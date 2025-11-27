https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/bakan-simsek-yeni-yilda-vergi-ve-harc-artislarini-daha-dusuk-oranda-artirmak-icin-calismalarimizi-1101322781.html

Bakan Şimşek: Yeni yılda vergi ve harç artışlarını daha düşük oranda artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 25.49 olarak belirlendiğini hatırlatarak, yeni yılda vergi ve harç... 27.11.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/08/1084636979_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39462a55aba9435731ed5ee208123a7c.jpg

2026 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 25.49 olarak açıklandı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vergi ve harçları yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük oranda artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.Bakan Şimşek, yeniden değerleme oranının sadece vergi artışlarında kullanılmadığını, gelir vergisi tarifesi ve çeşitli istisna tutarlarının da bu oranla güncellendiğini belirtti. Çalışanların yol ve yemek paraları, engelli gelir vergisi indirimleri, kira gelirleri ve diğer istisnalar gibi pek çok kalemin yeniden değerleme oranı doğrultusunda artırılacağını söyledi.Ayrıca esnaf muaflığı limiti, basit usule tabi mükelleflerin istisna hadleri, defter tutma sınırları ve verasetle intikal vergisi istisnalarının da yeniden değerleme oranıyla yükseltileceği kaydedildi.

