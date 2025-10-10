https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/avukat-serdar-oktem-cinayetinde-9-kisi-tutuklandi-1100098826.html

Avukat Serdar Öktem cinayetinde 9 kişi tutuklandı

Avukat Serdar Öktem cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 9'u tutuklandı; bunlar arasında 18 yaşından küçük 2 kişi de bulunuyor. 4 şüpheli ise... 10.10.2025

İstanbul’un Şişli ilçesinde avukat Serdar Öktem’in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında, Öktem’in Büyükdere Caddesi üzerinde trafikte beklerken uğradığı saldırıya ilişkin şüphelilerin savcılıktaki ifadeleri alındı. Aralarında 18 yaşından küçük 2 kişinin de bulunduğu 9 şüpheli, sulh ceza hakimliğine sevk edilerek tutuklandı.Kalan 4 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Yetkililer, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

