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Yeni ÖTV düzenlemesi yürürlükte: Elektrikli araçların ÖTV oranı yüzde 25 oldu
Yeni ÖTV düzenlemesi yürürlükte: Elektrikli araçların ÖTV oranı yüzde 25 oldu
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile araçlarda ÖTV oranları yeniden belirlendi. İçten yanmalı araçlarda vergi oranı yüzde 220’ye kadar çıkarken, elektrikli... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T02:12+0300
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Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, motorlu taşıtlarda ÖTV oranlarında kapsamlı bir değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeyle birlikte hem içten yanmalı motorlara sahip araçların hem de elektrikli otomobillerin vergi dilimleri yeniden belirlendi.İçten Yanmalı Otomobillere Yeni ÖTV DilimleriMotor silindir hacmi 1400 cm küpü geçmeyen araçlar için ÖTV oranları, aracın matrahına göre şu şekilde belirlendi:1400–1600 cm küp arası araçlarda:Elektrikli ve Hibrit Araçlarda ÖTV ArtışıDüzenleme kapsamında sadece elektrik motorlu araçlar için de matrah bazlı vergi oranları getirildi. Özellikle düşük motor gücüne sahip modellerin vergi avantajı önemli ölçüde azaltıldı.Hibrit ve Şarjlı Hibrit Araçlar da KapsamdaElektrik motoru da bulunan, dışarıdan şarj edilebilen ve düşük karbon salımı olan araçlarda da yeni oranlar uygulanacak. Karbondioksit emisyonu 25 gr/km altında ve elektrikli menzili 70 km üzeri olan modeller için:
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Yeni ÖTV düzenlemesi yürürlükte: Elektrikli araçların ÖTV oranı yüzde 25 oldu

02:12 24.07.2025
elektrikli araç
elektrikli araç - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
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Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile araçlarda ÖTV oranları yeniden belirlendi. İçten yanmalı araçlarda vergi oranı yüzde 220’ye kadar çıkarken, elektrikli otomobillerde daha önce yüzde 10 seviyesinde olan ÖTV oranı, yüzde 25’e çıkarıldı
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, motorlu taşıtlarda ÖTV oranlarında kapsamlı bir değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeyle birlikte hem içten yanmalı motorlara sahip araçların hem de elektrikli otomobillerin vergi dilimleri yeniden belirlendi.

İçten Yanmalı Otomobillere Yeni ÖTV Dilimleri

Motor silindir hacmi 1400 cm küpü geçmeyen araçlar için ÖTV oranları, aracın matrahına göre şu şekilde belirlendi:
650.000 TL’ye kadar olanlar: yüzde 70
650.000 – 900.000 TL arası: yüzde 75
900.000 – 1.100.000 TL arası: yüzde 80
1.100.000 TL üzeri: yüzde 90
1400–1600 cm küp arası araçlarda:
850.000 TL altı: yüzde 75
850.000 – 1.100.000 TL arası: yüzde 80
1.100.000 – 1.650.000 TL arası: yüzde 90
1.650.000 TL üzeri: yüzde 100

Elektrikli ve Hibrit Araçlarda ÖTV Artışı

Düzenleme kapsamında sadece elektrik motorlu araçlar için de matrah bazlı vergi oranları getirildi. Özellikle düşük motor gücüne sahip modellerin vergi avantajı önemli ölçüde azaltıldı.
Motor gücü 160 kW’ı geçmeyen elektrikli araçlar:
1.650.000 TL’ye kadar: yüzde 25
1.650.000 TL üzeri: yüzde 55
Motor gücü 160 kW’ı geçen elektrikli araçlar:
1.650.000 TL’ye kadar: yüzde 65
1.650.000 TL üzeri: yüzde 75

Hibrit ve Şarjlı Hibrit Araçlar da Kapsamda

Elektrik motoru da bulunan, dışarıdan şarj edilebilen ve düşük karbon salımı olan araçlarda da yeni oranlar uygulanacak. Karbondioksit emisyonu 25 gr/km altında ve elektrikli menzili 70 km üzeri olan modeller için:
Motor silindir hacmi 1600 cm küpü geçmeyenler:
1.350.000 TL altı: yüzde 45
1.350.000 TL üzeri: yüzde 75
Motor silindir hacmi 1600–1800 cm küp arasında olanlar:
1.350.000 TL altı: yüzde 85
Yeni ÖTV düzenlemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
EKONOMİ
Yeni ÖTV düzenlemesi yürürlüğe giriyor: Hangi araçlar etkilenecek, ne değişti?
22 Temmuz, 11:23
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