MİT'in arşivinden çıktı: Ünlü şair Nazım Hikmet'in imzasını taşıyan resim ve şiirin gizliliği kaldırıldı



12.08.2025

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bir belgenin daha gizliliğini kaldırdı. Gizliliği kaldırılan arşiv belgesinde, ünlü şair Nazım Hikmet'in imzası ile birlikte bir çizim ve ünlü şairin 'Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşcesine bu hasret bizim' diyerek kaleme aldığı Davet şiiri yer alıyor. MİT'in internet sitesinde bilgiye göre, belgedeki çizim Nazım Hikmet'e ait olabilir. MİT'in internet sitesinde yer aldıMİT'in internet sitesinde şair Nazim Hikmet'e ait olduğu düşünülen bir çizim, el yazısı ve imzasının yer aldığı bir belge paylaştı. 1950 yazılı olan resimde, ünlü şairin 'Davet' şiirinden dizeler yer alıyor. Belgenin bilgi notunda ise "Ünlü şair Nazım Hikmet'e ait olduğu değerlendirilen çizim, el yazısı ve imzayı taşıyan arşiv belgesi" ifadeleri yer aldı.Bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşcesine Belgede yer alan 'Davet' şiirinin sözleri ise şöyle: Dörtnala gelip Uzak Asyadan Akdenize bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizimBilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benziyen toprak bu cehennem, bu cennet bizimKapansın el kapıları, bir daha açılmasın yok edin insanın insana kulluğunu bu davet bizimYaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşcesine bu hasret bizim."

