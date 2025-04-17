https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/tarkanin-annesi-nese-tevetoglu-son-yolculuguna-ugurlaniyor-tabutuna-sarildi-gozyaslarini-tutamadi-1095467885.html

Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor: Tabutuna sarıldı, gözyaşlarını tutamadı

Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor: Tabutuna sarıldı, gözyaşlarını tutamadı

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın dün vefat eden annesi Neşe Tevetoğlu bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Tarkan cenaze töreninde annesinin tabutuna sarıldı ve... 17.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-17T13:24+0300

2025-04-17T13:24+0300

2025-04-17T13:24+0300

türki̇ye

tarkan

neşe tevetoğlu

cenaze

cenaze töreni

megastar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/10/1095438867_0:166:512:453_1920x0_80_0_0_51985f819670b76acb4545b7bebdfff7.jpg

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, haberi alır almaz dün acilen İstanbul’a geldi.Tarkan'ın annesine vedaTarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, Maltepe Cumhuriyet Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Maltepe Mezarlığı’nda toprağa verilecek.Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu, taziyeleri kabul ediyor.Güvenlik önlemi alındıCenaze töreninin gerçekleşeceği Maltepe Cumhuriyet Camii ve çevresinde geniş güvenlik önemleri alındı. Sanatçının akraba ve yakınları yoğun kalabalık oluştururken, sanatçı Zerrin Özer de Tarkan'ın annesinin cenaze törenine katıldı.Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu'nun rahatsızlığı neydi?Neşe Tevetoğlu, 2020 yılında bacağındaki damar tıkanıklığı nedeniyle özel bir hastanede tedavi görmüştü.Tevetoğlu 2024 aralık ayından itibaren de bacağındaki sağlık sorunları sebebiyle tedavi görüyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/tarkanin-aci-gunu-unlu-yildizin-annesi-nese-tevetoglu-yasamini-yitirdi-1095439251.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tarkan, tarkan tevetoğlu, tarkan annesi, tarkanın annesi neden öldü, neşe tevetoğlu, tarkan annesi cenaze, tarkan anne cenaze, neşe tevetoğlu, neşe tevetoğlu nereye defnedilecek, neşe tevetoğlu neden öldü, tarkan cenaze