Mersin'de akıl almaz olay: 12 yaşındaki öğrenci okul müdürünü vurdu
Mersin'de akıl almaz olay: 12 yaşındaki öğrenci okul müdürünü vurdu
Mersin'de okul bahçesinde yaşanan olayda 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi çocuk okul müdürünü tüfekle vurdu. 22.12.2025
Mersin'de Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu bahçesinde meydana gelen olayda, 12 yaşındaki bir ortaokul öğrencisi, okul müdürü Ender Kara'yı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan Kara hastaneye kaldırıldı. Öğrenci ve babası gözaltına alındıİhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Kara, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri öğrenci ve babası Y.K.'yı gözaltına alındı. Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.Okulda eğitime ara verildiAnamur Kaymakamı Kemal Duru ve Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, hastaneye gidip Kara'nın durumu hakkında bilgi aldı. Doktorların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın yaşandığı okulda eğitime 1 gün ara verildi.
Mersin'de akıl almaz olay: 12 yaşındaki öğrenci okul müdürünü vurdu
10:49 22.12.2025 (güncellendi: 11:00 22.12.2025)
Mersin'de okul bahçesinde yaşanan olayda 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi çocuk okul müdürünü tüfekle vurdu.
Mersin'de Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu bahçesinde meydana gelen olayda, 12 yaşındaki bir ortaokul öğrencisi, okul müdürü Ender Kara'yı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan Kara hastaneye kaldırıldı.
Öğrenci ve babası gözaltına alındı
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Kara, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri öğrenci ve babası Y.K.'yı gözaltına alındı. Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Okulda eğitime ara verildi
Anamur Kaymakamı Kemal Duru ve Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, hastaneye gidip Kara'nın durumu hakkında bilgi aldı. Doktorların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın yaşandığı okulda eğitime 1 gün ara verildi.