https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/86-yillik-sanat-yolculugu-sona-erdi-onder-bali-hayitini-kaybetti-1092374165.html

86 yıllık sanat yolculuğu sona erdi: Önder Bali hayıtını kaybetti

86 yıllık sanat yolculuğu sona erdi: Önder Bali hayıtını kaybetti

Sputnik Türkiye

Türk müziğinin efsane isimlerinden, caz tutkunu ve "Önder Bali Orkestrası"nın kurucusu Önder Bali, 86 yaşında hayata veda etti. Kariyeri boyunca klasik... 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T06:51+0300

2025-01-06T06:51+0300

2025-01-06T06:51+0300

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Türk müziğinin efsanevi isimlerinden Önder Bali, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Piyanist, besteci ve aranjör kimliğiyle tanınan Bali, kariyeri boyunca hem Türkiye'de hem de uluslararası platformlarda önemli eserler ortaya koydu. Caz müziğine olan tutkusuyla tanınan Bali, aynı zamanda klasik müzik ve Türk Sanat Müziği alanında da üretken bir sanatçı olarak anılıyordu.Kariyerinin başlangıcından orkestra şefliğine: Önder Bali kimdir?1938 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Önder Bali, müzik eğitimine İstanbul Belediye Konservatuarı'nda başladı. Profesyonel müzik kariyerine, 1961 yılında İstanbul Şehir Armoni Orkestrası'nda klarnet çalarak adım attı. Daha sonra müzik öğretmenliği yaparak sanatını genç nesillere aktaran Bali, 1971 yılında aynı orkestranın şefi oldu ve bu görevini 1985 yılına kadar sürdürdü.'Önder Bali Orkestrası' ve efsanevi başarıları1960’ların sonlarında kurduğu "Önder Bali Orkestrası", Türk müziği sahnesine damga vurdu. Efsane orkestrasında Zafer Dilek ve Berç Kürkçü gibi isimlere yer veren Bali, caz ve geleneksel Türk müziğini harmanlayarak unutulmaz eserler ortaya koydu. Özellikle 1970 yılında çıkan "Bergama Zeybeği" adlı 45'lik plak, listelerde zirveye ulaşarak büyük bir başarı elde etti.1977 yılında Bulgaristan'da düzenlenen Altın Orfe Müzik Festivali'nde Semiha Yankı’nın sahne aldığı orkestrayı yöneten Bali, uluslararası arenada da adından söz ettirdi.Müzik dünyasından veda mesajlarıÖnder Bali'nin vefatı, müzik dünyasında derin bir üzüntü yarattı. Ünlü oyuncu Cem Devran, Bali'yi şu sözlerle andı:"Nur içinde yat Önder ağabey. Çok önemli bir müzisyen ve orkestra şefiydi. Büyük Galatasaraylıydı ve orkestrayı yönetirken sahnede maç sonuçlarını bize el işaretleriyle aktarırdı. Eğlenceli, keyifli bir insandı. Mekânı cennet olsun."Türk müziğine adanan bir hayatÖnder Bali, sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda bir öğretmen ve ilham kaynağıydı. Emekliliğinin ardından İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Müzik Direktörlüğü görevini üstlenerek tiyatro dünyasında da iz bıraktı. Öğrencileri ve meslektaşları tarafından müzikallerde yaptığı katkılarla hatırlanan Bali, müzik dünyasının unutulmaz isimlerinden biri olarak anılacak.

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