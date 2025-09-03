Dumanı Ankara ve Çankırı'ya da ulaştı: Kastamonu-Karabük yangını sebebiyle 9 köy tahliye edildi, bölge yoğun sis altında
09:50 03.09.2025 (güncellendi: 11:19 03.09.2025)
Kastamonu-Karabük yangını
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük ve Kastamonu'daki üç orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı. Yangının ilk anından itibaren tedbir amaçlı 9 köy boşaltılmıştı, alevlerle mücadele hala sürüyor. Çok syaıda TOMA da müdahale için bekletiliyor. Duman altındaki bölgeden Ankara ve Çankırı'ya da is ve duman ulaştı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük ve Kastamonu'daki üç orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.
Kastamonu-Karabük yangını
Karabük'ün Eflani ilçesinde pazar günü başlayan ve Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşan yangın ile Araç ilçesine bağlı Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde dün çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Kastamonu-Karabük yangını
Kastamonu-Karabük yangını
Tarım Bakanı: Yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Kastamonu'da yangınların son durumuna ilişkin açıklama yaptı ve Karabük ve Kastamonu'daki üç orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.
'Devam eden 3 yangın var, büyük ölçüde kontrol altına alındılar. Ülkemizde aktif yangın yok'
🔥KASTAMONU-KARABÜK YANGININDA SON DURUM NE?— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 3, 2025
👩🚒Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Kastamonu'da açıklama yaptı: 'Devam eden 3 yangın var, büyük ölçüde kontrol altına alındılar. Ülkemizde aktif yangın yok' pic.twitter.com/AGP6gnabGU
Helikopter desteği var
Ekiplerin gece boyu karadan yürüttüğü çalışmalara günün ağarmasıyla helikopterlerle destek verilmeye başlandı.
Alevler, 17 helikopter, bir tanker uçak, 21 su tankeri, 32 arazöz, 27 ilk müdahale aracı, 12 iş makinesi, 8 treyler ile kamyon, 47 araç ve 437 personelle söndürülmeye çalışılıyor.
9 köy boşaltıldı
Yangınlar nedeniyle 9 köyde 594 vatandaş tahliye edildi, 1046 büyük ve küçükbaş hayvan güvenli bölgeye nakledildi.
© Yusuf KorkmazKarabük'te çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Karabük'te çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
© Yusuf Korkmaz
Bölgede gece boyu süren yangınlar nedeniyle yoğun duman ve is bulunuyor.
© Yusuf KorkmazKarabük'te çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Karabük'te çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
© Yusuf Korkmaz
TOMA'lar bekletiliyor
KBartın, Çankırı, Samsun, Çorum ve Bolu'dan gelen 6 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) olumsuz bir durumda yangınlara müdahale için Kastamonu-Karabük kara yolunda hazır bekletiliyor.
© Özgür Alantor6 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) olumsuz bir durumda yangınlara müdahale için Kastamonu-Karabük kara yolunda hazır bekletiliyor
6 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) olumsuz bir durumda yangınlara müdahale için Kastamonu-Karabük kara yolunda hazır bekletiliyor
© Özgür Alantor
Ankara yoğun duman altında kaldı
Yetkililer, duman ve isin kuzeyden esen rüzgarların etkisiyle Çankırı ve Ankara'ya kadar ulaştığını bildirdi.
© Zeynep GökalpAnkara'da yoğun duman
Ankara'da yoğun duman
© Zeynep Gökalp
Ankara Valiliği dün akşam saatlerinde açıklama yapmış ve kent genelinde etkili olan duman ve yanık kokusunun kaynağının Kastamonu'daki orman yangını olduğunu ifade etmişti.