https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/unlu-isimlere-uyusturucu-operasyonu-19-isim-serbest-birakildi-1100036054.html

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 19 isim serbest bırakıldı

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 19 isim serbest bırakıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul’da, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında İrem Derici, Hadise, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç... 08.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-08T19:59+0300

2025-10-08T19:59+0300

2025-10-08T20:02+0300

türki̇ye

i̇rem derici

demet evgar

berrak tüzünataç

i̇stanbul

hadise

haberler

türkiye

uyuşturucu

uyuşturucuyla mücadele

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100009095_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b884f528c25a4aa743ac63096e2a246f.png

'Uyuşturucu madde kullanımına özendirme' suçlamasıyla 19 ünlü sabah saatlerinde gözaltına alındı.Gözaltına alınanlar arasında İrem Derici, Hadise, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç ve Dilan Polat gibi tanınmış isimlerin olması dikkat çekti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürülen 19 kişi buradaki işlemlerin ardından, adli süreç kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda sağlık kontrolünden geçti.İşlemleri tamamlanan 19 kişi, ifade ve sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturmanın, savcılığın talimatıyla devam ettiği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/unlu-sanatci-hadise-gozaltina-alindi-1100007356.html

türki̇ye

i̇stanbul

hadise

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇rem derici, demet evgar, berrak tüzünataç, i̇stanbul, hadise, haberler, türkiye, uyuşturucu, uyuşturucuyla mücadele, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti