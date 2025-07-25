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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi cezası kaldırıldı
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi cezası kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi cezası kaldırıldı 25.07.2025, Sputnik Türkiye
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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi kaldırıldı, yurt dışı çıkış yasağının ise süreceği belirtildi.
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adıyaman, abdurrahman tutdere
adıyaman, abdurrahman tutdere

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi cezası kaldırıldı

17:16 25.07.2025
© AAAdıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevden uzaklaştırıldı
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevden uzaklaştırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2025
© AA
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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi cezası kaldırıldı
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi kaldırıldı, yurt dışı çıkış yasağının ise süreceği belirtildi.
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