Fatih Altaylı davasında karar açıklandı

Youtube kanalında 'Cumhurbaşkanını hedef alan tehdit içerikli sözler' sarf ettiği iddiasıyla 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle yargılanan... 26.11.2025, Sputnik Türkiye

"Cumhurbaşkanı'nı tehdit" iddiasıyla yargılandığı davada 22 Haziran'da tutuklanan 63 yaşındaki Fatih Altaylı ikinci kez hakim karşısına çıktı.Saat 11.00 sıralarında başlayan duruşma, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi gerekirken salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle Marmara Ceza İnfaz kurumlarının karşısında bulunan salonda görüldü.Fatih Altaylı'ya 4 yıl cezaFatih Altaylı'ya “Cumhurbaşkanı'nı tehdit” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Altaylı, tahliye edilmedi.İddianamenin detaylarıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan müşteki olarak yer alıyor.Fatih Altaylı'nın YouTube kanalından 20 Haziran'da yaptığı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldığı hatırlatılan iddianamede, söz konusu ifadelerin yer aldığı video çözümleme tutanağına göre, Altaylı'nın eyleminin Cumhurbaşkanı'na yönelik tehdit suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyordu.İddianamede, video paylaşımının basın ve yayın yoluyla herkese açık şekilde yayınlandığı, içeriğin paylaşılmasının ardından geniş kitlelere ulaştığı anlatılarak, bu bağlamda soruşturma konusu eylemin "iletme kastı" ile gerçekleştirildiğinin tereddüde mahal bırakmayacak nitelikte açık olduğu kaydediliyordu.İddianamede, müşteki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının eylemden haberdar olmasının ardından 23 Haziran'da şikayetçi olduğu aktarılıyordu.Altaylı ifadesinde ne demişti?Fatih Altaylı, hakimlik ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, Cumhurbaşkanı'na karşı herhangi bir tehdit veya hakaret maksadı olmadığını öne sürmüştü.Altaylı, bir araştırma şirketinin anket yaptığını, kendisi de bunun sonuçlarını sosyal medya kanalındaki yayınında paylaştığını söylemişti.

