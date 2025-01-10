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Ogün Samast'a zaman aşımı kararı
Ogün Samast'a zaman aşımı kararı
Sputnik Türkiye
Samast ile beraber 6 sanık hakkında daha zaman aşımı kararı verildi. Samast, FETÖ adına suç işlemekle suçlanıyordu. 10.01.2025, Sputnik Türkiye
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Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast'ın, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek"ten 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.Samast için zaman aşımı kararıÇağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 14. Ağır Ceza MahkeMesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, zaman aşımı nedeniyle davanın düşmesine karar verdi.
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ogün samast, ogün samast ceza, ogün samast son dakika

Ogün Samast'a zaman aşımı kararı

16:26 10.01.2025 (güncellendi: 16:47 10.01.2025)
© AA / Hakan Burak AltunözOgün Samast
Ogün Samast - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© AA / Hakan Burak Altunöz
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Samast ile beraber 6 sanık hakkında daha zaman aşımı kararı verildi. Samast, FETÖ adına suç işlemekle suçlanıyordu.
Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast'ın, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek"ten 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Samast için zaman aşımı kararı

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 14. Ağır Ceza MahkeMesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, zaman aşımı nedeniyle davanın düşmesine karar verdi.
Ogün Samast - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2024
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