https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/tanyeli-hayatini-kaybetti--1094595935.html

Tanyeli'den kötü haber geldi: Yaşam mücadelesini kaybetti

Tanyeli'den kötü haber geldi: Yaşam mücadelesini kaybetti

Sputnik Türkiye

Bir kaç gün önce durumu ağırlaşan ve entübe edilen Tanyeli tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 17.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-17T23:07+0300

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Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli 54 yaşında hayatını kaybetti. Tanyeli, bir kaç gün önce sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakımda entübe edilmişti. Durumu ağırlaşan Tanyeli'nin tüm yakınlarının hastaneye çağrılmış; oğlu Taylan, annesiyle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak duygusal bir mesaj yayımlamıştı.Ünlü oryantalden üzen haber geldi ve Tanyeli 54 yaşında yaşam mücadelesini kaybetti.Sanat hayatında uzun yıllar başarıyla yer alan Tanyeli, yaklaşık 2.5 yıl önce pankreas kanserine yakalandığını açıklamıştı. Bu süreçte tedaviye olumlu yanıt vermeye çalışsa da son günlerde sağlık durumu hızla kötüleşmişti.Tanyeli kimdir?Oryantal sanatın önde gelen isimlerinden Tanyeli 1 Ocak 1972 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu'nda geçiren Tanyeli, İlk evliliğini 14 yaşında yaptı. 15 yaşında anne oldu ve Taylan adını verdiği bir oğlu dünyaya geldi. 1980'li yıllarda dansıyla oryantal dünyasında adından söz ettirmeye başladı. Uluslararası festivallerde Türkiye’yi temsil eden Tanyeli, oryantalı bir sanat dalı olarak daha geniş kitlelere tanıtma misyonunu üstlenmesiyle ve dans eğitmenliğiyle de ünlüydü. Gerçek adı Öznur Kral olan Tanyeli, 2014 yılında iş insanı İlker Sünnili ile evlenmişti.

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