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SON DAKİKA | Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a hapis cezası
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Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a hapis cezası
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a hapis cezası
Sputnik Türkiye
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’ı “terör örgütüne yardım etmek” ve “basın yoluyla terör örgütü propagandası... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T09:41+0300
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türkiye
van büyükşehir belediyesi
abdullah zeydan
dem parti
hapis cezası
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Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zeydan’a yöneltilen suçlamalar arasında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" ve "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" yer aldı.Mahkeme, Zeydan hakkında önceki davalarda verilen kararları ve Yargıtay süreçlerini değerlendirerek yeni bir hükme vardı.Dava süreci nasıl gelişti?Zeydan’ın yargı süreci 2018 yılında başladı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, eski HDP Hakkari Milletvekili olan Zeydan’ı 5 yıl ve 3 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere toplam 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı.Bu karar, önce Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi tarafından hukuka uygun bulundu. Ancak Yargıtay 16. Ceza Dairesi kararı bozarak dosyanın yeniden görülmesini istedi.6 Ocak 2022’de tekrar görülen davada Zeydan’a aynı ceza verildi, ancak tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliyesine karar verildi. Ancak Yargıtay 3. Ceza Dairesi de bu kararı bozdu.Bugün Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada, mahkeme Zeydan’a 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.
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van büyükşehir belediyesi, abdullah zeydan, dem parti, hapis cezası
van büyükşehir belediyesi, abdullah zeydan, dem parti, hapis cezası

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a hapis cezası

09:41 11.02.2025 (güncellendi: 09:50 11.02.2025)
© AAHakkari Milletvekili Abdullah Zeydan
Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’ı “terör örgütüne yardım etmek” ve “basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak” suçlamalarıyla 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.
Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zeydan’a yöneltilen suçlamalar arasında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" ve "basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" yer aldı.
Mahkeme, Zeydan hakkında önceki davalarda verilen kararları ve Yargıtay süreçlerini değerlendirerek yeni bir hükme vardı.

Dava süreci nasıl gelişti?

Zeydan’ın yargı süreci 2018 yılında başladı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, eski HDP Hakkari Milletvekili olan Zeydan’ı 5 yıl ve 3 yıl 1 ay 15 gün olmak üzere toplam 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı.
Bu karar, önce Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi tarafından hukuka uygun bulundu. Ancak Yargıtay 16. Ceza Dairesi kararı bozarak dosyanın yeniden görülmesini istedi.
6 Ocak 2022’de tekrar görülen davada Zeydan’a aynı ceza verildi, ancak tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliyesine karar verildi. Ancak Yargıtay 3. Ceza Dairesi de bu kararı bozdu.
Bugün Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada, mahkeme Zeydan’a 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.
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