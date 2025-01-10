https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/ogun-samasta-zaman-asimi-karari-1092546308.html
Ogün Samast'a zaman aşımı kararı
Ogün Samast'a zaman aşımı kararı
Sputnik Türkiye
Samast ile beraber 6 sanık hakkında daha zaman aşımı kararı verildi. Samast, FETÖ adına suç işlemekle suçlanıyordu. 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T16:26+0300
2025-01-10T16:26+0300
2025-01-10T16:47+0300
türkiye
ogün samast
fetö
hrant dink
hrant dink cinayeti
mahkeme
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Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast'ın, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek"ten 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.Samast için zaman aşımı kararıÇağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 14. Ağır Ceza MahkeMesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, zaman aşımı nedeniyle davanın düşmesine karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/dink-suikastinin-tetikcisi-ogun-samast-icin-mutalaa-aciklandi-adliyeden-tespih-sallayarak-cikti-1084758372.html
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ogün samast, ogün samast ceza, ogün samast son dakika
ogün samast, ogün samast ceza, ogün samast son dakika
Ogün Samast'a zaman aşımı kararı
16:26 10.01.2025 (güncellendi: 16:47 10.01.2025)
Samast ile beraber 6 sanık hakkında daha zaman aşımı kararı verildi. Samast, FETÖ adına suç işlemekle suçlanıyordu.
Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast'ın, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek"ten 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.
Samast için zaman aşımı kararı
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 14. Ağır Ceza MahkeMesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, zaman aşımı nedeniyle davanın düşmesine karar verdi.