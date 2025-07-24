https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/yeni-otv-duzenlemesi-yururlukte-elektrikli-araclarin-otv-orani-yuzde-25-oldu-1098100470.html
Yeni ÖTV düzenlemesi yürürlükte: Elektrikli araçların ÖTV oranı yüzde 25 oldu
Yeni ÖTV düzenlemesi yürürlükte: Elektrikli araçların ÖTV oranı yüzde 25 oldu
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Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile araçlarda ÖTV oranları yeniden belirlendi. İçten yanmalı araçlarda vergi oranı yüzde 220’ye kadar çıkarken, elektrikli... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T02:12+0300
2025-07-24T02:12+0300
2025-07-24T02:12+0300
türki̇ye
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
elektrikli araç
otomobil
elektrikli otomobil
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Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, motorlu taşıtlarda ÖTV oranlarında kapsamlı bir değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeyle birlikte hem içten yanmalı motorlara sahip araçların hem de elektrikli otomobillerin vergi dilimleri yeniden belirlendi.İçten Yanmalı Otomobillere Yeni ÖTV DilimleriMotor silindir hacmi 1400 cm küpü geçmeyen araçlar için ÖTV oranları, aracın matrahına göre şu şekilde belirlendi:1400–1600 cm küp arası araçlarda:Elektrikli ve Hibrit Araçlarda ÖTV ArtışıDüzenleme kapsamında sadece elektrik motorlu araçlar için de matrah bazlı vergi oranları getirildi. Özellikle düşük motor gücüne sahip modellerin vergi avantajı önemli ölçüde azaltıldı.Hibrit ve Şarjlı Hibrit Araçlar da KapsamdaElektrik motoru da bulunan, dışarıdan şarj edilebilen ve düşük karbon salımı olan araçlarda da yeni oranlar uygulanacak. Karbondioksit emisyonu 25 gr/km altında ve elektrikli menzili 70 km üzeri olan modeller için:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/yeni-otv-duzenlemesi-yururluge-giriyor-hangi-araclar-etkilenecek-ne-degisti-1098052600.html
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Yeni ÖTV düzenlemesi yürürlükte: Elektrikli araçların ÖTV oranı yüzde 25 oldu
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile araçlarda ÖTV oranları yeniden belirlendi. İçten yanmalı araçlarda vergi oranı yüzde 220’ye kadar çıkarken, elektrikli otomobillerde daha önce yüzde 10 seviyesinde olan ÖTV oranı, yüzde 25’e çıkarıldı
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, motorlu taşıtlarda ÖTV oranlarında kapsamlı bir değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeyle birlikte hem içten yanmalı motorlara sahip araçların hem de elektrikli otomobillerin vergi dilimleri yeniden belirlendi.
İçten Yanmalı Otomobillere Yeni ÖTV Dilimleri
Motor silindir hacmi 1400 cm küpü geçmeyen araçlar için ÖTV oranları, aracın matrahına göre şu şekilde belirlendi:
650.000 TL’ye kadar olanlar:
yüzde 70
650.000 – 900.000 TL arası:
yüzde 75
900.000 – 1.100.000 TL arası:
yüzde 80
1.100.000 TL üzeri:
yüzde 90
1400–1600 cm küp arası araçlarda:
850.000 TL altı:
yüzde 75
850.000 – 1.100.000 TL arası:
yüzde 80
1.100.000 – 1.650.000 TL arası:
yüzde 90
1.650.000 TL üzeri:
yüzde 100
Elektrikli ve Hibrit Araçlarda ÖTV Artışı
Düzenleme kapsamında sadece elektrik motorlu araçlar için de matrah bazlı vergi oranları getirildi. Özellikle düşük motor gücüne sahip modellerin vergi avantajı önemli ölçüde azaltıldı.
Motor gücü 160 kW’ı geçmeyen elektrikli araçlar:1.650.000 TL’ye kadar:
yüzde 251.650.000 TL üzeri:
yüzde 55
Motor gücü 160 kW’ı geçen elektrikli araçlar:1.650.000 TL’ye kadar:
yüzde 651.650.000 TL üzeri:
yüzde 75
Hibrit ve Şarjlı Hibrit Araçlar da Kapsamda
Elektrik motoru da bulunan, dışarıdan şarj edilebilen ve düşük karbon salımı olan araçlarda da yeni oranlar uygulanacak. Karbondioksit emisyonu 25 gr/km altında ve elektrikli menzili 70 km üzeri olan modeller için:
Motor silindir hacmi 1600 cm küpü geçmeyenler:1.350.000 TL altı:
yüzde 451.350.000 TL üzeri:
yüzde 75
Motor silindir hacmi 1600–1800 cm küp arasında olanlar:1.350.000 TL altı:
yüzde 85