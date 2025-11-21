https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/ak-partinin-imraliya-gonderecegi-isim-belirlendi-1101196162.html
AK Parti'nin İmralı'ya göndereceği isim belirlendi
AK Parti'nin İmralı'ya göndereceği isim belirlendi
Sputnik Türkiye
AK Parti'nin komisyonda alınan kararla İmralı adasına göndereceği isim parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman olduğu bildirildi. 21.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-21T21:26+0300
2025-11-21T21:26+0300
2025-11-21T21:34+0300
türki̇ye
hüseyin yayman
i̇mralı
ak parti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/10/1055611833_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_69df233a160b50224bcd3a18ff996244.jpg
AK Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidecek heyet için Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın ismini bildirdi.
türki̇ye
i̇mralı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/10/1055611833_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_88c60987543f7f2c8d57bdd8c7b41d47.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
imralı, hüseyin yayman, hüseyin yayman imralı, imralı ak parti
imralı, hüseyin yayman, hüseyin yayman imralı, imralı ak parti
AK Parti'nin İmralı'ya göndereceği isim belirlendi
21:26 21.11.2025 (güncellendi: 21:34 21.11.2025)
Ayrıntılar geliyor
AK Parti'nin komisyonda alınan kararla İmralı adasına göndereceği isim parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman olduğu bildirildi.
AK Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidecek heyet için Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın ismini bildirdi.