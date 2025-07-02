https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/karikatur-sorusturmasinda-4-kisi-tutuklandi-1097532857.html

Leman Dergisi'ndeki karikatür soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

Leman Dergisi'ndeki karikatür soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Leman Dergisi'ndeki karikatür soruşturmasında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. 02.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-02T16:44+0300

2025-07-02T16:44+0300

2025-07-02T16:53+0300

türki̇ye

leman dergisi

soruşturma

karikatür

tutuklama

halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama

cumhurbaşkanına hakaret

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Leman Dergisi'nde Hazreti Muhammed'in karikatürde resmedildiği gerekçesiyle "dini değerleri aşağılama" iddiasıyla gözaltına alınan çizimi yapan Doğan Pehlevan, grafiker Cebrail Okcu, yazı işleri müdürü Zafer Aknar ve müessese müdürü Ali Yavuz tutuklandı.Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan tutuklandılarLeman Dergisi'nde yayınlanan Hz. Muhammed'e yönelik karikatür hakkında başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden karikatür sahibi Doğan Pehlevan için halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu ve cumhurbaşkanına hakaret suçundan, diğer şüpheliler için halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan tutuklama talep edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/leman-dergisi-yoneticilerine-mali-sorusturma-da-baslatildi-1097521815.html

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leman dergisi, soruşturma, karikatür, tutuklama, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, cumhurbaşkanına hakaret