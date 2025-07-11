https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/cumhurbaskani-basdanismani-yigit-bulut-hayatini-kaybetti-1097801874.html

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut hayatını kaybetti. Bulut'un bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtiliyordu. 11.07.2025, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

yiğit bulut

ekonomi politikaları kurulu

kanser

galatasaray lisesi

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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Bulut, 53 yaşında hayatını kaybetti.Yiğit Bulut kimdir?2013 yılında Başbakanlık Başdanışmanlığına getirilen Yiğit Bulut, 2014'te Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak atanmıştı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu’nda da üye olarak görev yapıyordu.1972 yılında Edirne’de doğan Yiğit Bulut, Galatasaray Lisesi’nin ardından Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü'nden mezun oldu. Ekonomi alanında birçok gazetede köşe yazarlığı yaptı, televizyon programlarında yorumculuk ve yöneticilik görevlerinde bulundu. Üniversitelerde de öğretim görevlisi olarak ders verdi.

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yiğit bulut, cumhurbaşkanlığı başdanışmanı, ekonomi politikaları kurulu, kanser tedavisi, hayatını kaybetti