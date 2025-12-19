Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/fenerbahce-baskani-sadettin-saran-ifadeye-cagrildi-1101988585.html
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı
Sputnik Türkiye
Uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Kulüp Başkanı Sadettin Saran şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. 19.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-19T18:51+0300
2025-12-19T19:16+0300
türki̇ye
sadettin saran
uyuşturucu
uyuşturucu satıcısı
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu kaçakçılığı
uyuşturucu ticareti
uyuşturucu çetesi
uyuşturucu imalatı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099423937_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_924b75d234bf8127a1888ad1de98e996.jpg
Ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonlarında yeni bir gelişme yaşandı.Fenerbahçe Spor Kulübü ve İş insanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı. Sabah'a göre; yurt dışında olduğu öğrenilen Saran’ın dönüşünde ifadesinin alınacağı bildirildi. Öte yandan Saran’ın evinde arama yapıldığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/is-insani-kasim-garipoglunun-tum-mal-varligina-el-konuldu-1101988279.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099423937_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d3429d477ebc2c8c93bc136553b3b060.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sadettin saran, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu imalatı
sadettin saran, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu imalatı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı

18:51 19.12.2025 (güncellendi: 19:16 19.12.2025)
© AA / Muhammed Ali YiğitSadettin Saran'dan Kutlualp'in çekilme kararı sonrası ilk açıklama geldi
Sadettin Saran'dan Kutlualp'in çekilme kararı sonrası ilk açıklama geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2025
© AA / Muhammed Ali Yiğit
Abone ol
Uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Kulüp Başkanı Sadettin Saran şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
Ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonlarında yeni bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe Spor Kulübü ve İş insanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı. Sabah'a göre; yurt dışında olduğu öğrenilen Saran’ın dönüşünde ifadesinin alınacağı bildirildi.
Öte yandan Saran’ın evinde arama yapıldığı öğrenildi.
Kasım Garipoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2025
TÜRKİYE
İş insanı Kasım Garipoğlu'nun tüm mal varlığına el konuldu
18:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала