https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/karikatur-sorusturmasinda-4-kisi-tutuklandi-1097532857.html
Leman Dergisi'ndeki karikatür soruşturmasında 4 kişi tutuklandı
Leman Dergisi'ndeki karikatür soruşturmasında 4 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Leman Dergisi'ndeki karikatür soruşturmasında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T16:44+0300
2025-07-02T16:44+0300
2025-07-02T16:53+0300
türki̇ye
leman dergisi
soruşturma
karikatür
tutuklama
halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
cumhurbaşkanına hakaret
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Leman Dergisi'nde Hazreti Muhammed'in karikatürde resmedildiği gerekçesiyle "dini değerleri aşağılama" iddiasıyla gözaltına alınan çizimi yapan Doğan Pehlevan, grafiker Cebrail Okcu, yazı işleri müdürü Zafer Aknar ve müessese müdürü Ali Yavuz tutuklandı.Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan tutuklandılarLeman Dergisi'nde yayınlanan Hz. Muhammed'e yönelik karikatür hakkında başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden karikatür sahibi Doğan Pehlevan için halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu ve cumhurbaşkanına hakaret suçundan, diğer şüpheliler için halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan tutuklama talep edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/leman-dergisi-yoneticilerine-mali-sorusturma-da-baslatildi-1097521815.html
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leman dergisi, soruşturma, karikatür, tutuklama, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, cumhurbaşkanına hakaret
leman dergisi, soruşturma, karikatür, tutuklama, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, cumhurbaşkanına hakaret
Leman Dergisi'ndeki karikatür soruşturmasında 4 kişi tutuklandı
16:44 02.07.2025 (güncellendi: 16:53 02.07.2025)
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Leman Dergisi'ndeki karikatür soruşturmasında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Leman Dergisi'nde Hazreti Muhammed'in karikatürde resmedildiği gerekçesiyle "dini değerleri aşağılama" iddiasıyla gözaltına alınan çizimi yapan Doğan Pehlevan, grafiker Cebrail Okcu, yazı işleri müdürü Zafer Aknar ve müessese müdürü Ali Yavuz tutuklandı.
Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan tutuklandılar
Leman Dergisi'nde yayınlanan Hz. Muhammed'e yönelik karikatür hakkında başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden karikatür sahibi Doğan Pehlevan için halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu ve cumhurbaşkanına hakaret suçundan, diğer şüpheliler için halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan tutuklama talep edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.