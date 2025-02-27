https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/dem-parti-imrali-heyeti-ocalanin-mektubunu-okuyor-1094042838.html

DEM Parti İmralı heyeti Öcalan'ın mektubunu okuyor: 'PKK kendini feshetmelidir'

DEM Parti İmralı heyeti Öcalan'ın mektubunu okuyor: 'PKK kendini feshetmelidir'

Sputnik Türkiye

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kaleme aldığı mektup DEM Parti milletvekili Pervin Buldan tarafından okunuyor. 27.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-27T16:51+0300

2025-02-27T16:51+0300

2025-02-27T17:13+0300

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İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la üçüncü kez görüşen DEM Parti heyeti İstanbul'da bir otelde açıklama yapıyor. DEM Parti 'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı' adıyla yapılan açıklamayı DEM Parti milletvekili Pervin Buldan okudu. Toplantıda Öcalan'la birlikte çekilen fotoğraf da yayımlandı. Açıklamanın ilk konuşmasını DEM milletvekili Sırrı Süreyya Önder yaptı. Barış sürecine katkıda bulanan herkese teşekkür eden Önder, "Bu ülkenin bütün evlatları askeri polisi ayırt etmeksizin bu anlamsız kaotik süreçte hayatını kaybeden bütün gençlerimizi ayırt etmeksizin bütün gençlerimizi saygıyla anıyoruz. O annelere evlat olacağız. Bir daha böyle günler görmemeyi diliyoruz bunun sözünü veriyoruz onlara da" dedi. Bütün liderlere teşekkür ettiÖnder konuşmasında başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ve tüm liderlere teşekkür etti. 'Umudu yeşertmeye gittik, barın umudunu yeşertmeye gittik' diyen Önder, "Kışın bitip baharın geleceği şu günlerde umudu yeşertmeye gittik. Filiz kütükten kuvvetlidir, barış filizini, barış umudunu yeşertmeye gittik. Bunun can suyunu, nefesini bütün ülke, kardeşlik ruhu içerisinde Türkü ve Kürdüyle hep beraber umudunu vermek iradesiyle gittik. Varlığımız bu umudu yeşertmenin uğrunda geçti. Bundan sonra da öyle gelecek. Emeği geçen bütün siyasilere, sayın Cumhurbaşkanına, sayın Devlet Bahçeli'ye sayın Özgür Özel'e, ismini sayamadığımız muhalefet parti ve kadrolarına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Açıklamanın detayları Açıklamanın Kürtçesini Ahmet Türk, Türkçesini ise Pervin Buldan okuyacak. Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere dört dilde yayımlanan mesajda Öcalan'ın önem satır başları şöyle:PKK; tarihin en yoğun şiddet yüzyılı olan 20. asrı, iki dünya savaşı, reel-sosyalizm ve dünya genelinde yaşanan soğuk savaş ortamları, Kürt realitesinin inkarı, başta ifade olmak üzere özgürlükler konusunda yasaklardan kaynaklı oluşan zeminde doğmuştur. Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır. Kürt-Türk ilişkileri; 1000 yılı aşan tarihler boyunca Türkler ve Kürtler, varlıklarını sürdürmek ve hegemonik güçlere karşı ayakta kalmak için gönüllülük yönü ağır basan, hep bir ittifak içinde kalmayı zorunlu görmüşlerdir. Kapitalist modernitenin son 200 yılı, bu ittifakı parçalamayı esas gaye edinmiştir. Etkilenen güçler, sınıf temelleriyle birlikte buna hizmeti esas bellemişlerdir.Cumhuriyetin tek tipçi yorumlarıyla birlikte bu süreç hızlanmıştır. Günümüzde çok kırılgan hâl alan tarihsel ilişkiyi, kardeşlik ruhu içinde inançları da göz ardı etmeden yeniden düzenlemek esas görevdir. Demokratik toplum ihtiyacı kaçınılmazdır. Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olan PKK'nin; güç ve taban bulması, demokratik siyaset kanallarının kapalı olmasından kaynaklanmıştır. Aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan; ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır. Kimliklere saygı, kendilerini özgürce ifade edip, demokratik anlamda örgütlenmeleri, her kesimin kendilerine esas aldıkları sosyo-ekonomik ve siyasal yapılanmaları ancak demokratik toplum ve siyasal alanın mevcudiyetiyle mümkündür. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı ancak demokrasiyle taçlandırıldığında kalıcı ve kardeşçe bir sürekliliğe sahip olabilecektir. Sistem arayışları ve gerçekleştirmeler için demokrasi dışı bir yol yoktur. Olamaz. Demokratik uzlaşma temel yöntemdir. Barış ve demokratik toplum döneminin dili de gerçekliğe uygun geliştirilmek durumundadır. Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim."Neler olmuştu? Sürece dair tartışmalar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim'de TBMM açılışında DEM Parti grubuyla tokalaşmasıyla başlamış, 22 Ekim'de yaptığı konuşmada PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a "Şayet tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" açıklamasıyla yoğunlaşmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/dem-parti-imrali-heyeti-yola-cikti-1094024642.html

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