https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/kapalicarsida-335-milyon-liralik-kara-para-operasyonu-76-kisi-gozaltinda--1100886561.html
Kapalıçarşı'da 335 milyon liralık kara para operasyonu: 76 kişi gözaltında
Kapalıçarşı'da 335 milyon liralık kara para operasyonu: 76 kişi gözaltında
Sputnik Türkiye
Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları üzerinden para aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 4. operasyon da gerçekleştirildi. 335 milyon lira değerindeki... 11.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-11T11:20+0300
2025-11-11T11:20+0300
2025-11-11T11:20+0300
türki̇ye
dolandırıcılık
kapalıçarşı
mali suçları araştırma kurulu'nun (masak)
cumhuriyet başsavcılığı
masak
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104219/41/1042194121_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_668473c17e41d93f97b089fe14f903a3.jpg
Yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve farklı nitelikli dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri Kapalıçarşı'daki döviz büroları üzerinden aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında dördüncü operasyon da gerçekleştirildi. Operasyonda 76 kişi gözaltına alınırken 335 milyon değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu. Dördüncü kez operasyon yapıldıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, suç gelirlerinin bilhassa Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklanmasına dair daha önce üç operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.Açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) düzenlemiş olduğu raporlar ve bilirkişi raporlarıyla yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve başkaca nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak aklama eylemleri gerçekleştirildiğinin tespit edildiği ifade edildi.Paravan hesaplar üzerinden para transferi yaptılarMASAK ile bilirkişi raporunda, paravan şirketler üzerinden ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesaplar üzerinden bir organizasyon kurulduğu kaydedilen açıklamada, oluşturulan bu sistemin organizasyonu ve para transfer sisteminin takibi amacıyla arka planda oluşturulan ayrı bir muhasebe sistematiği olduğu belirtildi.Açıklamada, sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan temin edilen suç gelirlerinin sokulduğu, bu sistemin suçtan elde edilen değerlerin kaynağından uzaklaştırılıp, çeşitli işlemlere tabi tutmak suretiyle yasal görünüm kazandırılması amacıyla Türkiye'de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden oluşturulan profesyonel aklama sistemi olduğunun değerlendirildiği aktarıldı.Suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak için şirket kurdularBu tespitlere ilişkin gerçekleştirilen dördüncü operasyonda, suç gelirlerinin aklanmasına aracılık etmek üzere kurulan paravan şirketlerin yetkililerinin yanında Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonlarıyla sırf suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak maksadıyla kurulduğu hususunda kanaat oluşan Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de içerisinde olduğu 76 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde operasyon düzenlendiği ve şüphelilerin tamamının gözaltına alındığı bildirildi.335 milyon liralık mal varlığına el konulduAçıklamada, MASAK raporu doğrultusunda 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konulduğu ifade edilirken, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleşen dördüncü operasyonla da çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/can-holding-sorusturmasi-11-kisi-hakkinda-tutuklama-talebi-1100340698.html
türki̇ye
kapalıçarşı
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104219/41/1042194121_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_5f742fec793ca83764d68e645500ff40.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dolandırıcılık, kapalıçarşı, mali suçları araştırma kurulu'nun (masak), cumhuriyet başsavcılığı, masak, i̇stanbul
dolandırıcılık, kapalıçarşı, mali suçları araştırma kurulu'nun (masak), cumhuriyet başsavcılığı, masak, i̇stanbul
Kapalıçarşı'da 335 milyon liralık kara para operasyonu: 76 kişi gözaltında
Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları üzerinden para aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 4. operasyon da gerçekleştirildi. 335 milyon lira değerindeki araç ve taşınmaza el konuldu, 76 kişi gözaltına alındı.
Yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve farklı nitelikli dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri Kapalıçarşı'daki döviz büroları üzerinden aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında dördüncü operasyon da gerçekleştirildi. Operasyonda 76 kişi gözaltına alınırken 335 milyon değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.
Dördüncü kez operasyon yapıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, suç gelirlerinin bilhassa Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklanmasına dair daha önce üç operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) düzenlemiş olduğu raporlar ve bilirkişi raporlarıyla yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve başkaca nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak aklama eylemleri gerçekleştirildiğinin tespit edildiği ifade edildi.
Paravan hesaplar üzerinden para transferi yaptılar
MASAK ile bilirkişi raporunda, paravan şirketler üzerinden ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesaplar üzerinden bir organizasyon kurulduğu kaydedilen açıklamada, oluşturulan bu sistemin organizasyonu ve para transfer sisteminin takibi amacıyla arka planda oluşturulan ayrı bir muhasebe sistematiği olduğu belirtildi.
Açıklamada, sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan temin edilen suç gelirlerinin sokulduğu, bu sistemin suçtan elde edilen değerlerin kaynağından uzaklaştırılıp, çeşitli işlemlere tabi tutmak suretiyle yasal görünüm kazandırılması amacıyla Türkiye'de faaliyet gösteren e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden oluşturulan profesyonel aklama sistemi olduğunun değerlendirildiği aktarıldı.
Suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak için şirket kurdular
Bu tespitlere ilişkin gerçekleştirilen dördüncü operasyonda, suç gelirlerinin aklanmasına aracılık etmek üzere kurulan paravan şirketlerin yetkililerinin yanında Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonlarıyla sırf suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak maksadıyla kurulduğu hususunda kanaat oluşan Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de içerisinde olduğu 76 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde operasyon düzenlendiği ve şüphelilerin tamamının gözaltına alındığı bildirildi.
335 milyon liralık mal varlığına el konuldu
Açıklamada, MASAK raporu doğrultusunda 335 milyon lira değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konulduğu ifade edilirken, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleşen dördüncü operasyonla da çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.