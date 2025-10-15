Ünlü sarkıcı ve sunucu Fatih Ürek kalp krizi geçirdi

Türkiye
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek kalp krizi geçirdi. Ürek'in yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtildi. 15.10.2025, Sputnik Türkiye
Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek'in geçirdiği kalp krizinin ardından yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.Uzun bir süredir sağlık problemleri yaşadığı bilinen 59 yaşındaki sunucu ve şarkıcı Fatih Ürek kalp krizi geçirdi. Gazeteci Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ürek'in sağlık durumuna ilişkin "Kalp krizi geçiren Fatih Ürek hastaneye kaldırıldı. Ürek şu an yoğun bakımda..." ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek kalp krizi geçirdi. Ürek'in yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtildi.
Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek'in geçirdiği kalp krizinin ardından yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.
Uzun bir süredir sağlık problemleri yaşadığı bilinen 59 yaşındaki sunucu ve şarkıcı Fatih Ürek kalp krizi geçirdi. Gazeteci Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ürek'in sağlık durumuna ilişkin "Kalp krizi geçiren Fatih Ürek hastaneye kaldırıldı. Ürek şu an yoğun bakımda..." ifadelerini kullandı.
