https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/sabiha-gokcen-havalimaninda-bomba-ihbari-panigi-1092847777.html
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bomba ihbarı paniği
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bomba ihbarı paniği
Sputnik Türkiye
İstanbul Sabiha Gökçen-Bahreyn seferini yapmaya hazırlanan bir uçağa bomba ihbarı yapıldı. Polis ekipleri ve bomba imha uzmanlarının detaylı araması sonucunda... 20.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-20T07:06+0300
2025-01-20T07:06+0300
2025-01-20T07:06+0300
türkiye
bomba ihbarı
sabiha gökçen
sabiha gökçen havaalanı
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Bahreyn'e gitmek üzere hazırlanan Pegasus Havayolları'nın PC-824 sefer sayılı Airbus A320 NEO tipi uçağına bomba ihbarı yapıldı. İhbar sonrası uçakta geniş güvenlik önlemleri alındı.Polis ekipleri ve bomba imha uzmanları, uçağın kabin ve kargo bölümlerinde kapsamlı bir arama gerçekleştirdi. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, bomba ihbarının asılsız olduğu tespit edildi.Sefer gecikmeli yapıldıBomba ihbarı nedeniyle uçuş planlanan saatte gerçekleştirilemedi. Bahreyn seferi, yolcuların havayolu şirketi tarafından tahsis edilen başka bir uçakla gerçekleştirilirken, PC-824 sefer sayılı uçak seferden çekildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/hava-sicakliklari-dusuyor-meteorolojiden-6-il-icin-kar-yagisi-uyarisi-istanbula-saganak-geliyor-1092846703.html
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sabiha gökçen havaalanı
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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bomba ihbarı paniği
İstanbul Sabiha Gökçen-Bahreyn seferini yapmaya hazırlanan bir uçağa bomba ihbarı yapıldı. Polis ekipleri ve bomba imha uzmanlarının detaylı araması sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Yolcular farklı bir uçakla Bahreyn'e gönderilirken uçuş gecikmeli olarak gerçekleştirildi.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Bahreyn'e gitmek üzere hazırlanan Pegasus Havayolları'nın PC-824 sefer sayılı Airbus A320 NEO tipi uçağına bomba ihbarı yapıldı. İhbar sonrası uçakta geniş güvenlik önlemleri alındı.
Polis ekipleri ve bomba imha uzmanları, uçağın kabin ve kargo bölümlerinde kapsamlı bir arama gerçekleştirdi. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, bomba ihbarının asılsız olduğu tespit edildi.
Bomba ihbarı nedeniyle uçuş planlanan saatte gerçekleştirilemedi. Bahreyn seferi, yolcuların havayolu şirketi tarafından tahsis edilen başka bir uçakla gerçekleştirilirken, PC-824 sefer sayılı uçak seferden çekildi.