Ünlü sarkıcı ve sunucu Fatih Ürek kalp krizi geçirdi

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek kalp krizi geçirdi. Ürek'in yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtildi. 15.10.2025, Sputnik Türkiye

Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek'in geçirdiği kalp krizinin ardından yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.Uzun bir süredir sağlık problemleri yaşadığı bilinen 59 yaşındaki sunucu ve şarkıcı Fatih Ürek kalp krizi geçirdi. Gazeteci Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ürek'in sağlık durumuna ilişkin "Kalp krizi geçiren Fatih Ürek hastaneye kaldırıldı. Ürek şu an yoğun bakımda..." ifadelerini kullandı.

