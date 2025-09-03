https://anlatilaninotesi.com.tr/20250903/dumani-ankara-ve-cankiriya-da-ulasti-kastamonu-karabuk-yangini-sebebiyle-9-koy-tahliye-edildi-bolge-1099046583.html

Dumanı Ankara ve Çankırı'ya da ulaştı: Kastamonu-Karabük yangını sebebiyle 9 köy tahliye edildi, bölge yoğun sis altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük ve Kastamonu'daki üç orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı. Yangının ilk anından... 03.09.2025

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük ve Kastamonu'daki üç orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.Kastamonu-Karabük yangınıKarabük'ün Eflani ilçesinde pazar günü başlayan ve Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşan yangın ile Araç ilçesine bağlı Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde dün çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.Tarım Bakanı: Yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındıTarım ve Orman Bakanı Yumaklı Kastamonu'da yangınların son durumuna ilişkin açıklama yaptı ve Karabük ve Kastamonu'daki üç orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.Helikopter desteği varEkiplerin gece boyu karadan yürüttüğü çalışmalara günün ağarmasıyla helikopterlerle destek verilmeye başlandı.Alevler, 17 helikopter, bir tanker uçak, 21 su tankeri, 32 arazöz, 27 ilk müdahale aracı, 12 iş makinesi, 8 treyler ile kamyon, 47 araç ve 437 personelle söndürülmeye çalışılıyor.9 köy boşaltıldıYangınlar nedeniyle 9 köyde 594 vatandaş tahliye edildi, 1046 büyük ve küçükbaş hayvan güvenli bölgeye nakledildi.Bölgede gece boyu süren yangınlar nedeniyle yoğun duman ve is bulunuyor. TOMA'lar bekletiliyorKBartın, Çankırı, Samsun, Çorum ve Bolu'dan gelen 6 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) olumsuz bir durumda yangınlara müdahale için Kastamonu-Karabük kara yolunda hazır bekletiliyor.Ankara yoğun duman altında kaldıYetkililer, duman ve isin kuzeyden esen rüzgarların etkisiyle Çankırı ve Ankara'ya kadar ulaştığını bildirdi.Ankara Valiliği dün akşam saatlerinde açıklama yapmış ve kent genelinde etkili olan duman ve yanık kokusunun kaynağının Kastamonu'daki orman yangını olduğunu ifade etmişti.

