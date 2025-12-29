https://anlatilaninotesi.com.tr/20251229/futbolda-bahis-sorusturmasi-is-insani-erden-timur-dahil-22-kisi-hakkinda-tutuklama-talebi-1102346007.html

Futbolda bahis soruşturması: İş insanı Erden Timur dahil 22 kişi hakkında tutuklama talebi

Futbolda bahis soruşturması: İş insanı Erden Timur dahil 22 kişi hakkında tutuklama talebi

Futbolda bahis soruşturmasında gözaltına alınan iş insanı Erden Timur, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan futbolda bahis soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.İş insanı Erden Timur'un da dahil olduğu 22 kişi, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 kişiden 4’ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 3’ü ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe çıkarıldı.Erden Timur'un dosyası ayrıldıFutbolda bahis iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erden Timur hakkındaki dosyanın, bahis soruşturmasından ayrıldığı öğrenildi. Dosya, görülen lüzum üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu’na devredildi.

