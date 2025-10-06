https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/ticaret-bakanligindan-emekliye-kiralik-degildir-ilanina-para-cezasi-1099969770.html

Ticaret Bakanlığı'ndan 'emekliye kiralık değildir' ilanına para cezası

Ticaret Bakanlığı'ndan 'emekliye kiralık değildir' ilanına para cezası

Sputnik Türkiye

Bir ilan sitesinde gündem olan 'emekliye kiralık değildir' ev ilanıyla ilgili başlatılan inceleme sonucunda Ticaret Bakanlığı ilanı veren emlakçıya para cezası... 06.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-06T22:20+0300

2025-10-06T22:20+0300

2025-10-06T22:26+0300

türki̇ye

ticaret bakanlığı

i̇lan

emekli

kiralık ev

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/1e/1055973152_0:6:765:436_1920x0_80_0_0_2557cc0e3a034ac9eb2acf8086de5c34.jpg

Ticaret Bakanlığı bir ilan sitesinde tepki çeken 'kiralık ev ilanı' ile ilgili yaptığı incelemede ilanı veren emlak işletmesi hakkında idari para cezası uygulandığını duyurdu."Emekliye kiralık değildir" şeklindeki ifadeye yönelik verilen para cezasının miktarı hakkında bir bilgi ise paylaşılmadı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe aykırılık tespit edilen ilanın yayından kaldırıldığı da aktarıldı. Bakanlığın açıklamasıda şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/bassavciliktan-aciklama-cinayet-organize-suc-orgutunun-maktule-karsi-besledigi-husumet-sonucunda-1099969325.html

türki̇ye

i̇lan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ticaret bakanlığı, i̇lan, emekli, kiralık ev