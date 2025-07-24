https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/yeni-otv-duzenlemesi-yururlukte-elektrikli-araclarin-otv-orani-yuzde-25-oldu-1098100470.html

Yeni ÖTV düzenlemesi yürürlükte: Elektrikli araçların ÖTV oranı yüzde 25 oldu

Yeni ÖTV düzenlemesi yürürlükte: Elektrikli araçların ÖTV oranı yüzde 25 oldu

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile araçlarda ÖTV oranları yeniden belirlendi. İçten yanmalı araçlarda vergi oranı yüzde 220’ye kadar çıkarken, elektrikli... 24.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-24T02:12+0300

2025-07-24T02:12+0300

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türki̇ye

ötv

özel tüketim vergisi (ötv)

elektrikli araç

otomobil

elektrikli otomobil

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Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, motorlu taşıtlarda ÖTV oranlarında kapsamlı bir değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeyle birlikte hem içten yanmalı motorlara sahip araçların hem de elektrikli otomobillerin vergi dilimleri yeniden belirlendi.İçten Yanmalı Otomobillere Yeni ÖTV DilimleriMotor silindir hacmi 1400 cm küpü geçmeyen araçlar için ÖTV oranları, aracın matrahına göre şu şekilde belirlendi:1400–1600 cm küp arası araçlarda:Elektrikli ve Hibrit Araçlarda ÖTV ArtışıDüzenleme kapsamında sadece elektrik motorlu araçlar için de matrah bazlı vergi oranları getirildi. Özellikle düşük motor gücüne sahip modellerin vergi avantajı önemli ölçüde azaltıldı.Hibrit ve Şarjlı Hibrit Araçlar da KapsamdaElektrik motoru da bulunan, dışarıdan şarj edilebilen ve düşük karbon salımı olan araçlarda da yeni oranlar uygulanacak. Karbondioksit emisyonu 25 gr/km altında ve elektrikli menzili 70 km üzeri olan modeller için:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/yeni-otv-duzenlemesi-yururluge-giriyor-hangi-araclar-etkilenecek-ne-degisti-1098052600.html

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