SON DAKİKA | Putin: Ukrayna’ya yönelik ABD planı detaylı şekilde ele alınmadı
AK Parti'nin İmralı'ya göndereceği isim belirlendi
AK Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidecek heyet için Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın ismini bildirdi.
AK Parti'nin İmralı'ya göndereceği isim belirlendi

21:26 21.11.2025 (güncellendi: 21:34 21.11.2025)
© AATBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman
AK Parti'nin komisyonda alınan kararla İmralı adasına göndereceği isim parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman olduğu bildirildi.
AK Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidecek heyet için Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın ismini bildirdi.
