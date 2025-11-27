https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/bakan-simsek-yeni-yilda-vergi-ve-harc-artislarini-daha-dusuk-oranda-artirmak-icin-calismalarimizi-1101322781.html
Bakan Şimşek: Yeni yılda vergi ve harç artışlarını daha düşük oranda artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz
Bakan Şimşek: Yeni yılda vergi ve harç artışlarını daha düşük oranda artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 25.49 olarak belirlendiğini hatırlatarak, yeni yılda vergi ve harç... 27.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-27T00:53+0300
2025-11-27T00:53+0300
2025-11-27T00:53+0300
ekonomi̇
mehmet şimşek
hazine
maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
maliye politikası
vergi
harç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/08/1084636979_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39462a55aba9435731ed5ee208123a7c.jpg
2026 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 25.49 olarak açıklandı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vergi ve harçları yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük oranda artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.Bakan Şimşek, yeniden değerleme oranının sadece vergi artışlarında kullanılmadığını, gelir vergisi tarifesi ve çeşitli istisna tutarlarının da bu oranla güncellendiğini belirtti. Çalışanların yol ve yemek paraları, engelli gelir vergisi indirimleri, kira gelirleri ve diğer istisnalar gibi pek çok kalemin yeniden değerleme oranı doğrultusunda artırılacağını söyledi.Ayrıca esnaf muaflığı limiti, basit usule tabi mükelleflerin istisna hadleri, defter tutma sınırları ve verasetle intikal vergisi istisnalarının da yeniden değerleme oranıyla yükseltileceği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/yeniden-degerleme-orani-aciklandi-vergi-ceza-ve-harclar-zamlanacak-1101322679.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/08/1084636979_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_48a38a959523fa3134692a1d135768ab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mehmet şimşek, hazine, maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, maliye politikası, vergi, harç
mehmet şimşek, hazine, maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, maliye politikası, vergi, harç
Bakan Şimşek: Yeni yılda vergi ve harç artışlarını daha düşük oranda artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 25.49 olarak belirlendiğini hatırlatarak, yeni yılda vergi ve harç artışlarını bu oran yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük seviyede tutmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
2026 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 25.49 olarak açıklandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vergi ve harçları yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük oranda artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.
Bakan Şimşek, yeniden değerleme oranının sadece vergi artışlarında kullanılmadığını, gelir vergisi tarifesi ve çeşitli istisna tutarlarının da bu oranla güncellendiğini belirtti. Çalışanların yol ve yemek paraları, engelli gelir vergisi indirimleri, kira gelirleri ve diğer istisnalar gibi pek çok kalemin yeniden değerleme oranı doğrultusunda artırılacağını söyledi.
Ayrıca esnaf muaflığı limiti, basit usule tabi mükelleflerin istisna hadleri, defter tutma sınırları ve verasetle intikal vergisi istisnalarının da yeniden değerleme oranıyla yükseltileceği kaydedildi.