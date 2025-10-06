https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/ticaret-bakanligindan-emekliye-kiralik-degildir-ilanina-para-cezasi-1099969770.html
Bir ilan sitesinde gündem olan 'emekliye kiralık değildir' ev ilanıyla ilgili başlatılan inceleme sonucunda Ticaret Bakanlığı ilanı veren emlakçıya para cezası... 06.10.2025, Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı bir ilan sitesinde tepki çeken 'kiralık ev ilanı' ile ilgili yaptığı incelemede ilanı veren emlak işletmesi hakkında idari para cezası uygulandığını duyurdu."Emekliye kiralık değildir" şeklindeki ifadeye yönelik verilen para cezasının miktarı hakkında bir bilgi ise paylaşılmadı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe aykırılık tespit edilen ilanın yayından kaldırıldığı da aktarıldı. Bakanlığın açıklamasıda şu ifadelere yer verildi:
Ticaret Bakanlığı'ndan 'emekliye kiralık değildir' ilanına para cezası
22:20 06.10.2025 (güncellendi: 22:26 06.10.2025)
Bir ilan sitesinde gündem olan 'emekliye kiralık değildir' ev ilanıyla ilgili başlatılan inceleme sonucunda Ticaret Bakanlığı ilanı veren emlakçıya para cezası uygulandığını açıkladı.
Ticaret Bakanlığı bir ilan sitesinde tepki çeken 'kiralık ev ilanı' ile ilgili yaptığı incelemede ilanı veren emlak işletmesi hakkında idari para cezası uygulandığını duyurdu.
"Emekliye kiralık değildir" şeklindeki ifadeye yönelik verilen para cezasının miktarı hakkında bir bilgi ise paylaşılmadı.
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe aykırılık tespit edilen ilanın yayından kaldırıldığı da aktarıldı.
Bakanlığın açıklamasıda şu ifadelere yer verildi:
"Her vatandaşımızın eşit şartlarda hizmet almasını, piyasada adil, dürüst ve ahlaka uygun ticari faaliyetlerin sürdürülmesini, toplum vicdanını zedeleyen her türlü ayrımcı uygulamanın önlenmesini temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Dürüst ticaretin, hakkaniyetin ve toplumsal sorumluluğun yanında olmaya, vatandaşımızın, hakkını ve hukukunu korumaya kararlılıkla devam edeceğiz."