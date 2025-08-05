https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/icisleri-bakanligi-duyurdu-adiyaman-belediye-baskani-abdurrahman-tutdere-gorevine-iade-edildi-1098375316.html
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin görevine iade edildiğini duyurdu. 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T15:30+0300
2025-08-05T15:30+0300
2025-08-05T15:37+0300
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abdurrahman tutdere
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İçişleri Bakanlığı, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin görevine iade edildiğini duyurdu. Bakanlık, Tutdere hakkında adli kontrol şartının kaldırılmasıyla birlikte bu kararın alındığını açıkladı. Adli kontrol şartının kaldırılmasıyla karar çıktıİçişleri Bakanlığı, ev hapsi kaldırılan Abdurrahman Tutdere'nin Adıyaman Belediye Başkanlığı görevine iade edildiğini açıkladı.İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman TUTDERE, 'İcbar Suretiyle İrtikap' suçundan tutuklanması ve ardından adli kontrol olarak 'konutu terk etmeme' koşuluyla tahliye edilmesi üzerine 10.07.2025 tarihinde Anayasanın 127nci maddesi ile 5393 sayılı kanunun 47nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 25.07.2025 tarih ve 2025/8494 Değişik İş Kararıyla 'konutu terk etmeme' adli kontrolünün kaldırılması üzerine İçişleri Bakanı tarafından Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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abdurrahman tutdere, i̇çişleri bakanlığı
abdurrahman tutdere, i̇çişleri bakanlığı
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi
15:30 05.08.2025 (güncellendi: 15:37 05.08.2025)
Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanlığı, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin görevine iade edildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin görevine iade edildiğini duyurdu. Bakanlık, Tutdere hakkında adli kontrol şartının kaldırılmasıyla birlikte bu kararın alındığını açıkladı.
Adli kontrol şartının kaldırılmasıyla karar çıktı
İçişleri Bakanlığı, ev hapsi kaldırılan Abdurrahman Tutdere'nin Adıyaman Belediye Başkanlığı görevine iade edildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman TUTDERE, 'İcbar Suretiyle İrtikap' suçundan tutuklanması ve ardından adli kontrol olarak 'konutu terk etmeme' koşuluyla tahliye edilmesi üzerine 10.07.2025 tarihinde Anayasanın 127nci maddesi ile 5393 sayılı kanunun 47nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 25.07.2025 tarih ve 2025/8494 Değişik İş Kararıyla 'konutu terk etmeme' adli kontrolünün kaldırılması üzerine İçişleri Bakanı tarafından Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edilmiştir." ifadelerine yer verildi.