Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş CHP'den ihraç edildi

CHP İstanbul İl Başkanlığı krizi büyüyor. Mahkeme, Özgür Çelik'in görevden alınmasına yönelik tedbir kararına yapılan itirazları reddetti ve Gürsel Tekin'in il... 26.09.2025

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve avukatlarının yaptığı “ihtiyati tedbir” itirazlarını görüştü. Mahkeme, itirazları reddederek tedbir kararını onadı. Böylece mahkeme tarafından atanan Gürsel Tekin ve ekibi görevlerine devam edecek.Gürsel Tekin partiden ihraç edildiKritik mahkeme kararının ardından CHP’de akşam saatlerinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Parti yönetimi, Gürsel Tekin’i CHP’den ihraç etme kararı aldı.Tekin ile birlikte Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik ve Barış Yarkadaş da partiden ihraç edildi.Yüksek Disiplin Kurulu’nun kararıCHP Yüksek Disiplin Kurulu, ayrıca Yusuf Gögerkaya, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu ve Cevher Sönmez’in disiplin cezalarına yaptığı itirazları da reddetti. Böylece MYK’nın “tedbirli olarak kesin çıkarma” kararları kesinleşti.Gürsel Tekin’den sert açıklamaPartiden ihraç edilen Gürsel Tekin, yaptığı açıklamada karara tepki gösterdi:"Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir neferi olarak ömrümü verdiğim partidem, suça bulaşmış kişilerin, partinin değil kendi şahsi çıkarlarının temsilciliğini yapanların aldığı bir kararla ihraç edildik. Bu kararın bizim onurumuzu zedelemesi mümkün değildir.Biz bu partinin emektarlarıyız. Bu partiye yıllarımızı, alın terimizi, mücadelemizi verdik. Bizimle aynı yolda yürüyen binlerce yol arkadaşımızın emeğini yok sayarak kendi düzenlerini sürdürmeye çalışanların vereceği hiçbir karar CHP tarihine gölge düşüremez.Bugün bizi ihraç edenler bilsinler ki aslında ihraç ettikleri biz değiliz; ihraç ettikleri kendi vicdanlarıdır, partinin onurlu geçmişidir. Bizim varlığımızı yok edemezsiniz. Çünkü biz CHP’nin vicdanıyız, kökleriyiz, hafızasıyız.Şunu açıkça söylüyorum: Sizler bu partiden gittiğinizde, bu partiyi şaibelerden, kişisel hırslardan arındırdığınızda Cumhuriyet Halk Partisi daha da büyüyecek. Çünkü CHP, birkaç kişinin koltuğunu korumak için tasfiye ettiği insanların değil, Mustafa Kemal’in izinden giden milyonların partisidir.Bizler, partimizi namussuzlardan, şaibelerden ve kirli düzenlerden temizlemek için mücadelemize devam edeceğiz. İhraç kararlarıyla bizi susturamazsınız. Tarih, bugün alınan bu haksız kararları değil, bu kararların karşısında dimdik duran bizleri yazacaktır."

