Muğla'da zehirlenme şüphesi: 3 kardeşten 1'i hayatını kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan üç kardeşten biri hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 26.11.2025, Sputnik Türkiye

Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşındaki Neslinur T. ve kardeşleri F.T. (10) ve R.T. (12), evlerinde rahatsızlanınca Fethiye Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Durumu ağır olan Neslinur T., yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.Diğer iki kardeşin tedavisinin Fethiye Devlet Hastanesi’nde sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, sağlık, AFAD, belediye, tarım ve jandarma ekiplerinin evde inceleme yaptığı belirtildi.

