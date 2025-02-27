DEM Parti İmralı heyeti Öcalan'ın mektubunu okuyor: 'PKK kendini feshetmelidir'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Bayram ikramiyesi alacak emekliler için tek tek hesapladı
06:33
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İstanbul’da taksi sorunu çözülebilir mi?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan çetesi şikayetleri artıyor
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ÖZEL HABER
Cezaevlerinde yatacak yer yok: 100 bin kişiyi buldu
11:33
5 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Mehmet Gem: 'Kaçak acentalık faaliyeti, reel sektörünün iki buçuk katına çıktı'
12:06
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Dünya’dan çocuk oyunları
13:31
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye yatırım yoluyla vatandaşlıkta ilk 10’da
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
SESLİ HABER
Bankamatik yüzünüzü görmeden para vermeyecek
15:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Yeliz Albayrak: ‘Trump, artık Avrupa'nın arkasında değil'
19:07
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Trump'tan “altın kart” hamlesi: 5 milyon dolara ABD vatandaşlığı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
AK Parti’de tasfiye tartışması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Deliller ortada ama dosya kapandı: Hac vurgunu
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Gıda imalatında kullanılan uygunsuz fırçalar sağlığımızı riske mi atıyor?
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Evde oynanacak aile oyunları.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Trump’ın yapay zekayla oluşturulmuş Gazze paylaşımının etik yönleri
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. İpek Özkal Sayan siyasetteki gelişmeleri yorumluyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
57 dk
GÜNDEM ÖZEL
İmralı Açıklaması Okunuyor
17:30
90 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/dem-parti-imrali-heyeti-ocalanin-mektubunu-okuyor-1094042838.html
DEM Parti İmralı heyeti Öcalan'ın mektubunu okuyor: 'PKK kendini feshetmelidir'
DEM Parti İmralı heyeti Öcalan'ın mektubunu okuyor: 'PKK kendini feshetmelidir'
Sputnik Türkiye
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kaleme aldığı mektup DEM Parti milletvekili Pervin Buldan tarafından okunuyor. 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T16:51+0300
2025-02-27T17:13+0300
türki̇ye
abdullah öcalan
pkk
dem parti i̇mralı heyeti
dem parti
i̇mralı
terör
terör örgütü
öcalan açıklama
öcalan son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1b/1094045137_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_efb27ed3bd8da8cf70acbeb2123c8144.jpg
İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la üçüncü kez görüşen DEM Parti heyeti İstanbul'da bir otelde açıklama yapıyor. DEM Parti 'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı' adıyla yapılan açıklamayı DEM Parti milletvekili Pervin Buldan okudu. Toplantıda Öcalan'la birlikte çekilen fotoğraf da yayımlandı. Açıklamanın ilk konuşmasını DEM milletvekili Sırrı Süreyya Önder yaptı. Barış sürecine katkıda bulanan herkese teşekkür eden Önder, "Bu ülkenin bütün evlatları askeri polisi ayırt etmeksizin bu anlamsız kaotik süreçte hayatını kaybeden bütün gençlerimizi ayırt etmeksizin bütün gençlerimizi saygıyla anıyoruz. O annelere evlat olacağız. Bir daha böyle günler görmemeyi diliyoruz bunun sözünü veriyoruz onlara da" dedi. Bütün liderlere teşekkür ettiÖnder konuşmasında başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ve tüm liderlere teşekkür etti. 'Umudu yeşertmeye gittik, barın umudunu yeşertmeye gittik' diyen Önder, "Kışın bitip baharın geleceği şu günlerde umudu yeşertmeye gittik. Filiz kütükten kuvvetlidir, barış filizini, barış umudunu yeşertmeye gittik. Bunun can suyunu, nefesini bütün ülke, kardeşlik ruhu içerisinde Türkü ve Kürdüyle hep beraber umudunu vermek iradesiyle gittik. Varlığımız bu umudu yeşertmenin uğrunda geçti. Bundan sonra da öyle gelecek. Emeği geçen bütün siyasilere, sayın Cumhurbaşkanına, sayın Devlet Bahçeli'ye sayın Özgür Özel'e, ismini sayamadığımız muhalefet parti ve kadrolarına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Açıklamanın detayları Açıklamanın Kürtçesini Ahmet Türk, Türkçesini ise Pervin Buldan okuyacak. Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere dört dilde yayımlanan mesajda Öcalan'ın önem satır başları şöyle:PKK; tarihin en yoğun şiddet yüzyılı olan 20. asrı, iki dünya savaşı, reel-sosyalizm ve dünya genelinde yaşanan soğuk savaş ortamları, Kürt realitesinin inkarı, başta ifade olmak üzere özgürlükler konusunda yasaklardan kaynaklı oluşan zeminde doğmuştur. Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır. Kürt-Türk ilişkileri; 1000 yılı aşan tarihler boyunca Türkler ve Kürtler, varlıklarını sürdürmek ve hegemonik güçlere karşı ayakta kalmak için gönüllülük yönü ağır basan, hep bir ittifak içinde kalmayı zorunlu görmüşlerdir. Kapitalist modernitenin son 200 yılı, bu ittifakı parçalamayı esas gaye edinmiştir. Etkilenen güçler, sınıf temelleriyle birlikte buna hizmeti esas bellemişlerdir.Cumhuriyetin tek tipçi yorumlarıyla birlikte bu süreç hızlanmıştır. Günümüzde çok kırılgan hâl alan tarihsel ilişkiyi, kardeşlik ruhu içinde inançları da göz ardı etmeden yeniden düzenlemek esas görevdir. Demokratik toplum ihtiyacı kaçınılmazdır. Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olan PKK'nin; güç ve taban bulması, demokratik siyaset kanallarının kapalı olmasından kaynaklanmıştır. Aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan; ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır. Kimliklere saygı, kendilerini özgürce ifade edip, demokratik anlamda örgütlenmeleri, her kesimin kendilerine esas aldıkları sosyo-ekonomik ve siyasal yapılanmaları ancak demokratik toplum ve siyasal alanın mevcudiyetiyle mümkündür. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı ancak demokrasiyle taçlandırıldığında kalıcı ve kardeşçe bir sürekliliğe sahip olabilecektir. Sistem arayışları ve gerçekleştirmeler için demokrasi dışı bir yol yoktur. Olamaz. Demokratik uzlaşma temel yöntemdir. Barış ve demokratik toplum döneminin dili de gerçekliğe uygun geliştirilmek durumundadır. Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim."Neler olmuştu? Sürece dair tartışmalar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim'de TBMM açılışında DEM Parti grubuyla tokalaşmasıyla başlamış, 22 Ekim'de yaptığı konuşmada PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a "Şayet tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" açıklamasıyla yoğunlaşmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/dem-parti-imrali-heyeti-yola-cikti-1094024642.html
türki̇ye
i̇mralı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1b/1094045137_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_59fb84f9d77c2b2c77394cd124e70005.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dem parti imralı heyeti, dem parti açılımı, imralı heyeti, öcalan çağrısı, öcalan konuşması, öcalan son dakika, öcalan konuşma
dem parti imralı heyeti, dem parti açılımı, imralı heyeti, öcalan çağrısı, öcalan konuşması, öcalan son dakika, öcalan konuşma

DEM Parti İmralı heyeti Öcalan'ın mektubunu okuyor: 'PKK kendini feshetmelidir'

16:51 27.02.2025 (güncellendi: 17:13 27.02.2025)
İmralı heyeti PKK elebaşı Öcalan'la yaptıkları görüşmenin fotoğrafını düzenledikleri basın toplantısında yayınladı
İmralı heyeti PKK elebaşı Öcalan'la yaptıkları görüşmenin fotoğrafını düzenledikleri basın toplantısında yayınladı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kaleme aldığı mektup DEM Parti milletvekili Pervin Buldan tarafından okunuyor.
İmralı'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la üçüncü kez görüşen DEM Parti heyeti İstanbul'da bir otelde açıklama yapıyor. DEM Parti 'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı' adıyla yapılan açıklamayı DEM Parti milletvekili Pervin Buldan okudu. Toplantıda Öcalan'la birlikte çekilen fotoğraf da yayımlandı.
DEM Partililer ile PKK elebaşı Öcalan'ın yer aldığı fotoğraf
DEM Partililer ile PKK elebaşı Öcalan'ın yer aldığı fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
DEM Partililer ile PKK elebaşı Öcalan'ın yer aldığı fotoğraf

Açıklamanın ilk konuşmasını DEM milletvekili Sırrı Süreyya Önder yaptı. Barış sürecine katkıda bulanan herkese teşekkür eden Önder, "Bu ülkenin bütün evlatları askeri polisi ayırt etmeksizin bu anlamsız kaotik süreçte hayatını kaybeden bütün gençlerimizi ayırt etmeksizin bütün gençlerimizi saygıyla anıyoruz. O annelere evlat olacağız. Bir daha böyle günler görmemeyi diliyoruz bunun sözünü veriyoruz onlara da" dedi.

Bütün liderlere teşekkür etti

Önder konuşmasında başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ve tüm liderlere teşekkür etti. 'Umudu yeşertmeye gittik, barın umudunu yeşertmeye gittik' diyen Önder, "Kışın bitip baharın geleceği şu günlerde umudu yeşertmeye gittik. Filiz kütükten kuvvetlidir, barış filizini, barış umudunu yeşertmeye gittik. Bunun can suyunu, nefesini bütün ülke, kardeşlik ruhu içerisinde Türkü ve Kürdüyle hep beraber umudunu vermek iradesiyle gittik. Varlığımız bu umudu yeşertmenin uğrunda geçti. Bundan sonra da öyle gelecek. Emeği geçen bütün siyasilere, sayın Cumhurbaşkanına, sayın Devlet Bahçeli'ye sayın Özgür Özel'e, ismini sayamadığımız muhalefet parti ve kadrolarına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın detayları

Açıklamanın Kürtçesini Ahmet Türk, Türkçesini ise Pervin Buldan okuyacak. Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere dört dilde yayımlanan mesajda Öcalan'ın önem satır başları şöyle:
PKK; tarihin en yoğun şiddet yüzyılı olan 20. asrı, iki dünya savaşı, reel-sosyalizm ve dünya genelinde yaşanan soğuk savaş ortamları, Kürt realitesinin inkarı, başta ifade olmak üzere özgürlükler konusunda yasaklardan kaynaklı oluşan zeminde doğmuştur. Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nin anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır. Kürt-Türk ilişkileri; 1000 yılı aşan tarihler boyunca Türkler ve Kürtler, varlıklarını sürdürmek ve hegemonik güçlere karşı ayakta kalmak için gönüllülük yönü ağır basan, hep bir ittifak içinde kalmayı zorunlu görmüşlerdir. Kapitalist modernitenin son 200 yılı, bu ittifakı parçalamayı esas gaye edinmiştir. Etkilenen güçler, sınıf temelleriyle birlikte buna hizmeti esas bellemişlerdir.
Cumhuriyetin tek tipçi yorumlarıyla birlikte bu süreç hızlanmıştır. Günümüzde çok kırılgan hâl alan tarihsel ilişkiyi, kardeşlik ruhu içinde inançları da göz ardı etmeden yeniden düzenlemek esas görevdir.
Demokratik toplum ihtiyacı kaçınılmazdır. Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olan PKK'nin; güç ve taban bulması, demokratik siyaset kanallarının kapalı olmasından kaynaklanmıştır.
Aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan; ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır. Kimliklere saygı, kendilerini özgürce ifade edip, demokratik anlamda örgütlenmeleri, her kesimin kendilerine esas aldıkları sosyo-ekonomik ve siyasal yapılanmaları ancak demokratik toplum ve siyasal alanın mevcudiyetiyle mümkündür.
Cumhuriyetin ikinci yüzyılı ancak demokrasiyle taçlandırıldığında kalıcı ve kardeşçe bir sürekliliğe sahip olabilecektir. Sistem arayışları ve gerçekleştirmeler için demokrasi dışı bir yol yoktur. Olamaz. Demokratik uzlaşma temel yöntemdir. Barış ve demokratik toplum döneminin dili de gerçekliğe uygun geliştirilmek durumundadır. Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim."

Neler olmuştu?

Sürece dair tartışmalar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim'de TBMM açılışında DEM Parti grubuyla tokalaşmasıyla başlamış, 22 Ekim'de yaptığı konuşmada PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a "Şayet tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" açıklamasıyla yoğunlaşmıştı.
DEM Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
POLİTİKA
DEM Parti İmralı heyeti yola çıktı
09:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала