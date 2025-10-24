Türkiye
İstanbul Valiliği açıkladı: Saat 16.00'dan itibaren eğitim tatil edilmiştir
İstanbul Valiliği açıkladı: Saat 16.00'dan itibaren eğitim tatil edilmiştir
İstanbul Valiliği saat 16'dan sonra okulların tatil edildiğini açıkladı. 24.10.2025, Sputnik Türkiye
Meteoroloji'den peş peşe gelen kuvvetli sağanak duyuruları üzerine İstanbul Valiliği okulları 16'dan itibaren tatil ilan ettiİstanbul'da okullar tatil mi?İstanbul Valiliği, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası'nda başlaması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle trafik yoğunluğunun oluşturabileceği mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla ikili eğitim yapan okullarda saat 16.00'dan itibaren eğitimin tatil edildiğini duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
İstanbul Valiliği açıkladı: Saat 16.00'dan itibaren eğitim tatil edilmiştir

14:03 24.10.2025 (güncellendi: 14:49 24.10.2025)
İstanbul Valiliği saat 16'dan sonra okulların tatil edildiğini açıkladı.
Meteoroloji'den peş peşe gelen kuvvetli sağanak duyuruları üzerine İstanbul Valiliği okulları 16'dan itibaren tatil ilan etti

İstanbul'da okullar tatil mi?

İstanbul Valiliği, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası'nda başlaması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle trafik yoğunluğunun oluşturabileceği mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla ikili eğitim yapan okullarda saat 16.00'dan itibaren eğitimin tatil edildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul'un Avrupa Yakası'nda başlaması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle trafik yoğunluğundan oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla ilimizde ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00'dan itibaren eğitim tatil edilmiştir. Okul idarelerimiz tarafından velilerimiz bilgilendirilecektir. İsteyen velilerimiz çocuklarını teslim alabilecektir. Çalışan velilerimiz ise çocuklarını alıncaya kadar gerekli tedbirler okul yönetimi ve nöbetçi öğretmenlerce alınacaktır."
