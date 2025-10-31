https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/eski-tip-ehliyetlerde-yenileme-suresi-sona-erdi-yeni-ucret-7-bin-438-tl-1100650851.html
Eski tip ehliyetlerde yenileme süresi sona erdi: Yeni ücret 7 bin 438 TL
Eski tip ehliyetlerde yenileme süresi sona erdi: Yeni ücret 7 bin 438 TL
Sputnik Türkiye
Eski tip sürücü belgelerinde yenileme işlemleri için tanınan süre mesai bitimiyle sona erdi. Bugünden itibaren eski tip ehliyetini yenilemek isteyenler 7 bin... 31.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-31T17:12+0300
2025-10-31T17:12+0300
2025-10-31T17:14+0300
türki̇ye
türkiye
ehliyet
eski ehliyet
ehliyet ücreti
ehliyet sınavı
ehliyet yenileme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1e/1098244414_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c3e55943dd2e1bea67b05e8e116c9645.jpg
Devlet dairelerinde mesainin sona ermesiyle birlikte, eski tip ehliyetlerin yenileme süresi de tamamlandı.Daha önce yalnızca kart bedeli ve hizmet ücreti ödenerek yapılan yenileme işlemleri, 31 Ekim mesai saati bitimine kadar 15 TL ödemeyle tamamlanabiliyordu. Sürenin dolmasıyla birlikte, artık eski tip ehliyetini değiştirmeyen sürücüler 7 bin 438 TL ödeme yapmak zorunda kalacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/son-gun-bugun-eski-tip-ehliyetlerini-indirimli-yenilemek-isteyenler-nufus-mudurluklerinde-1100636909.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1e/1098244414_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8d38355d5c673c24d3ea9b9140eecb47.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, ehliyet, eski ehliyet, ehliyet ücreti, ehliyet sınavı, ehliyet yenileme
türkiye, ehliyet, eski ehliyet, ehliyet ücreti, ehliyet sınavı, ehliyet yenileme
Eski tip ehliyetlerde yenileme süresi sona erdi: Yeni ücret 7 bin 438 TL
17:12 31.10.2025 (güncellendi: 17:14 31.10.2025)
Eski tip sürücü belgelerinde yenileme işlemleri için tanınan süre mesai bitimiyle sona erdi. Bugünden itibaren eski tip ehliyetini yenilemek isteyenler 7 bin 438 TL ücret ödeyecek.
Devlet dairelerinde mesainin sona ermesiyle birlikte, eski tip ehliyetlerin yenileme süresi de tamamlandı.
Daha önce yalnızca kart bedeli ve hizmet ücreti ödenerek yapılan yenileme işlemleri, 31 Ekim mesai saati bitimine kadar 15 TL ödemeyle tamamlanabiliyordu.
Sürenin dolmasıyla birlikte, artık eski tip ehliyetini değiştirmeyen sürücüler 7 bin 438 TL ödeme yapmak zorunda kalacak.