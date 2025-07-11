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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/ilk-pkkli-grubun-silah-birakmasi-sonrasi-bahceliden-aciklama-dem-parti-kardesligin-safinda-yerini-1097807286.html
İlk PKK'lı grubun silah bırakması sonrası Bahçeli'den açıklama: 'DEM Parti kardeşliğin safında yerini almıştır'
İlk PKK'lı grubun silah bırakması sonrası Bahçeli'den açıklama: 'DEM Parti kardeşliğin safında yerini almıştır'
Sputnik Türkiye
PKK'lı ilk grup bugün Süleymaniye'de silah bıraktı. Silah bırakma işleminin tamamlanması sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ilk açıklama geldi... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T12:14+0300
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MHP lideri Devlet Bahçeli, PKK'lı bir grubun silah bırakması sonrası yazılı açıklama yaptı. Bahçeli açıklamasında, "Nitekim en son videolu mesajından da anlaşıldığı üzere PKK’nın kurucu önderliği sözünü tutmuş, taahhüdünün ardında durmuş, küresel ve bölgesel tehditleri zamanında görmüştür" ifadelerine yer verdi. Bahçeli açıklamasının devamında, "Bunun yanında DEM Parti sağduyulu ve sorumlu bir siyaset çizgisini koruyarak terörsüz Türkiye hedefine samimiyetle bağlı kalmış, dengeli ve isabetli söz ve değerlendirmelerle bin yıllık kardeşliğin safında yerini almıştır" ifadelerini kullandı.Bahçeli, açıklamasında özetle şunları kaydetti:"Nitekim en son videolu mesajından da anlaşıldığı üzere PKK’nın kurucu önderliği sözünü tutmuş, taahhüdünün ardında durmuş, küresel ve bölgesel tehditleri zamanında görmüştür.Bunun yanında DEM Parti sağduyulu ve sorumlu bir siyaset çizgisini koruyarak terörsüz Türkiye hedefine samimiyetle bağlı kalmış, dengeli ve isabetli söz ve değerlendirmelerle bin yıllık kardeşliğin safında yerini almıştır.Bir devlet politikası halini alan “Terörsüz Türkiye” kararlılığını bidayetinden itibaren sahiplenen ve her türlü özveriyi gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümeti süreci sonuna kadar sahiplenmiştir.'Tarihi nitelikli gelişmeler yaşanıyor'Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı hiçbir tahrike ve bozucu telkine kapılmadan siyasi dirayetini ve mücadele direncini bihakkın muhafaza etmiştir.Terörsüz Türkiye hedefi sağlam ve sağlıklı hamlelerle mesafe almıştır.Bugünden geçerli olmak üzere bölücü terör örgütü gruplar halinde silahları teslim etmeye, aynı zamanda kara bir dönemin kapanması hususunda tarihi nitelikli gelişmeler yaşanmaya başlamıştır.Provokasyon ortamını canlı tutmak maksadıyla istismar, iftira ve inkâr yarışına giren siyasi ve ideolojik mahiyetli çevreler yeşeren umutlar, genişleyen barış ve huzur iklimi karşısında hayal kırıklığına uğramıştır.Hakikaten hem Türkiye’miz hem de bölgemiz açısından fevkalade önemde günler yaşanmaktadır.Pozitif ve yüreklere su serpen gelişmeler bir milattır ve bu kapsamda maşeri vicdan memnuniyet duymaktadır.'Kötü anılar geride kalacak'Terörsüz Türkiye; refah, güven ve huzur dolu bir geleceğin kulvarıdır.Terörsüz Türkiye; milli birlik ve dayanışmanın mutlak ve mütemadi kuvvesidir.Silahların teslim işleminin belirlenmiş takvim içerisinde tamamlanmasıyla birlikte kötü anılar geride kalacak, yeni yüzyılın mimarı ve mihveri Türk milleti olacaktır.Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere “Terörsüz Türkiye” hedefinin gerçekleşmesi uğruna emeği, eylemi ve desteği bulunan herkese şükranlarımı sunuyor, aziz milletimize yeni dönemin hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/pkk-47-yil-sonra-silah-birakiyor-terorsuz-turkiye-icin-tarihi-gun-1097800459.html
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devlet bahçeli, pkk
devlet bahçeli, pkk

İlk PKK'lı grubun silah bırakması sonrası Bahçeli'den açıklama: 'DEM Parti kardeşliğin safında yerini almıştır'

12:14 11.07.2025 (güncellendi: 12:29 11.07.2025)
© Muhammed Selim KorkutataMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
© Muhammed Selim Korkutata
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Ayrıntılar geliyor
PKK'lı ilk grup bugün Süleymaniye'de silah bıraktı. Silah bırakma işleminin tamamlanması sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ilk açıklama geldi. Bahçeli, "DEM Parti bin yıllık kardeşliğin safında yerini almıştır" ifadelerini kullandı.
MHP lideri Devlet Bahçeli, PKK'lı bir grubun silah bırakması sonrası yazılı açıklama yaptı. Bahçeli açıklamasında, "Nitekim en son videolu mesajından da anlaşıldığı üzere PKK’nın kurucu önderliği sözünü tutmuş, taahhüdünün ardında durmuş, küresel ve bölgesel tehditleri zamanında görmüştür" ifadelerine yer verdi.
Bahçeli açıklamasının devamında, "Bunun yanında DEM Parti sağduyulu ve sorumlu bir siyaset çizgisini koruyarak terörsüz Türkiye hedefine samimiyetle bağlı kalmış, dengeli ve isabetli söz ve değerlendirmelerle bin yıllık kardeşliğin safında yerini almıştır" ifadelerini kullandı.
Bahçeli, açıklamasında özetle şunları kaydetti:
"Nitekim en son videolu mesajından da anlaşıldığı üzere PKK’nın kurucu önderliği sözünü tutmuş, taahhüdünün ardında durmuş, küresel ve bölgesel tehditleri zamanında görmüştür.
Bunun yanında DEM Parti sağduyulu ve sorumlu bir siyaset çizgisini koruyarak terörsüz Türkiye hedefine samimiyetle bağlı kalmış, dengeli ve isabetli söz ve değerlendirmelerle bin yıllık kardeşliğin safında yerini almıştır.
Bir devlet politikası halini alan “Terörsüz Türkiye” kararlılığını bidayetinden itibaren sahiplenen ve her türlü özveriyi gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümeti süreci sonuna kadar sahiplenmiştir.

'Tarihi nitelikli gelişmeler yaşanıyor'

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı hiçbir tahrike ve bozucu telkine kapılmadan siyasi dirayetini ve mücadele direncini bihakkın muhafaza etmiştir.
Terörsüz Türkiye hedefi sağlam ve sağlıklı hamlelerle mesafe almıştır.
Bugünden geçerli olmak üzere bölücü terör örgütü gruplar halinde silahları teslim etmeye, aynı zamanda kara bir dönemin kapanması hususunda tarihi nitelikli gelişmeler yaşanmaya başlamıştır.
Provokasyon ortamını canlı tutmak maksadıyla istismar, iftira ve inkâr yarışına giren siyasi ve ideolojik mahiyetli çevreler yeşeren umutlar, genişleyen barış ve huzur iklimi karşısında hayal kırıklığına uğramıştır.
Hakikaten hem Türkiye’miz hem de bölgemiz açısından fevkalade önemde günler yaşanmaktadır.
Pozitif ve yüreklere su serpen gelişmeler bir milattır ve bu kapsamda maşeri vicdan memnuniyet duymaktadır.

'Kötü anılar geride kalacak'

Terörsüz Türkiye; refah, güven ve huzur dolu bir geleceğin kulvarıdır.
Terörsüz Türkiye; milli birlik ve dayanışmanın mutlak ve mütemadi kuvvesidir.
Silahların teslim işleminin belirlenmiş takvim içerisinde tamamlanmasıyla birlikte kötü anılar geride kalacak, yeni yüzyılın mimarı ve mihveri Türk milleti olacaktır.
Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere “Terörsüz Türkiye” hedefinin gerçekleşmesi uğruna emeği, eylemi ve desteği bulunan herkese şükranlarımı sunuyor, aziz milletimize yeni dönemin hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum."
PKK silah bırakmaya hazırlanıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
TÜRKİYE
PKK'lı ilk grup bir mağrada silah bıraktı: 47 yıl sonra 'tarihi' gün, görüntüler bekleniyor
09:22
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