Ünlü şarkıcı Güllü’nün düşmeden önceki görüntüleri yayınlandı: Son sözleri ortaya çıktı
Ünlü şarkıcı Güllü’nün düşmeden önceki görüntüleri yayınlandı: Son sözleri ortaya çıktı
Güllü (Gül Tut), Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 5. kattaki evinin terasından düşerek yaşamını yitirdi. Valilik, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını... 27.09.2025
2025-09-27T11:14+0300
2025-09-27T12:06+0300
Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 5. kattaki evinde kızı ve kızının arkadaşıyla vakit geçiren ünlü sanatçı Güllü (Gül Tut), dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kapalı terastaki pencereden düşerek hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının ev içi kamerasına yansıyan görüntüler de sosyal medyaya yansıdı. Görüntülerde Güllü’nün önce bir odadan çıktığı, ardından kapalı terasa geçtiği görülüyor. Bir süre sonra duyulan seslerden, sanatçının düştüğü anlaşılıyor.O anlarda, Güllü’nün kızı ve arkadaşının panikle evden çıkarak aşağı indiği güvenlik kamerasına yansıdı.Gazeteci Aykut Gül, sanatçının düşmeden önceki görüntülerine ilişkin şu bilgileri verdi:Yalova Valiliği, olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:“Adrese gidildiğinde sanatçı ‘Güllü’ olarak bilinen Gül Tut’un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla ‘yüksekten düşme’ konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır.”
Ünlü şarkıcı Güllü’nün düşmeden önceki görüntüleri yayınlandı: Son sözleri ortaya çıktı

11:14 27.09.2025 (güncellendi: 12:06 27.09.2025)
Güllü (Gül Tut), Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 5. kattaki evinin terasından düşerek yaşamını yitirdi. Valilik, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Sanatçının ev içi kamerasına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı.
Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’nde bulunan 5. kattaki evinde kızı ve kızının arkadaşıyla vakit geçiren ünlü sanatçı Güllü (Gül Tut), dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kapalı terastaki pencereden düşerek hayatını kaybetti.
Ünlü sanatçının ev içi kamerasına yansıyan görüntüler de sosyal medyaya yansıdı. Görüntülerde Güllü’nün önce bir odadan çıktığı, ardından kapalı terasa geçtiği görülüyor. Bir süre sonra duyulan seslerden, sanatçının düştüğü anlaşılıyor.
O anlarda, Güllü’nün kızı ve arkadaşının panikle evden çıkarak aşağı indiği güvenlik kamerasına yansıdı.
Gazeteci Aykut Gül, sanatçının düşmeden önceki görüntülerine ilişkin şu bilgileri verdi:
“Güllü’nün banyodan çıkış saati 01.24, kızı ve arkadaşının koşarak indiği saat 01.26.
Banyodan çıktıktan sonra ‘Herkes tamam mı?’ diye sorması, uyumak üzere olduklarını gösteriyor.
‘Bu nedir lan’ sözünü neden söylediği bilinmiyor.
Roman havası çalıyordu ancak oynayarak düştüğü iddiası doğru değil. Düşme anında müzik yoktu.
Gece yoğun alkol aldığı belirtiliyor. Banyoya elini yüzünü yıkamak için girmiş olabilir.
Banyodan çıktıktan 2 dakika sonra düşüyor. Ayaklarının ıslak olması nedeniyle parkeden kaymış olabileceği değerlendiriliyor.
Düşme anındaki gürültüler, tutunmaya çalıştığını gösteriyor. İntihar ihtimali sıfır.
Olay yeri inceleme ekipleri de pencerede kayma tehlikesi yaşamış. Bu nedenle kaza ihtimali daha güçlü.”
Yalova Valiliği, olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

“Adrese gidildiğinde sanatçı ‘Güllü’ olarak bilinen Gül Tut’un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla ‘yüksekten düşme’ konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır.”
