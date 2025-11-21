https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/ak-partinin-imraliya-gonderecegi-isim-belirlendi-1101196162.html

AK Parti'nin İmralı'ya göndereceği isim belirlendi

AK Parti'nin komisyonda alınan kararla İmralı adasına göndereceği isim parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman olduğu bildirildi.

AK Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidecek heyet için Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın ismini bildirdi.

