşturma açıldıKütahyalı ilk paylaşımında "Kasım 2023 CHP Kurultayı iptal ediliyor. CHP’ye geçici kayyum atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025’te CHP’nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyum Hikmet Çetin olacak deniliyor. Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul’dan Ankara’ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle görünüyor” iddiasını dile getirdi.Daha sonra da “Bir güvenlik bürokratı dostum aradı, İstanbul’dan Ankara’ya polis sevkiyatlarının ve Ankara’da güvenlik güçlerinin aşırı müteyakkız olma sebebinin iki belediyeye sabaha karşı yapılacak operasyonlar olabileceğini söyledi. Galiba Keçiören ve Etimesgut’a yarın operasyon geliyor…” ifadelerini kullandı. Sosyal medyanın gündemine oturan iddialarla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Benim tamamen yanlış tahminimAdalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından Kütahyalı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bu gelişmeler sonrasında ise Rasim Ozan Kütahyalı bir açıklama yaparak, "Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tamamen haklı. Benim tamamen yanlış tahminim. Ne dese haklı Yılmaz Bey" ifadelerini kullandı.
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rasim ozan kütahyalı, ankara, chp, kayyum, gözaltı kararı, gözaltı, sosyal medya
rasim ozan kütahyalı, ankara, chp, kayyum, gözaltı kararı, gözaltı, sosyal medya

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

15:53 17.04.2025 (güncellendi: 15:59 17.04.2025)
© Fotoğraf : TwitterRasim Ozan Kütahyalı
Rasim Ozan Kütahyalı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
© Fotoğraf : Twitter
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CHP'ye kayyum iddiaları üzerine hakkında soruşturma başlatılan Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı.
Sosyal medya hesabından CHP'ye kayyum atanacağına yönelik açıklamalarda bulunan ve hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu' kapsamında soruşturma başlatılan Rasim Ozan Kütahyalı, Bolu'da gözaltına alındı.
Rasim Ozan Kütahyalı'nın sosyal medya hesabından ortaya attığı iddialarla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi gereğince “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu” kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltını duyurdu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltına alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yürütülen halkı yaratıcı bilgiyi alenen yayma konusu soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan istinabe gereğince adı geçen şahıs az önce gözaltına alınmıştır" denildi.

İddialarına karşılık soruşturma açıldı

Kütahyalı ilk paylaşımında "Kasım 2023 CHP Kurultayı iptal ediliyor. CHP’ye geçici kayyum atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025’te CHP’nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyum Hikmet Çetin olacak deniliyor. Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul’dan Ankara’ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle görünüyor” iddiasını dile getirdi.
Daha sonra da “Bir güvenlik bürokratı dostum aradı, İstanbul’dan Ankara’ya polis sevkiyatlarının ve Ankara’da güvenlik güçlerinin aşırı müteyakkız olma sebebinin iki belediyeye sabaha karşı yapılacak operasyonlar olabileceğini söyledi. Galiba Keçiören ve Etimesgut’a yarın operasyon geliyor…” ifadelerini kullandı.
Sosyal medyanın gündemine oturan iddialarla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

Benim tamamen yanlış tahminim

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından Kütahyalı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Bu gelişmeler sonrasında ise Rasim Ozan Kütahyalı bir açıklama yaparak, "Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tamamen haklı. Benim tamamen yanlış tahminim. Ne dese haklı Yılmaz Bey" ifadelerini kullandı.
Rasim Ozan Kütahyalı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
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Rasim Ozan Kütahyalı için gözaltı kararı
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