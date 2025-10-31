https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/eski-tip-ehliyetlerde-yenileme-suresi-sona-erdi-yeni-ucret-7-bin-438-tl-1100650851.html

Eski tip ehliyetlerde yenileme süresi sona erdi: Yeni ücret 7 bin 438 TL

Eski tip sürücü belgelerinde yenileme işlemleri için tanınan süre mesai bitimiyle sona erdi. Bugünden itibaren eski tip ehliyetini yenilemek isteyenler 7 bin... 31.10.2025, Sputnik Türkiye

Devlet dairelerinde mesainin sona ermesiyle birlikte, eski tip ehliyetlerin yenileme süresi de tamamlandı.Daha önce yalnızca kart bedeli ve hizmet ücreti ödenerek yapılan yenileme işlemleri, 31 Ekim mesai saati bitimine kadar 15 TL ödemeyle tamamlanabiliyordu. Sürenin dolmasıyla birlikte, artık eski tip ehliyetini değiştirmeyen sürücüler 7 bin 438 TL ödeme yapmak zorunda kalacak.

