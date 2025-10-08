Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/unlu-isimlere-uyusturucu-operasyonu-19-isim-serbest-birakildi-1100036054.html
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 19 isim serbest bırakıldı
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 19 isim serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında İrem Derici, Hadise, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç... 08.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-08T19:59+0300
2025-10-08T20:02+0300
türki̇ye
i̇rem derici
demet evgar
berrak tüzünataç
i̇stanbul
hadise
haberler
türkiye
uyuşturucu
uyuşturucuyla mücadele
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100009095_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b884f528c25a4aa743ac63096e2a246f.png
'Uyuşturucu madde kullanımına özendirme' suçlamasıyla 19 ünlü sabah saatlerinde gözaltına alındı.Gözaltına alınanlar arasında İrem Derici, Hadise, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç ve Dilan Polat gibi tanınmış isimlerin olması dikkat çekti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürülen 19 kişi buradaki işlemlerin ardından, adli süreç kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda sağlık kontrolünden geçti.İşlemleri tamamlanan 19 kişi, ifade ve sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturmanın, savcılığın talimatıyla devam ettiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/unlu-sanatci-hadise-gozaltina-alindi-1100007356.html
türki̇ye
i̇stanbul
hadise
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/08/1100009095_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_5118a3f51c2b564991e6e7b44128e854.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇rem derici, demet evgar, berrak tüzünataç, i̇stanbul, hadise, haberler, türkiye, uyuşturucu, uyuşturucuyla mücadele, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti
i̇rem derici, demet evgar, berrak tüzünataç, i̇stanbul, hadise, haberler, türkiye, uyuşturucu, uyuşturucuyla mücadele, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 19 isim serbest bırakıldı

19:59 08.10.2025 (güncellendi: 20:02 08.10.2025)
© AAÜnlülere operasyon: Hadise, Simge Sağın ve Demet Evgar'ın da aralarında bulunduğu isimler evlerinden alındı
Ünlülere operasyon: Hadise, Simge Sağın ve Demet Evgar'ın da aralarında bulunduğu isimler evlerinden alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2025
© AA
Abone ol
İstanbul’da, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında İrem Derici, Hadise, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç ve Dilan Polat gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu 19 kişiye operasyon düzenlendi. İfadeleri alınan ünlü isimler serbest bırakıldı.
'Uyuşturucu madde kullanımına özendirme' suçlamasıyla 19 ünlü sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında İrem Derici, Hadise, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç ve Dilan Polat gibi tanınmış isimlerin olması dikkat çekti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürülen 19 kişi buradaki işlemlerin ardından, adli süreç kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda sağlık kontrolünden geçti.
İşlemleri tamamlanan 19 kişi, ifade ve sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturmanın, savcılığın talimatıyla devam ettiği öğrenildi.
Ünlülere operasyon: Hadise, Berrak Tüzünataç ve Demet Evgar'ın da aralarında bulunduğu isimler evlerinden alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2025
TÜRKİYE
Uyuşturucu operasyonu kapsamında evlerinden alınan ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi
08:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала