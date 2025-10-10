Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/avukat-serdar-oktem-cinayetinde-9-kisi-tutuklandi-1100098826.html
Avukat Serdar Öktem cinayetinde 9 kişi tutuklandı
Avukat Serdar Öktem cinayetinde 9 kişi tutuklandı
Avukat Serdar Öktem cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 9’u tutuklandı; bunlar arasında 18 yaşından küçük 2 kişi de bulunuyor. 4 şüpheli ise... 10.10.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul’un Şişli ilçesinde avukat Serdar Öktem’in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında, Öktem’in Büyükdere Caddesi üzerinde trafikte beklerken uğradığı saldırıya ilişkin şüphelilerin savcılıktaki ifadeleri alındı. Aralarında 18 yaşından küçük 2 kişinin de bulunduğu 9 şüpheli, sulh ceza hakimliğine sevk edilerek tutuklandı.Kalan 4 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Yetkililer, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
20:03 10.10.2025 (güncellendi: 20:36 10.10.2025)
Avukat Serdar Öktem cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 9’u tutuklandı; bunlar arasında 18 yaşından küçük 2 kişi de bulunuyor. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul’un Şişli ilçesinde avukat Serdar Öktem’in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında, Öktem’in Büyükdere Caddesi üzerinde trafikte beklerken uğradığı saldırıya ilişkin şüphelilerin savcılıktaki ifadeleri alındı. Aralarında 18 yaşından küçük 2 kişinin de bulunduğu 9 şüpheli, sulh ceza hakimliğine sevk edilerek tutuklandı.
Kalan 4 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Yetkililer, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
TÜRKİYE
Avukat Serdar Öktem silahlı saldırıya uğradı: Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
6 Ekim, 17:27
