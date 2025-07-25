https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/adiyaman-belediye-baskani-abdurrahman-tutderenin-ev-hapsi-cezasi-kaldirildi-1098147499.html
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi cezası kaldırıldı
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi cezası kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi cezası kaldırıldı 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T17:16+0300
2025-07-25T17:16+0300
2025-07-25T17:16+0300
türki̇ye
adıyaman
abdurrahman tutdere
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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi kaldırıldı, yurt dışı çıkış yasağının ise süreceği belirtildi.
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adıyaman, abdurrahman tutdere
adıyaman, abdurrahman tutdere
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi cezası kaldırıldı
Ayrıntılar geliyor
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi cezası kaldırıldı
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi kaldırıldı, yurt dışı çıkış yasağının ise süreceği belirtildi.