Bakan Uraloğlu'na hız cezası: 'Kendimi ihbar etmiş oldum'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara - Niğde Otoyolu’nun son durumunu görmek amacıyla direksiyon başına geçti. O anları 'TürkiyeHızlanıyor' etiketiyle sosyal medya hesabından paylaşan Uraloğlu’nun, 255 kilometre/saat hıza ulaştığı görüntülendi.'Kendimi ihbar etmiş oldum'Bakan Uraloğlu, yaklaşık 4,5 saat sonra yaptığı ikinci paylaşımda hız sınırını aştığını kabul ederek otoyol jandarmasının kendisine ceza uyguladığını açıkladı.Uraloğlu, “Ankara - Niğde Otoyolu’nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum” ifadelerini kullandı.9 bin 267 liralık cezaOtoyol jandarmasının düzenlediği tutanağı sosyal medya hesabından paylaşan Uraloğlu, kendisine 9 bin 267 liralık hız cezası kesildiğini duyurdu.'Hız sınırlarına riayet etmek zorunludur'Bakan Uraloğlu, mesajında şu ifadelere de yer verdi:“Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur. Otoyol Jandarmamız tarafından gerekli cezai işlem de uygulanmıştır. Bundan sonra çok daha dikkatli davranacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım.”

