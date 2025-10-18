https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/ekrem-imamoglu-hakkinda-savcilara-hakaret-ettigi-iddiasiyla-acilan-dava-dustu-1100292438.html
Ekrem İmamoğlu hakkında savcılara hakaret ettiği iddiasıyla açılan dava düştü
Ekrem İmamoğlu hakkında savcılara hakaret ettiği iddiasıyla açılan dava düştü
18.10.2025
Görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan "Cumhuriyet savcılarına hakaret" davası, ön ödeme nedeniyle düştü.Dava, İmamoğlu'nun "kent uzlaşısı" soruşturmasını yürüten iki savcıya yönelik sözleri nedeniyle başlatılmıştı.Mahkemeden kararİstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu'nun Türk Ceza Kanunu'nun 75. maddesi uyarınca yapılan ön ödeme ihtarına süresinde uyduğunu tespit etti. Mahkeme kararında şu ifadeler yer aldı:"TCK'nın 75. maddesi uyarınca önödeme kapsamında kaldığı anlaşılarak sanığa önödeme ihtaratında bulunulduğu, sanığın mahkememizce yapılan önödeme ihtaratındaki meblağı süresinde maliye veznesine yatırdığı anlaşılmakla, TCK'nın 75/3. maddesi delaletiyle TCK'nın 75/2 ve CMK'nın 193/2 ve 223/8. maddeleri uyarınca sanık hakkında açılan kamu davasının önödeme nedeniyle düşürülmesine karar verilmiştir."Dava 22 Ekim'de görülecektiİmamoğlu hakkında, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla hazırlanan iddianame, İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.İmamoğlu'nun, bu dava kapsamında 22 Ekim'de hakim karşısına çıkması bekleniyordu.
