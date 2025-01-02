https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/ferdi-tayfur-hayatini-kaybetti-1092299845.html
Sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti
Sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Antalya'da bir süredir tedavi gören sanatçı Ferdi Tayfur vefat etti. Tayfur'un sağlık durumunun son zamanlarda iyiye gittiği bilgisi paylaşılmıştı. 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T20:00+0300
2025-01-02T20:00+0300
2025-01-02T20:21+0300
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Sanatçı Ferdi Tayfur tedavi gördüğü Antalya’da Medical Park Hastanesi’nde 79 yaşında yaşama veda etti.Ferdi Tayfur 15 Aralık 2024'de Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde rahatsızlanması üzerine tansiyon rahatsızlığı sebebiyle ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna götürülmüştü.Sanatçının daha sonra Antalya'da bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı belirtilmişti.Daha önce diyaliz tedavisi de gören Ferdi Tayfur'a 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti.Ferdi Tayfur kimdir?Ferdi Tayfur, 15 Kasım 1945 tarihinde doğdu. 1968 yılında Seda Plak ile iki plaklık anlaşma yapmasının ardından Adana'ya dönen Ferdi Tayfur çiftlikteki işlerin başına geçti.Diğer yandan müzik çalışmalarına devam ederken 3 yıl aranın ardından yaptığı Huzurum Kalmadı adlı plağı yayınlandı. Ferdi Tayfur 1973 yılında ise Görsev Plak adına yaptığı Kır Çiçekleri adlı 45'lik ile çıkış yakaladı. Yine 1974 yılında yaptığı Bana Gerçekleri Söyle adlı 45'lik ile adını duyurdu. 1975 yılında Elenor Plak'a transfer olan sanatçı önce Bırak Şu Gurbeti, ardından Çeşme adlı şarkısı ile adını duyurdu.Besteler yaparak müzik kariyerinde ilerlediği yıllarda nikahlı olduğu Zeliha Hanım ile mütevazı bir törenle 1974 yılında evlenen Tayfur'un ilk plağı iyi satış yaptı ancak maddi sıkıntıları nedeniyle Elenor Plak'ın sahibi Atilla Alpsakarya'nın girişimiyle sanatçının bestelediği iki şarkı Gülden Karaböcek'e satıldı. Böylece plakları art arda yayınlanan sanatçı asıl çıkışını 'Çeşme' şarkısı ile yakaladı. Tayfur'un 1976 yılında aynı isimle Necla Nazır'la başrolünde oynadığı ilk sinema filmi vizyona girdi. Filmi 12 milyon kişi izledi.Kral Müzik'e göre 1992 yılında çıkardığı 'Prangalar' albümü 5 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden olmasını yanı sıra Ferdi Tayfur'un en çok satan albümü olarak biliniyor. Tayfur'un 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konsere 200 bin kişi katıldı. Söz konusu katılım rekor olarak sayıldı.
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Sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti
20:00 02.01.2025 (güncellendi: 20:21 02.01.2025)
Antalya'da bir süredir tedavi gören sanatçı Ferdi Tayfur vefat etti. Tayfur'un sağlık durumunun son zamanlarda iyiye gittiği bilgisi paylaşılmıştı.
Sanatçı Ferdi Tayfur tedavi gördüğü Antalya’da Medical Park Hastanesi’nde 79 yaşında yaşama veda etti.
Ferdi Tayfur 15 Aralık 2024'de Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde rahatsızlanması üzerine tansiyon rahatsızlığı sebebiyle ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna götürülmüştü.
Sanatçının daha sonra Antalya'da bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı belirtilmişti.
Daha önce diyaliz tedavisi de gören Ferdi Tayfur'a 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti.
Ferdi Tayfur, 15 Kasım 1945 tarihinde doğdu. 1968 yılında Seda Plak ile iki plaklık anlaşma yapmasının ardından Adana'ya dönen Ferdi Tayfur çiftlikteki işlerin başına geçti.
Diğer yandan müzik çalışmalarına devam ederken 3 yıl aranın ardından yaptığı Huzurum Kalmadı adlı plağı yayınlandı.
Ferdi Tayfur 1973 yılında ise Görsev Plak adına yaptığı Kır Çiçekleri adlı 45'lik ile çıkış yakaladı. Yine 1974 yılında yaptığı Bana Gerçekleri Söyle adlı 45'lik ile adını duyurdu. 1975 yılında Elenor Plak'a transfer olan sanatçı önce Bırak Şu Gurbeti, ardından Çeşme adlı şarkısı ile adını duyurdu.
Besteler yaparak müzik kariyerinde ilerlediği yıllarda nikahlı olduğu Zeliha Hanım ile mütevazı bir törenle 1974 yılında evlenen Tayfur'un ilk plağı iyi satış yaptı ancak maddi sıkıntıları nedeniyle Elenor Plak'ın sahibi Atilla Alpsakarya'nın girişimiyle sanatçının bestelediği iki şarkı Gülden Karaböcek'e satıldı. Böylece plakları art arda yayınlanan sanatçı asıl çıkışını 'Çeşme' şarkısı ile yakaladı. Tayfur'un 1976 yılında aynı isimle Necla Nazır'la başrolünde oynadığı ilk sinema filmi vizyona girdi. Filmi 12 milyon kişi izledi.
Kral Müzik'e göre 1992 yılında çıkardığı 'Prangalar' albümü 5 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden olmasını yanı sıra Ferdi Tayfur'un en çok satan albümü olarak biliniyor.
Tayfur'un 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konsere 200 bin kişi katıldı. Söz konusu katılım rekor olarak sayıldı.