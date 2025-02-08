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Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri açıklandı: Esenyurt'un nüfusu 57 şehri geride bıraktı
Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri açıklandı: Esenyurt'un nüfusu 57 şehri geride bıraktı
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin en yüksek nüfusuna sahip olan İstanbul Esenyurt, yaklaşık bir milyonluk nüfusu ile 57 kent geride bıraktı. 08.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-08T12:45+0300
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türkiye
esenyurt
tüik
nüfus sayımı
yaşlı nüfus
genç nüfus
adrese dayalı nüfus kayıt sistemi
çankaya
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İstanbul Esenyurt Türkiye'nin en yüksek nüfusa sahip ilçesi unvanını korudu. İlçe 988 bin 269 kişiyle Türkiye'nin aralarında Eskişehir, Mardin, Trabzon, Malatya ve Erzurum da bulunduğu 57 ili geride bıraktı. En yüksek nüfusa sahip ikinci ilçe ise Gaziantep'in Şahinbey ilçesi oldu. Üçüncü sırada ise Ankara'nın Çankaya ilçesi yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye nüfusu, 2024'te bir önceki yıla kıyasla 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu.1 milyona yakın kişi Esenyurt'ta yaşıyorTürkiye'nin yüzde 18.3'ünün ikamet ettiği İstanbul'un nüfusu aynı dönemde 15 milyon 701 bin 602 kişiye ulaşırken Esenyurt, ülkenin en kalabalık ilçesi olma ünvanını korudu.Bir yılda nüfusu 10 bin kişi birden arttı2023'te 978 bin 7 kişinin bulunduğu ilçede, 2024'te yaşayanların sayısı 10 binden fazla artarak 988 bin 369 kişiye çıktı.57 şehrin nüfusunu geçtiEsenyurt, bu nüfusuyla Türkiye'nin 57 şehrini de geride bıraktı. İlçenin geride bıraktığı iller arasında Eskişehir, Mardin, Trabzon, Malatya ve Erzurum gibi büyükşehirler de yer aldı.Türkiye'nin en yüksek nüfuslu beş ilçe hangileri?Esenyurt'un ardından 2023'te ikinci sırada Gaziantep'in Şahinbey, üçüncü sırada Ankara'nın Çankaya ilçesi yer alıyordu. Çankaya, nüfus artışıyla geçen yıl Şahinbey'i geride bıraktı.947 bin 330 nüfuslu Çankaya'yı, 946 bin 812 kişiyle Şahinbey takip ediyor. Dördüncü sırada yer alan Ankara'nın Keçiören ilçesinin 932 bin 128, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin 888 bin 696 kişilik nüfusu bulunuyor.En kalabalık 10 ilçe arasında İstanbul'un 4, Ankara ve Gaziantep'in 2'şer, Bursa ve Adana'nın da birer ilçesi yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/istanbulun-nufusu-15-milyonu-gecti--ama-istanbulda-yasayanlar-aslen-nereli-istanbulda-en-cok-nereli-1093423111.html
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Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri açıklandı: Esenyurt'un nüfusu 57 şehri geride bıraktı

12:45 08.02.2025
© ENSAR KIRANLIOĞLU - ERDAL CAN İÇELLİ - HAKAN POLAT - MURAT DELİCEEsenyurt’ta iki grup arasında sopalı, satırlı, taşlı kavga çıktı. 4 kişinin yaralandığı meydan savaşını aratmayan kavga cep telefonu kamerasına yansırken, olay yerine özel harekat polisi sevk edildi.
Esenyurt’ta iki grup arasında sopalı, satırlı, taşlı kavga çıktı. 4 kişinin yaralandığı meydan savaşını aratmayan kavga cep telefonu kamerasına yansırken, olay yerine özel harekat polisi sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
© ENSAR KIRANLIOĞLU - ERDAL CAN İÇELLİ - HAKAN POLAT - MURAT DELİCE
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Türkiye'nin en yüksek nüfusuna sahip olan İstanbul Esenyurt, yaklaşık bir milyonluk nüfusu ile 57 kent geride bıraktı.
İstanbul Esenyurt Türkiye'nin en yüksek nüfusa sahip ilçesi unvanını korudu. İlçe 988 bin 269 kişiyle Türkiye'nin aralarında Eskişehir, Mardin, Trabzon, Malatya ve Erzurum da bulunduğu 57 ili geride bıraktı. En yüksek nüfusa sahip ikinci ilçe ise Gaziantep'in Şahinbey ilçesi oldu. Üçüncü sırada ise Ankara'nın Çankaya ilçesi yer aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye nüfusu, 2024'te bir önceki yıla kıyasla 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu.

1 milyona yakın kişi Esenyurt'ta yaşıyor

Türkiye'nin yüzde 18.3'ünün ikamet ettiği İstanbul'un nüfusu aynı dönemde 15 milyon 701 bin 602 kişiye ulaşırken Esenyurt, ülkenin en kalabalık ilçesi olma ünvanını korudu.

Bir yılda nüfusu 10 bin kişi birden arttı

2023'te 978 bin 7 kişinin bulunduğu ilçede, 2024'te yaşayanların sayısı 10 binden fazla artarak 988 bin 369 kişiye çıktı.

57 şehrin nüfusunu geçti

Esenyurt, bu nüfusuyla Türkiye'nin 57 şehrini de geride bıraktı. İlçenin geride bıraktığı iller arasında Eskişehir, Mardin, Trabzon, Malatya ve Erzurum gibi büyükşehirler de yer aldı.

Türkiye'nin en yüksek nüfuslu beş ilçe hangileri?

Esenyurt'un ardından 2023'te ikinci sırada Gaziantep'in Şahinbey, üçüncü sırada Ankara'nın Çankaya ilçesi yer alıyordu. Çankaya, nüfus artışıyla geçen yıl Şahinbey'i geride bıraktı.
947 bin 330 nüfuslu Çankaya'yı, 946 bin 812 kişiyle Şahinbey takip ediyor. Dördüncü sırada yer alan Ankara'nın Keçiören ilçesinin 932 bin 128, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin 888 bin 696 kişilik nüfusu bulunuyor.
En kalabalık 10 ilçe arasında İstanbul'un 4, Ankara ve Gaziantep'in 2'şer, Bursa ve Adana'nın da birer ilçesi yer alıyor.
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2025
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İstanbul'un nüfusu 15 milyonu geçti: Ama İstanbul'da yaşayanlar 'aslen' nereli? İstanbul'da en çok nereli var?
6 Şubat, 13:28

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