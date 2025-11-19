https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/istanbul-valiligi-marmara-denizinde-tanker-gemisindeki-zehirlenme-olayinda-1-murettebat-hayatini-1101136095.html

İstanbul Valiliği: Marmara Denizi'nde tanker gemisindeki zehirlenme olayında 1 mürettebat hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği, Panama bayraklı tanker gemisinde meydana gelen zehirlenme vakasında 1 mürettebatın hayatını kaybettiğini, 2 mürettebatın gözetim altına... 19.11.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği'nden yapılan basın açıklamasına göre bugün saat 17.30 sıralarında Panama bayraklı Swanlake isimli tankerde zehirlenme meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, UMKE ve AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri sevk edildi.Valiliğin açıklamasına göre tankerin soğuk tank kısmında oluşan sızıntıdan kaynaklandığı değerlendirilen olayda, mürettebattan 1 kişi hayatını kaybetti, zehirlenen 2 kişi ise gözetim altına alındı.Zehirlenme olayı Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın yaklaşık 2 mil güneyinde bulunan Panama bayraklı tanker gemisinde yaşandı. İstanbul Valiliği Rusya vatandaşı toplam 13 kişiden oluşan mürettebatın tahliyesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

