Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 19 isim serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında İrem Derici, Hadise, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç... 08.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-08T19:59+0300
2025-10-08T19:59+0300
2025-10-08T20:02+0300
türki̇ye
i̇rem derici
demet evgar
berrak tüzünataç
i̇stanbul
hadise
haberler
türkiye
uyuşturucu
uyuşturucuyla mücadele
türki̇ye
i̇stanbul
hadise
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 19 isim serbest bırakıldı
19:59 08.10.2025 (güncellendi: 20:02 08.10.2025)
İstanbul’da, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında İrem Derici, Hadise, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç ve Dilan Polat gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu 19 kişiye operasyon düzenlendi. İfadeleri alınan ünlü isimler serbest bırakıldı.
'Uyuşturucu madde kullanımına özendirme' suçlamasıyla 19 ünlü sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında İrem Derici, Hadise, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç ve Dilan Polat gibi tanınmış isimlerin olması dikkat çekti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürülen 19 kişi buradaki işlemlerin ardından, adli süreç kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda sağlık kontrolünden geçti.
İşlemleri tamamlanan 19 kişi, ifade ve sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturmanın, savcılığın talimatıyla devam ettiği öğrenildi.