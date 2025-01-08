https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/emre-belozoglu-trafik-kazasi-gecirdi-saglik-durumuyla-ilgili-ilk-aciklama-1092471665.html

Emre Belözoğlu trafik kazası geçirdi: Sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama

Emre Belözoğlu trafik kazası geçirdi: Sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Türk futbolunun efsane isimlerinden Emre Belözoğlu, İstanbul'da trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından 44 yaşındaki futbol adamı, ayağından küçük bir... 08.01.2025, Sputnik Türkiye

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türkiye

emre belözoğlu

trafik

trafik kazası

trafik polisi

istanbul

beykoz

ankaragücü

fenerbahçe

başakşehir

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Emre Belözoğlu, Beykoz'da motosikletiyle geçirdiği trafik kazası sonrası ayağından küçük bir operasyon geçirdi.Eski futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu, İstanbul’da motosikletiyle trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından ayağından küçük bir operasyon geçiren 44 yaşındaki futbol adamı, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Konuya ilişkin FANATİK’e açıklamalarda bulunan Belözoğlu “Kaza geçirdim ama çok önemli bir durum yok. Ayağımdan ufak bir operasyon geçirdim. Şu anda iyiyim. Hastanedeyim ama korkulacak bir durum yok, gayet iyiyim” ifadelerini kullandı.Emre Belözoğlu kimdir?7 Eylül 1980 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Emre Belözoğlu, Türk futbolunun efsane isimlerinden biri olarak tanınır. Futbola Zeytinburnuspor altyapısında başlayan Belözoğlu, ardından Galatasaray altyapısına transfer oldu. Galatasaray formasıyla UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa zaferleri yaşayan başarılı futbolcu, Avrupa’nın dikkatini çekti. 2001 yılında İtalya’nın Inter takımına transfer olarak burada başarılı bir dönem geçirdikten sonra İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’a transfer oldu. Avrupa macerasının ardından Türkiye’ye dönen Emre, Fenerbahçe, Başakşehir ve tekrar Fenerbahçe formalarını giydi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/mke-ankaragucunde-emre-belozoglu-donemi-sona-erdi-1084390373.html

türkiye

istanbul

beykoz

başakşehir

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emre belözoğlu öldü mü, emre belözoğlu kaza