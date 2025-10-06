Türkiye
Ticaret Bakanlığı'ndan 'emekliye kiralık değildir' ilanına para cezası
Ticaret Bakanlığı'ndan 'emekliye kiralık değildir' ilanına para cezası
Bir ilan sitesinde gündem olan 'emekliye kiralık değildir' ev ilanıyla ilgili başlatılan inceleme sonucunda Ticaret Bakanlığı ilanı veren emlakçıya para cezası
Ticaret Bakanlığı bir ilan sitesinde tepki çeken 'kiralık ev ilanı' ile ilgili yaptığı incelemede ilanı veren emlak işletmesi hakkında idari para cezası uygulandığını duyurdu."Emekliye kiralık değildir" şeklindeki ifadeye yönelik verilen para cezasının miktarı hakkında bir bilgi ise paylaşılmadı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe aykırılık tespit edilen ilanın yayından kaldırıldığı da aktarıldı. Bakanlığın açıklamasıda şu ifadelere yer verildi:
ticaret bakanlığı, i̇lan, emekli, kiralık ev
22:20 06.10.2025 (güncellendi: 22:26 06.10.2025)
Kadıköy - konut - kiralık ev
