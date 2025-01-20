https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/sabiha-gokcen-havalimaninda-bomba-ihbari-panigi-1092847777.html

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bomba ihbarı paniği

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bomba ihbarı paniği

Sputnik Türkiye

İstanbul Sabiha Gökçen-Bahreyn seferini yapmaya hazırlanan bir uçağa bomba ihbarı yapıldı. Polis ekipleri ve bomba imha uzmanlarının detaylı araması sonucunda... 20.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-20T07:06+0300

2025-01-20T07:06+0300

2025-01-20T07:06+0300

türkiye

bomba ihbarı

sabiha gökçen

sabiha gökçen havaalanı

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Bahreyn'e gitmek üzere hazırlanan Pegasus Havayolları'nın PC-824 sefer sayılı Airbus A320 NEO tipi uçağına bomba ihbarı yapıldı. İhbar sonrası uçakta geniş güvenlik önlemleri alındı.Polis ekipleri ve bomba imha uzmanları, uçağın kabin ve kargo bölümlerinde kapsamlı bir arama gerçekleştirdi. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, bomba ihbarının asılsız olduğu tespit edildi.Sefer gecikmeli yapıldıBomba ihbarı nedeniyle uçuş planlanan saatte gerçekleştirilemedi. Bahreyn seferi, yolcuların havayolu şirketi tarafından tahsis edilen başka bir uçakla gerçekleştirilirken, PC-824 sefer sayılı uçak seferden çekildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250120/hava-sicakliklari-dusuyor-meteorolojiden-6-il-icin-kar-yagisi-uyarisi-istanbula-saganak-geliyor-1092846703.html

türkiye

sabiha gökçen havaalanı

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