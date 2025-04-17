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Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor: Tabutuna sarıldı, gözyaşlarını tutamadı
Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor: Tabutuna sarıldı, gözyaşlarını tutamadı
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Tarkan'ın dün vefat eden annesi Neşe Tevetoğlu bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Tarkan cenaze töreninde annesinin tabutuna sarıldı ve... 17.04.2025, Sputnik Türkiye
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Ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, haberi alır almaz dün acilen İstanbul’a geldi.Tarkan'ın annesine vedaTarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, Maltepe Cumhuriyet Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Maltepe Mezarlığı’nda toprağa verilecek.Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu, taziyeleri kabul ediyor.Güvenlik önlemi alındıCenaze töreninin gerçekleşeceği Maltepe Cumhuriyet Camii ve çevresinde geniş güvenlik önemleri alındı. Sanatçının akraba ve yakınları yoğun kalabalık oluştururken, sanatçı Zerrin Özer de Tarkan'ın annesinin cenaze törenine katıldı.Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu'nun rahatsızlığı neydi?Neşe Tevetoğlu, 2020 yılında bacağındaki damar tıkanıklığı nedeniyle özel bir hastanede tedavi görmüştü.Tevetoğlu 2024 aralık ayından itibaren de bacağındaki sağlık sorunları sebebiyle tedavi görüyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/tarkanin-aci-gunu-unlu-yildizin-annesi-nese-tevetoglu-yasamini-yitirdi-1095439251.html
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Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor: Tabutuna sarıldı, gözyaşlarını tutamadı

13:24 17.04.2025
Neşe Tevetoğlu
Neşe Tevetoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2025
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Ünlü şarkıcı Tarkan'ın dün vefat eden annesi Neşe Tevetoğlu bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Tarkan cenaze töreninde annesinin tabutuna sarıldı ve gözyaşlarına hakim olamadı.
Ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, haberi alır almaz dün acilen İstanbul’a geldi.

Tarkan'ın annesine veda

Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, Maltepe Cumhuriyet Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Maltepe Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu, taziyeleri kabul ediyor.

Güvenlik önlemi alındı

Cenaze töreninin gerçekleşeceği Maltepe Cumhuriyet Camii ve çevresinde geniş güvenlik önemleri alındı. Sanatçının akraba ve yakınları yoğun kalabalık oluştururken, sanatçı Zerrin Özer de Tarkan'ın annesinin cenaze törenine katıldı.

Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu'nun rahatsızlığı neydi?

Neşe Tevetoğlu, 2020 yılında bacağındaki damar tıkanıklığı nedeniyle özel bir hastanede tedavi görmüştü.
Tevetoğlu 2024 aralık ayından itibaren de bacağındaki sağlık sorunları sebebiyle tedavi görüyordu.
Neşe Tevetoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2025
YAŞAM
Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu yaşamını yitirdi: Yıldız şarkıcı haberi duyar duymaz İstanbul'a geldi
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