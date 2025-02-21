https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/doner-zincirine-feto-operasyonu-maydonoz-donere-kayyum-atandi-1093872710.html

Döner zincirine FETÖ operasyonu: Maydonoz Döner'e kayyum atandı

Döner zincirine FETÖ operasyonu: Maydonoz Döner'e kayyum atandı

Sputnik Türkiye

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ’ye finans sağladığı tespit edilen Maydonoz Döner’e operasyon düzenlendi. 31... 21.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-21T15:57+0300

2025-02-21T15:57+0300

2025-02-21T16:30+0300

türkiye

maydonoz döner

fetö

ali yerlikaya

döner

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1.5 yıldır sürdürülen soruşturma kapsamında, Maydonoz Döner zincirinin FETÖ'ye finansman sağladığı tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı, MASAK ve MİT’in desteğiyle düzenlenen operasyonlarda, örgüt bağlantıları tek tek deşifre edildi.📌 Şirketin franchise (isim hakkı) yöntemiyle faaliyet gösterdiği, ancak ortaklığa kabul edilen kişilerin FETÖ bağlantılı olduğu tespit edildi.📌 Ortaklık için örgüt referansı şart koşulurken, bu sistem "Referans Temelli Büyüme" (RTB) olarak adlandırıldı.📌 7 farklı ülkede kurulan yan kuruluşlar aracılığıyla FETÖ’ye yüklü miktarda para transferi yapıldığı belirlendi.📌 FETÖ'nün mali yapılanmasında kritik bir rol oynayan Kaynak Holding muhasebecilerinin, şirketin finansal işlerini yönettiği tespit edildi.📌 Örgüt üyeleri arasında tam 220 milyon liralık para transferi yapıldığı ortaya çıktı.Soruşturma kapsamında, FETÖ bağlantısı nedeniyle daha önce işlem gören ancak itirafçı olan bir çalışanın, şirkete ortak yapılmadan işten çıkarıldığı da belirlendi.Maydonoz Döner’e kayyum atandıSabah'ın haberine göre, FETÖ’ye finans sağladığı gerekçesiyle yürütülen operasyonlar kapsamında Maydonoz Döner’e kayyum atandı.Şirket ortakları Cuma Dağlı, Engin Kayıkçı, Ömer Faruk Ekim, Yücel Bahri Öntemel, Mehmet Kaşlı ve Ömer Şeyhin’in gözaltına alındığı öğrenildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurduİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaşarak, FETÖ’nün finans kaynaklarını çökertmeye devam edeceklerini vurguladı.Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Antalya merkezli 31 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı düzenlenen Kıskaç-40 operasyonlarında, bir döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüpheli yakalandı."Bakan Yerlikaya, örgütün finans kaynaklarını kurutma amacıyla yürütülen çalışmaların Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MASAK ve MİT Başkanlığı tarafından titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.📌 Şirketin, örgüt bağlantılı kişilere iş ve para sağlamak için kullanıldığı tespit edildi.📌 Gayri resmi ortaklıklar oluşturularak himmet toplanması sağlandı.📌 Örgüt üyeleri arasındaki para trafiğinin takibe takılmaması için kuyumcular gibi aracılar kullanıldı.📌 Yurt dışına yeni bayilikler açılarak, para transferleri daha kolay hale getirildi.📌 Örgüte bağlılığı artırmak için, kazançların örgüt içindeki şahıslara dağıtılması yönünde talimatlar verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/ali-yerlikaya-unlu-doner-restorani-zincirine-feto-operasyonunu-duyurdu-cok-sayida-gozalti-1093864668.html

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