https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/bos-kalan-tarim-arazileri-kiraya-cikiyor-yeni-duzenleme-basladi-1098971992.html

Boş kalan tarım arazileri kiraya çıkıyor: Yeni düzenleme başladı

Boş kalan tarım arazileri kiraya çıkıyor: Yeni düzenleme başladı

Sputnik Türkiye

Bugünden itibaren iki yıl üst üste ekilmeyen tarım arazileri devlet tarafından sezonluk kiraya verilecek. Arazi sahipleri, 1 Eylül 2025’ten itibaren 45 gün... 01.09.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye’de atıl tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması için yeni bir uygulama başladı. Bugünden itibaren, iki yıl üst üste ekilmeyen tarlalar devlet tarafından sezonluk kiraya verilecek. Düzenlemeye göre, arazi sahipleri 1 Eylül 2025’ten itibaren 45 gün içinde resmi başvuru yapmazsa, tarlaları otomatik olarak kiralama kapsamına alınacak.Kira geliri arazi sahibine geri dönecekSabah'ına haberine göre, kiralanan arazilerin bedeli doğrudan arazi sahiplerine aktarılacak. Arazi sahibinin vefat etmesi veya miras paylaşımının tamamlanmamış olması durumunda kira gelirleri kamu bankalarında açılacak hesaplara yatırılacak. Bu hesaplarda üçer aylık vadeli olarak nemalandırılacak.Arazi Tespit Komisyonu çalışmalarını tamamladıKiraya verilecek arazilerin belirlenmesi için il ve ilçe müdürlüklerinde Arazi Tespit Komisyonları kuruldu. Komisyonlar, kadastro verileri, uydu görüntüleri ve coğrafi bilgi sistemlerini kullanarak boş arazileri tespit etti. Yerinde yapılan kontrollerde:300 bin dekar arazi ekilmedi2024 üretim yılına göre mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait olan 25 bin 328 parselde yaklaşık 300 bin dekar arazi işlenmedi. Kasım 2025’ten itibaren kiralama işlemleri başlayacak. Bundan sonraki her üretim yılında da aynı yönetmelik çerçevesinde tespit ve kiralama süreci devam edecek.Başvurular online yapılabilecekArazi kiralamak isteyenler “Tarım Arazisi Kiralama Talep Formu” ile il tarım müdürlüklerine başvurabilecek. Ayrıca başvurular, Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden online olarak yapılabilecek.Kiralamada öncelik köy sakinlerindeKiralamada öncelik, arazinin bulunduğu köyde ikamet edenler, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarında olacak. Eğer birden fazla öncelikli istekli olursa en yüksek teklifi verene kiralama yapılacak. Öncelikli gruplardan talep olmazsa diğer istekliler arasında en yüksek teklif veren kazanacak.Kiralanan araziler yalnızca tarımsal faaliyet için kullanılabilecek. Tarım dışı amaçlarla kullanıldığı tespit edilirse sözleşmeler iptal edilecek.

2025

