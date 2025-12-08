https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/tum-kadin-calisanlara-24-haftalik-dogum-izni-geliyor-duzenleme-icin-tarih-isaret-edildi-1101616263.html

Tüm kadın çalışanlara 24 haftalık doğum izni geliyor: Düzenleme için tarih işaret edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadın çalışanların doğum izni süresini 16 haftadan 24 haftaya çıkarmaya hazırlanıyor. Tüm kadın çalışanları kapsayacak... 08.12.2025, Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iş ve aile yaşamını dengelemek ile azalan nüfus artış hızına yönelik çözüm üretmek amacıyla hazırladığı yeni düzenlemede “doğum izni” süresini 16 haftadan 24 haftaya yükseltmeyi planlıyor. Bakanlıktan edinilen bilgilere göre çalışmada sona gelindi.Memurdan işçiye, askerî personelden akademisyeneDüzenleme hayata geçtiğinde memur, işçi, askeri personel, hakim-savcı, KİT çalışanları ve akademisyenler dahil çalışma hayatındaki tüm kadınlar 24 haftalık analık izninden yararlanabilecek.Yeni düzenleme ile “Devlet Memurları Kanunu”, “İş Kanunu” ve “Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu”ndaki doğum izni süreleri, doğum öncesi 8 hafta + doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta olarak yeniden düzenlenecek.Babalık izni de uzuyorMevcut uygulamada İş Kanunu’na tabi çalışanlarda 5 gün olan babalık izni, yeni düzenlemeyle tüm personel statülerinde 10 gün olarak hesaplanacak. Böylece izin sürelerinde standartlaşma sağlanmış olacak.Düzenlemede dikkat çeken bir diğer başlık ise koruyucu aileler. Memur, işçi ve askeri personel için ilk kez izin tanınacak. 3 yaşından küçük bir çocuğa koruyucu aile olan personele 10 günlük koruyucu aile izni verilmesi öngörülüyor.Şu anda kadın memurlar doğumdan önce ve sonra 8’er hafta ücretli izin kullanıyor. Bu süreci yarı zamanlı çalışma, süt izni ve aylıksız izin gibi haklar takip ediyor.İş Kanunu’na tabi çalışanlarda da doğum öncesi ve sonrası toplam 16 haftalık izin bulunuyor.Düzenleme yeni yılda Meclis’teTaslak düzenlemenin, Bakanlık ve AK Parti tarafından yapılacak son düzenlemelerin ardından TBMM’ye sunulması bekleniyor.Meclis'in çalışma takvimi içinde ele alınacak teklifin yeni yılda hayata geçirilmesi öngörülüyor.

2025

