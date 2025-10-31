Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/eski-tip-ehliyetlerde-yenileme-suresi-sona-erdi-yeni-ucret-7-bin-438-tl-1100650851.html
Eski tip ehliyetlerde yenileme süresi sona erdi: Yeni ücret 7 bin 438 TL
Eski tip ehliyetlerde yenileme süresi sona erdi: Yeni ücret 7 bin 438 TL
Sputnik Türkiye
Eski tip sürücü belgelerinde yenileme işlemleri için tanınan süre mesai bitimiyle sona erdi. Bugünden itibaren eski tip ehliyetini yenilemek isteyenler 7 bin... 31.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-31T17:12+0300
2025-10-31T17:14+0300
türki̇ye
türkiye
ehliyet
eski ehliyet
ehliyet ücreti
ehliyet sınavı
ehliyet yenileme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1e/1098244414_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c3e55943dd2e1bea67b05e8e116c9645.jpg
Devlet dairelerinde mesainin sona ermesiyle birlikte, eski tip ehliyetlerin yenileme süresi de tamamlandı.Daha önce yalnızca kart bedeli ve hizmet ücreti ödenerek yapılan yenileme işlemleri, 31 Ekim mesai saati bitimine kadar 15 TL ödemeyle tamamlanabiliyordu. Sürenin dolmasıyla birlikte, artık eski tip ehliyetini değiştirmeyen sürücüler 7 bin 438 TL ödeme yapmak zorunda kalacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/son-gun-bugun-eski-tip-ehliyetlerini-indirimli-yenilemek-isteyenler-nufus-mudurluklerinde-1100636909.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1e/1098244414_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8d38355d5c673c24d3ea9b9140eecb47.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, ehliyet, eski ehliyet, ehliyet ücreti, ehliyet sınavı, ehliyet yenileme
türkiye, ehliyet, eski ehliyet, ehliyet ücreti, ehliyet sınavı, ehliyet yenileme

Eski tip ehliyetlerde yenileme süresi sona erdi: Yeni ücret 7 bin 438 TL

17:12 31.10.2025 (güncellendi: 17:14 31.10.2025)
© Mehmet Futsiehliyet yenileme
ehliyet yenileme - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2025
© Mehmet Futsi
Abone ol
Eski tip sürücü belgelerinde yenileme işlemleri için tanınan süre mesai bitimiyle sona erdi. Bugünden itibaren eski tip ehliyetini yenilemek isteyenler 7 bin 438 TL ücret ödeyecek.
Devlet dairelerinde mesainin sona ermesiyle birlikte, eski tip ehliyetlerin yenileme süresi de tamamlandı.
Daha önce yalnızca kart bedeli ve hizmet ücreti ödenerek yapılan yenileme işlemleri, 31 Ekim mesai saati bitimine kadar 15 TL ödemeyle tamamlanabiliyordu.
Sürenin dolmasıyla birlikte, artık eski tip ehliyetini değiştirmeyen sürücüler 7 bin 438 TL ödeme yapmak zorunda kalacak.
ehliyet - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2025
TÜRKİYE
Son gün bugün: Eski tip ehliyetlerini indirimli yenilemek isteyenler nüfus müdürlüklerinde
09:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала