Ünlü şarkıcı Güllü’nün düşmeden önceki görüntüleri yayınlandı: Son sözleri ortaya çıktı

Güllü (Gül Tut), Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 5. kattaki evinin terasından düşerek yaşamını yitirdi. Valilik, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını... 27.09.2025, Sputnik Türkiye

Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 5. kattaki evinde kızı ve kızının arkadaşıyla vakit geçiren ünlü sanatçı Güllü (Gül Tut), dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kapalı terastaki pencereden düşerek hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının ev içi kamerasına yansıyan görüntüler de sosyal medyaya yansıdı. Görüntülerde Güllü’nün önce bir odadan çıktığı, ardından kapalı terasa geçtiği görülüyor. Bir süre sonra duyulan seslerden, sanatçının düştüğü anlaşılıyor.O anlarda, Güllü’nün kızı ve arkadaşının panikle evden çıkarak aşağı indiği güvenlik kamerasına yansıdı.Gazeteci Aykut Gül, sanatçının düşmeden önceki görüntülerine ilişkin şu bilgileri verdi:Yalova Valiliği, olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:“Adrese gidildiğinde sanatçı ‘Güllü’ olarak bilinen Gül Tut’un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla ‘yüksekten düşme’ konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır.”

