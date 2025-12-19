https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/fenerbahce-baskani-sadettin-saran-ifadeye-cagrildi-1101988585.html

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Kulüp Başkanı Sadettin Saran şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. 19.12.2025, Sputnik Türkiye

Ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonlarında yeni bir gelişme yaşandı.Fenerbahçe Spor Kulübü ve İş insanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı. Sabah'a göre; yurt dışında olduğu öğrenilen Saran’ın dönüşünde ifadesinin alınacağı bildirildi. Öte yandan Saran’ın evinde arama yapıldığı öğrenildi.

