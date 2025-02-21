https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/sakir-pasa-ailesi-mucizeler-ve-skandallar-dizisi-mahkeme-karariyla-yayindan-kaldirildi-1093879415.html
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi mahkeme kararıyla yayından kaldırıldı
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi mahkeme kararıyla yayından kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Mahkeme, 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinin yayınlanmasını ve yeni bölüm çekimlerini durdurma kararı aldı. Diziye, Cevat Şakir... 21.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-21T21:29+0300
2025-02-21T21:29+0300
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Now TV'de yayınlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi mahkeme tarafından durduruldu.İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin yayınlanmasını ve yeni bölüm çekimlerini durdurma kararı verdi. Diziye, ünlü yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunları tarafından itibar zedeleyici olduğu gerekçesiyle dava açılmıştı. Mahkeme, ailenin itibarını korumak amacıyla dizinin mevcut bölümlerinin yayınının durdurulmasına ve yeni çekimlerin engellenmesine hükmetti. Aile adına yapılan açıklamada, dizinin senaryosunun gerçeğe aykırı ve itibar suikastı niteliğinde olduğu belirtildi. Karar, sanat ve ifade özgürlüğü ile bireylerin itibar hakkı arasındaki dengenin önemini bir kez daha gündeme getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/now-tvnin-basi-rtuk-ile-belada-isim-tartismasina-bir-de-dizi-katildi-sakir-pasa-ailesine-ceza-yagdi-1093824534.html
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Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi mahkeme kararıyla yayından kaldırıldı
Mahkeme, 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinin yayınlanmasını ve yeni bölüm çekimlerini durdurma kararı aldı. Diziye, Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunları tarafından itibar zedeleyici olduğu gerekçesiyle dava açılmıştı. İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, dizinin yayın ve çekimlerinin durdurulmasına hükmetti.
Now TV'de yayınlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi mahkeme tarafından durduruldu.
İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi, "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin yayınlanmasını ve yeni bölüm çekimlerini durdurma kararı verdi. Diziye, ünlü yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunları tarafından itibar zedeleyici olduğu gerekçesiyle dava açılmıştı. Mahkeme, ailenin itibarını korumak amacıyla dizinin mevcut bölümlerinin yayınının durdurulmasına ve yeni çekimlerin engellenmesine hükmetti. Aile adına yapılan açıklamada, dizinin senaryosunun gerçeğe aykırı ve itibar suikastı niteliğinde olduğu belirtildi. Karar, sanat ve ifade özgürlüğü ile bireylerin itibar hakkı arasındaki dengenin önemini bir kez daha gündeme getirdi.